Две классические модели бухучета, сериалы для бухгалтера, Блиновская отдала ФНС 230 млн рублей. 🍿Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1773

Ох, уж эта пятница собрали бухгалтерские и околобухгалтерские новости в сегодняшнем дайджесте.

Сегодня в выпуске:

Классика бухучета — бухгалтеры вспоминают историю.

Елена Блиновская заплатила ФНС 230 млн, но это еще не все.

ИИ помогает Сберу взыскивать долги с клиентов.

Минтруд рассматривает возможность электронного оформления документов по охране труда.

Упрощенцы имеют право получить освобождение от НДС по статье 149 НК.

Какие записи в книге покупок будут при УСН с НДС 5%.

Сериаля для бухгалтера и пятничный мозгонаррягатель — отдыхаем от рутины.

Мем дня.

Классические модели бухучета — какие они?

Один из наших постоянных авторов Трибуны опубликовала пост о моделях бухучета — континентальной и англо-американской. Они представлены в виде понятной и наглядной схемы.

По общему мнению бухгалтеров, в России сейчас адская смесь из двух моделей + еще немножечко отечественных разработок ;)

А еще в комментариях заговорили о тройной записи, а вы о такой слышали?

Как бухгалтеру зарабатывать от 100 000 рублей

Сейчас рынок нуждается в квалифицированных кадрах по работе с маркетплейсами. Из-за низкой конкуренции, начать работу с онлайн-торговлей может каждый бухгалтер. Достаточно лишь изучить нюансы работы и взять первых клиентов.

Вы сможете зарабатывать больше, чем в найме, ведь ваш заработок не будет ограничен зарплатой — ведите столько клиентов, сколько хотите.

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Блиновской еще платить и платить

Елена Блиновская постепенно погашает свою почти миллиардную задолженность перед ФНС (долги составляют 908 млн рублей). Пока ей удалось оплатить только 230 млн за счет изъятых денежных средств и продажи недвижимости.

Последнее время к блогерам со стороны ФНС и не только повышенное влияние. Видимо власти поняли, что это огромная сфера деятельности, которая плохо регулируется и решили подкрутить гайки.

Например, они обязаны передавать о себе сведения в Роскомнадзор.

Сберу с долгами помогает ИИ

Сбербанк взыскивает долги с помощью искуственного интеллекта — 90% всех первых звонков совершает именно робот. ИИ формирует стратегию, принимает решение об использовании урегулирования и выбирает оптимальный способ взаимодействия с клиентом.

В ходе диалога нейросеть может поменять модель поведения и свою речь, чтобы привести клиента к более конструктивному диалогу.

А вам часто звонят роботы?

Вот в «Клерке» вам помогут не роботы, а живые люди, например, эксперты сделают для вас крутое бухгалтерское резюме и совершенно бесплатно!

Перевод в электронку документов по охране труда

Минтруд рассматривает такую возможность. ЭДО в охране труда будет способствовать ускорению процессов с оформлением инструктажей по технике безопасности и других документов.

Но у экспертов есть сомнения. Например, для того, чтобы подписывать документы в ЭДО потребуются электронные подписи для сотрудников, а представители старшего поколения с подозрением и недоверием относятся к таким вот новинкам. Кроме того, есть вероятность, что те же инструктажи станут просто формальными.

От НДС на УСН можно получить освобождение по статье 149 НК

Бизнесу не надо платить НДС за те операции, которые освобождены от налога по статье 149 НК, она касается всех налогоплательщиков, в том числе и тех, кто на УСН.

Например, по пп. 4 п.2 ст.149 НК от НДС освобождены образовательные услуги для детей. Получить освобождение можно при соблюдении определнных условий: наличие лицензии и утвержденной образовательной программы.

Что вносить в книгу покупок, если НДС 5%?

Кажется, что заполнять ее и вовсе не придется, ведь входящий НДС упрощенцы с такой ставкой к вычету принять не смогут. Но в книгу покупок вносят не только входящие счета-фактуры от контрагентов, поэтому упрощенцы смогут ее заполнять вот такими вычетами:

авансовым НДС на дату отгрузки;

авансовым НДС при возврате предоплаты;

НДС при возврате товаров (на основании корректировочного счета-фактуры).

Маркетплейсы — наше все

Кажется, что сейчас на маркетплейсах не покупает только совсем ленивый. Там можно найти товары по цене дешевле, чем в офлайн-магазине, получить бонысы, скидки, оплатить покупку после примерки, а главное лежа на диване выбрать все, что душе угодно.

Чем больше растет спрос на маркетплейсы, тем больше там селлеров, и тем больше им нужны грамотные бухгалтеры. Все нюансы работы с маркетплейсами: от заключения договора до ведения учета и расчета налогов, узнаете на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», учитесь, когда вам удобно и быстро осваивайте новую специализацию.

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Пятничка на «Клерке»

Решаем мозгонапрягательную задачку с часами и заодно забираем полезные шпаргалки по Excel.

Еще один автор Трибуны делится подборкой сериалов — если вы все еще не знаете, промостром чего занять выходные, этот обзор как раз для вас.

Мем дня

Будьте сегодня позитивными, как этот котик)

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Ваша пошла читать про тройную запись (чо за древность?) редакция