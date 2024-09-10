Бухгалтеры предпочитают платить налоги отдельными платежками, а не одной. 📄«Ночной бухгалтер» № 1765

ЕНП можно уплачивать одной платежкой, все равно все средства потом попадут в единый котел и распределяться по КБК уже после. Но бухгалтеры выбирают уплату налогов отдельными платежами.

Сегодня в выпуске:

Почему бухгалтеры разделяют платеж по ЕНП?

Главбух с ЭЦП будет отправлять отчеты сразу по нескольким ООО — так можно?

Что можно ухнать иыз выписки из ЕГРЮЛ и зачем ее проверять?

А нужна ли нам наличка?

Если сотрудник ушел на больничный, а потом в запой — как его уволить?

В 2025 году будут новые правила по онлайн-кассам.

Будет новый МРОТ.

Скандал с энергетиками — реальный вред напитков или просто вброс?

Мем дня.

Одна или несколько платежек?

Бухгалтеры выбираю отдельные платежки на разные налоги. При этом, конечно, реквизиты во всех будут одинаковыми. Мы провели опрос и пока лидирует именно такой вариант платежей. На втором месте — единая платежка и на третьем — одна платежка, но с расшифровкой в основании, что именно уплачено.

Возможно отдельные платежи упрощают внесение данных в программу. Как думаете?

Научиться не только правильно платить , но и считать налоги вас научат на курсе «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо 28 600 рублей. Старт обучения уже15 сентября.

Главбух с ЭЦП может сдавать отчеты сразу за несколько юрлиц

Бухгалтеры предлагают несколько вариантов, как сдать отчеты на несколько компаний:

оформить со всеми компаниями трудовой договор хотя бы на 0,25 ставки;

оформиться в качестве самозанятой и оказывать им услуги по договорам ГПХ;

оформить договор ГПХ от основного ООО на оказание бухуслуг остальным компаниям;

никак не оформляться, а просто сдавать отчетность по доверенности.

Напомним, что с сентября сотрудник компании, который действует от ее имени и отправляет электронные документы, должен иметь собственную ЭЦП и получить МЧД от организации.

Бухгалтеру, который решил занятся аутсорсингом и вести сразу неско юрлиц стоит расширить область своих знаний, ведь каждый клиент может заниматься разной деятельностью — от оптовой торговли до ВЭД, от производства до продаж на маркетплейсах.

Чем поможент выписка из ЕГРЮЛ

Выписку можно сформировать бесплатно на сайте ФНС. Она будет полезна, например, призаключении договора с контрагентом. Самая большая опасность — исключение из ЕГРЮЛ (так поступить могут и с вашей компанией).

ФНС может принять решение об исключении компании из ЕГРЮЛ по следующим причинам:

отчетность, которую не сдавали в течение последних 12 месяцев;

отсутствие любых банковских операций через расчетный счет организации в течение одного года;

наличие недостоверных сведений о компании, которые не исправляли в течение 6 месяцев ;

отсутствие у фирмы денег, чтобы провести полноценную процедуру ликвидации.

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Сможете отвлечься от рутины, пообщаться с коллегами, получить интересный опыт и новые бизнес-контакты. А главное — разберетесь с нововведениями 2025 года, которые волнуют всех налогоплательщиков страны.

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А нужна ли нам наличка?

Сейчас наличные расчеты занимают 10% от всей массы, а 90% — безналичные. Замгендиректора «Гознака» Георгий Корнилов заявил, что к 2030 году начнется дискуссия о необходимости существования наличных денег.

Власти будут думать — нужны ли они вообще? В комментариях наши читатели отмечают, что далеко не ве используют карты и другие виды безналичных расчетов. Например, пенсионеры отдают предпочтение наличным.

Новые правила по онлайн-кассам

1 марта 2025 года вступают в силу новые правила взаимодействия арендаторов и управляющих рынками компаний. При заключении договора об аренде торгового места арендодатели должны представить в ФНС документальное подтверждение наличия контрольно-кассовой техники, а потом регулярно проверять наличие зарегистрированной ККТ во всех торговых точках.

Нарушения могут привести к штрафам до миллиона!

Новому МРОТ быть!

Проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Госдуму до 1 октября 2024 г. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выразил надежду, что закон будет принят.

Борис Мальцев разбирается в скандале вокруг энергетика от Литвина

Михаил Литвин — популярный российский видеоблогер и стример. Новый пик карьеры блогера наступил, когда он запустил собственную продуктовую линейку — энергетик под брендом Lit Energy. Продукция быстро завоевала популярность среди молодежи и раскупается в магазинах и маркетплейсах, но спустя некотрое время вокруг нее разгорелся скандал.

Роскачество проверило 20 популярных марок энергетиков и в энергетике Lit Energy от блогера Михаила Литвина нашли незаявленные синтетические красители, включая «желтый солнечный закат FCF Е110».

Литвина тут же обвинили, что его продукт вреден для здоровья и даже может вызывать рак.

Фаундер «Клерка» Борис Мальцев постарался разобраться правда ли это или просто поступил заказ от конкурентов и произошел вброс.

Мем дня

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Ваша вот бы платить один налог вместо десяти и всего 5% редакция