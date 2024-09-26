ФНС хочет исчислять НДС в реальном времени. 😱«Ночной бухгалтер» № 1777

Налоговики считают, что стоит пересмотреть администрирование НДС и с целью устранения кассовых разрывов и прочих злоупотреблений вычленять налог уже в процессе проведения финансовых операций. Звучит как — мы хотим удерживать НДС в момент транзакции.

Сегодня в выпуске:

Будет ли очередной виток в контроле НДС?

Google больше не создает новые аккаунты пользователям из РФ — что делать?

Как учитывать периферию компьтера и включать ли ее в состав ОС.

Что меняется в законах с 1 октября.

Ключевую ставку могут поднять снова в октябре.

Другие новости.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

НДС будут вычислять в момент транзакций?

В этот раз налоговики не только из РФ решили что-то придумать в части НДС. Для борьбы с теневым сектором экономики налоговики стран БРИКС хотят выделять НДС в момент проведения финансовых операций. Это будет гарантировать уплату налога.

Эксперт считает, что это вполне закономерное желание, ведь и так все процессы идут в сторону цифровизации и автоматизации, но вот практически вопролотить в жизнь подобное решение непросто.

Пока это только теория. Кроме того, такой подход означает плотное и фактически онлдайн-взаимодействие ФНС и налогоплательщиков. Намекаем — нас в будущем всех ждет налоговый мониторинг, витрина данных для налоговиков и вот это вот все.

Бухгалтеры считают идею довольно утопической.

Как бухгалтеру остаться на плаву?

Рынок профессий постоянно меняется. Если раньше бухгалтеру было достаточно разобраться в налоговых режимах и изучить законы, то сейчас все сложнее. Чтобы оставаться на плаву, бухгалтеры вынуждены постоянно повышать свою квалификацию.

Но как выбрать обучение, которое поможет закрепиться на рынке? И как понять, какие навыки помогут бухгалтеру увеличить доход? Читайте статью, в которой мы разобрали топ-5 курсов, полезных каждому бухгалтеру.

Читать статью

Гугл не позволяет создавать новые аккаунты пользователям из России

В Минцифры сообщили, что Google ограничил возможность создавать новые аккаунты. Нет уверенности, что возможность использовать смс, как второй фактор авторизации сохраниться. Недавно пропала возможность для подтверждения регистрации нового Google-аккаунта через российский номер телефона.

Рекомендуется создать резервные копии данных и в идеале перейти на использование отечественных решений. В вашей компании уже перешли на другие продукты или по прежнему пользуются Google?

Минфин больше не настаивает на учете компьютера и периферии к нему как единого ОС

Можно покупать отдельные комплектующие, собирать из них системный блок, покупать к нему монитор, клавиатуру, мышку и иную периферию, но не обязательно учитвать ее всю как единый комплекс, единое ОС. Мышку или клавиатуру можно подключить и к другому компьтеру, так же как и монитор. А систеный блок вообще может работать самостоятельно, например, как сервер.

Минфин давал разъяснения на эту тему, но они не являются строгими указаниями.

Что меняется в законах с 1 октября 2025 года

Начнется осенний призыв на срочную службу и эксперимент с выдачей электронных повесток.

Банк России с 1 октября в свободном доступе запустит сервис «Знай своего клиента» . По запросу можно будет узнать, к какой группе риска, по данным регулятора, относится ИП или юрлицо.

С 1 октября предприниматели в расчетах должны использовать новую форму счет-фактуры. Теперь в документе нужно отражать стоимость товаров, которые подлежат прослеживанию (как правило, это импорт). Важно, что стоимость указывается без учета НДС.

Другие изменения найдете здесь.

Ключевая ставка может снова вырасти

В сентябре поднял ключевую ставку с 18 до 19%, в ЦБ отметили, что при этом требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Эльвира Набиуллина не исключает, что в октябре может произойти очередное повышение ставки.

Другие новости

Еще немного новостей этого дня:

Семейное дробление бизнеса. Почему, чтобы не платить НДС в 2025 году, открыть ИП на жену — плохая идея — пост постянного автора Трибуны о том, какое дробление бизнеса заведомо приведет к доначислениям.

Больницы в сельской местности получили право торговать лекарствами — теперь в деревнях, где нет аптек, сами больницы смогут продавать лекарства, а лицензию на это получат в упрощенном порядке.

Минтруд увеличит список должностей, которые могут занимать женщины — список должностей, на которых труд женщин ограничен станет меньше, новые технологии позволили улучшить условия труда.

Полезности для бухгалтера

Вебинар 2 октября в 11:00 о налоговых проверках, обсудим, что ждет бизнес в 2025 году.

Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре 2024 — о вебинаре выше и других в октябре вы можете узнать из нашего обзора.

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Мем дня

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Ваша НДС — это налог доставший совсем редакция