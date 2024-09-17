Хотят увеличить детские пособия: при рождении и по уходу. 👶«Ночной бухгалтер» № 1770

Обсуждают возможность увеличения пособия по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Сейчас максимальное пособие составляет 49 123 рубля, а выплата пособия при рождении вообще устанавливается на региональном уровне и в некоторых регионах ее просто нет.

Сегодня в выпуске:

Рост детских выплат.

Разблокировку счет можно ускорить.

ФНС хочет получать расчеты о выплаченных иностранным организациям доходов даже если нет налога.

ИП может учесть в расходах компенсацию за свое же авто.

НДФЛ нужно платить при получении в 2024 году дохода от вкладов 190 тысяч рублей.

Мем дня.

Увеличение детских выплат

По повышению размера единовременного пособия при рождении ребенка по всей стране вышел законопроект. Сейчас размер пособия 24 604,30, есть и региональные выплаты, но они разные, а некоторые местные власти вообще не установили такой выплаты.

Депутаты предлагают установить размер пособия в 50 тысяч рублей и таким образом уравнять жителей разных регионов страны.

Также в правительстве обсуждают увеличение размера пособия по уходу за ребенком с 2025 года с 40% до 50% от среднего заработка, а в 2026 году предполагают повысить его еще раз — до 60%.

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Как ускорить снятие блокировки со счета, если вовремя не заплатили налог

ФНС заблокирует счет, если вы не перечислили вовремя налог в бюджет. Снять блокировку логично можно перечислив деньги на ЕНП, но не всегда налоговики могут быстро отреагировать, да и вякое бывает, вдруг распределение средств с единого счета не пройдет сразу.

Чтобы ускорить разблокировку можно направить документы, подтверждающие погашение обязательства через специальный сервис на сайте ФНС или написав обращение через ЛК налогоплательщика.

Кстати, у ФНС наблюдаются технические сбои на сайте. 13 сентября налоговики предупреждали, что на ресурсе проводят техработы — обновляют обрудование и сервисы. Сегодня сбой повторился.

Обязаны или нет?

С таким вопросом в наш телеграм-канал пришла подписчица, столкнувшаяся с требованием налоговиков предоставить расчеты о выплаченных иностранным организациям доходов. Компания работает с Китаем, это так, но при этом не является налоговым агентом, а раз нет налога, то и расчеты сдавать не обязана.

При этом бухгалтер пишет, что компанию оштрафовали на 1000 рублей, что некоторые участники дискуссии посчитали незаконным.

Ранее ФНС запретила налоговикам на местах необоснованно штрафовать импортеров за несдачу расчетов по агентскому налогу на прибыль (см. письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).

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ИП разрешили учитывать в расходах компенсацию за использование своего авто

Разъяснения дал Минфин. Включить в расходы компенсацию могут ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы. В комментариях один из «клерков» напоминает, что включить в расходы компенсацию конечно можно, но при этом нужно быть очень внимательными при продаже авто. Если автомобиль использовался в препринимательской деятельности (а компенсация это подтверждает), то заплатить с дохода от ее продажи налог придется по бизнес-правилам т.е. с уплатой не только НДФЛ, но и НДС.

Теперь налог нужно платить с доходов по вкладам от 190 тысяч рублей

Необлагаемая налогом сумма процентов по вкладам зависит от ключевой ставки. Так как последняя выроссла, то вырос и порог для налогообложения. Теперь облагаться НДФЛ будет доход от 190 тыс. рублей.

Если ставка снова измениться, то снова изменится сумма для налогообложения.

Тем временем ФНС уже рассылает уведомления об уплате налога на доходы по вкладам за 2023 год. Заплатить его нужно до 1 декабря.

Изменения происходят не только для физлиц. Очень многое меняется для бизнсе а с 2025 года, бухгалтер может узнать обо всех изменениях на онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». В программе собраны все изменения по УСН, страховым взносам, госпошлинам, НДФЛ, НДС и другим налогам. Успейте купить курс со скидкой за 3 690 рублей вместо 9 000 рублей.

Мем дня

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Ваша пошла искать внутреннего ребенка и возможность получать на него пособие редакция