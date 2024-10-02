Упрощенцы с доходами до 60 млн рублей смогут не выставлять счета-фактуры. 💣«Ночной бухгалтер» № 1781

Новый законопроект позволяет не выставлять счета-фактуры плательщикам УСН, если они освобождены от уплаты НДС.

Сегодня в выпуске:

Без счетов-фактур. Лишнюю обязанность сняли.

Ужесточение миграционного законодательства.

Для учета компаний и ИП из ЕАЭС будут новые формы.

Установили коэффициент-дефлятор по УСН на 2025 год.

АУСН будет действовать по всей стране.

Законопроект Минэкономразвития по маркетплейсам раскриковала ФАС.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Счетов-фактур не будет!

В Госдуму внесли правительственный законопроект, который позволяет не составлять счета-фактуры предпринимателям на УСН, если они освобождены от уплаты НДС в 2025 году.

Сейчас согласно п. 5 ст. 168 НК, налогоплательщики, которые освобождены от уплаты НДС, должны составлять счета-фактуры без выделения соответствующих сумм налога.

Право на освобождение есть у компаний с выручкой до 2 млн рублей за три месяца. Об этом сказано в ст. 145 НК. Такие плательщики по-прежнему будут выставлять счета-фактуры без НДС.

При этом компании на УСН и ЕСХН, которые освобождены от НДС при доходе до 60 млн рублей в год, не будут составлять счета-фактуры.

Как снизить риски ФНС при работе с самозанятыми. Узнайте на бесплатном вебинаре от Консоли

Если вам нужно оформить сотрудничество с самозанятым, приглашаем на вебинар по теме «ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу, как избежать налоговых проблем».

Разберем, как компании попадают на радары ФНС при сотрудничестве с самозанятыми и что делать, если налоговая пришла с проверкой.

В программе:

Как ФНС ищет нарушения. Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым. Что может сделать компания, чтобы не попасть под проверку ФНС. Как обжаловать решения ФНС: краткий порядок.

Спикер: Арина Юсупова, главный юрист Консоль, эксперт по внедрению безопасных механизмов сотрудничества бизнеса с исполнителями — самозанятыми, ИП и физлицами.

Объяснит все просто, без воды, со ссылками на законодательство. Вебинар состоится 3 октября в 11:00 (мск).

Участие бесплатное, но количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться

Подать заявку

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8K73Qz

Законы по миграции становятся жестче

В Госдуме рассматривают законопроект с новыми штрафами для юридических лиц за подделку документов в целях незаконной миграции иностранцев.

Компаниям грозит конфискация имущества и административный штраф от 5 до 10 млн рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 10 до 60 млн.

К ответственности также привлекут организации, которые нарушают установленные правила въезда в РФ, правила миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через Россию.

Кстати для лиц с двойными гражданством планируют увеличить вдвое ставки по транспортному налогу, НДФЛ и налогу на имущество.

Для учета компаний и ИП из ЕАЭС будут новые формы

Продавцы из ЕАЭС, которые поставляют физлицам из России товары через электронные площадки, должны зарегистрироваться в налоговой по новой форме (приказ от 20.08.2024 № БВ-7-14/665@).

С 1 июля 2024 года компании из ЕАЭС, которые продают свои товары физлицам из России через электронные площадки, должны платить НДС и зарегистрироваться в налоговом органе. Об этом сказано в федеральном законе от 29.05.2024 № 100-ФЗ.

Новые формы начнут действовать с 1 ноября 2024 года.

Коэффициентом-дефлятор по УСН на 2025 год

Согласно Основным направлениям налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 коэффициент установлен в размере 1. Единица исключит различное толкование порядка применения данного коэффициента-дефлятора в отношении предельной величины доходов и остаточной стоимости основных средств упрощенцев.

С 2025 года предусмотрено расширение границ, при которых малый бизнес имеет право применять УСН. Это доходы до 450 млн рублей и остаточная стоимость ОС до 200 млн. Эти параметры будут ежегодно индексировать на коэффициент-дефлятор.

АУСН с 2026 года будет распространен по всей РФ

Это тоже предусмотрено направлениям политики из предыдущей новости. Расширение географии применения АУСН на все субъекты России с 1 января 2026 года предусмотрено в целях «обеспечения возможности субъектам малого предпринимательства вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях на всей территории РФ».

Сейчас применять АУСН можно только в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

ФАС выступила с критикой законопроекта о работе маркетплейсов и агрегаторов

По мнению ведомства, положения нового законопроекта Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» могут привести к навязыванию платформами невыгодных условий для партнеров, к ограничению конкуренции в рыночной торговле, а также к тому, что пассажиры не смогут «надлежащим образом пользоваться услугами такси». ФАС сформулировала к законопроекту свыше 40 претензий.

Тем временем бухгалтеры активно осваивают учет на матретплейсах. Сейчас занимать эту нишу выгодно — селлеры остро нужлаются в хороших специалситах, хорошо знающих учет именно для площадок. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите официальное удостоверение и станьте специалистом в перспективной сфере. Сейчас вы можете купить курс за 9 900 руб. вместо 28 600 руб.

Полезности бухгалтеру

Представляем вам новичка у нас в блогах — компанию Эфикс-Груп. Из блога вы узнаете много полезного об учете и налогах и вот вам первая статья — НДС на УСН с 2025 года: топ 5 вопросов, которые волнуют бизнес.

Бухгалтерам приходится иметь дело не только непосрественно с учетом, нужно быть немного кадровиком, немного финансистом и даже юристом, например, проводить проверку контрагентов. Советы, как провести проверку максимально эффективно — в этой инструкции.

Мем дня

Бухгалтера компаний, которые работают с мигрантами.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1781 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша наконец-то рада за упрощенцев редакция