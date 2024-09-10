🍷 Алкоголь и трудовая дисциплина: как уволить за неявки по причине запоя

Реальная ситуация: кладовщик не выходит на работу с 19.08, есть больничные. Отвечает на звонки пьяным. Планируется фиксация его отсутствия и нарушений. Можно ли уволить его за прогул до выхода на работу?

С такой проблемой столкнулась Елена, пользователь нашего Тelegram-канала «Красный уголок бухгалтера». Она просит совета у коллег, что делать с сотрудником, который не является на работу и находится в запое. Понятно, что ситуация требует оперативного решения без создания излишних организационных проблем.

Наши читатели как основные выходы обсуждают отпуск без содержания и возможное увольнение.

Но ситуация осложняется уже открытыми больничными: как уволить в таком статусе?

По идее нужны объяснительные об отсутствии. Тогда можно подвести к увольнению по соглашению сторон, но при этом варианте могут быть правовые риски.

Можно отправлять уведомления об увольнении, но есть вероятность их недоставки. Коллеги Елены приводят примеры исчезнувших сотрудников. Включая случаи, когда те находились в тюрьме или по другим уважительным причинам не могли получить уведомления.

Также выдвигаются ироничные идеи о жалобах в полицию на пропажу сотрудника.

В завершение пользователи КУБа дают совет тщательно выбирать новых сотрудников, избегая проблем с алкоголем и работой.

Подробнее про увольнения за прогулы и подачу соответствующей отчетности, читайте здесь: