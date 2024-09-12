Бухгалтерская боль: НДС при УСН. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 1767

С 2025 года будет НДС при УСН, с 2029 года могут запретить статус ИП.

Сегодня в выпуске:

С 2025 года при УСН будет НДС при доходе свыше 60 млн, а если не будет НДС, то все равно будут счет-фактуры.

Когда лимит в 60 млн на УСН уже превышен, еще можно делать отгрузки без НДС.

С 2029 года не будет ИП.

ИП должен применять ФСБУ.

Компании, сотрудничающие с самозанятыми, вызывают на комиссии.

Мем дня.

НДС на УСН

Сегодня на «Клерке» прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция. Очень много вопросов к экспертам у бухгалтеров было про НДС при УСН.

В ходе мероприятия эксперты пояснили:

перечень необлагаемых операций будет действовать как при ОСНО, так и при УСН;

при УСН без НДС надо будет составлять счета-фактуры и вести книги продаж.

С начала 2025 года бизнес на УСН может быть свободен от НДС в таких случаях:

доходы за 2024 год не превысили 60 млн рублей;

организация является вновь созданной, а ИП – вновь зарегистрированным.

Кстати, при УСН в 2025 году налоговая нагрузка вырастет в 3 раза, подсчитала эксперт.

Запрыгнуть в последний вагон

При превышении лимита в 60 млн рублей в 2025 году освобождение от НДС при УСН прекратится в тыкву, но не сразу. Утрата права на освобождение от НДС будет с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло превышение.

Таким образом, у бизнеса будет лазейка, чтобы успеть совершить продажи без НДС, рассказала эксперт на Конференции.

До конца месяца можно проводить реализации без НДС, хотя превышение лимита уже произошло.

А по налогу на прибыль с 2025 года ставка вырастет до 25%.

Соответственно, если успеть провести отгрузки в конце 2024 года, то с такого дохода по методу начисления ставка налога будет 20%.

ИП уйдут в прошлое

С 2029 года может уже не быть ИП, а возможности самозанятых существенно урежут – им запретят сотрудничество с юрлицами.

Об этом рассказал эксперт на «Клерк.Конфкеренции».

Дальнейшая судьба упрощенки неизвестна, возможно ее оставят только для микробизнеса. Впрочем, такая тенденция по УСН прослеживается уже сейчас.

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Мем дня

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