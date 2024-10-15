Доверяй, но проверяй: убедитесь, что ваш бизнес точно на УСН. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1790

Иногда бухгалтера и директора ждет сюрприз. Внезапно оказывается, что бизнес, который уже какое-то время работает, совсем не на упрощенке, а ФНС требует сдавать декларации по НДС и прибыли. Что это — ошибка налогоплательщика или ФНС? Как избежать таких неприятностей?

Сегодня в выпуске:

Проверяйте налоговый режим, могут быть сюрпризы.

Налоговики будут проверять долю вычетов по НДС за последние восемь кварталов.

Имущественный вычет, уже полученный по квартире, купленной до 1 января 2014 года, получают только раз.

Покупателям хотят сделать персональные платежные QR-коды.

До конца года в военкоматы нужно сдать два отчета.

Короткая рабочая неделя в ноябре.

Полезности бухгалтеру + комикс.

Мем дня.

Как точно узнать, на каком режиме НО ваш бизнес

Бухгалтер, если приходишь в новую компанию или ИП работать или берешь на обслуживание, убедись, что тебе точно назвали систему налогобложения и никакой ошибки нет. Чеще всего проблема возникает с упрощенкой.

Почему может возникнуть ошибка?

Сам директор или ИП уверен, что компания на УСН, но на самом деле при регистрации заявление на упрощенку не подали (забыли, документы делал юрист или нотариус и просто пропустил заявление).

Заявление подали, но не вовремя (например, опоздали с 30-ти дневным сроком после регистрации), а уведомление об отказе пропустили.

У ФНС произошел сбой и в данных не отражено, что компания или ИП применяют спецрежим.

Вот с последней ошибкой и столкнулся один из подписчиков нашего телеграм-канала. Он рассказал, что компании заблоркировали счет и требовали сдать декларацию по НДС из-за ошибки в базе. Мы написали новость, в которой рассказали, как можно проверить и подтвердить применение УСН.

Во-первых, сейчас такая информация отражается в выписке, которую можно получить на сайте ФНС. Во-вторых, в личном кабинете налогоплательщика, в третьих, при регистрации, если передавали документы лично, вам должны были дать опись (реестр) документов с перечислением, что от вас принято, там должно быть и заявление на УСН. Если подавали документы электронно, или переходили на УСН уже в действующем бизнесе, то следы можно найти в сервисе ЭДО, через который направлялись документы, или запросить информацию в банке, если регистрировали бизнес через банковский сервис.

Но самый главный совет — не верьте никогда на слово, даже если компания работает не первый год, убедитесь, что она действительно находится на том режиме, по которому отчитывается.

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ФНС обновила методику оценки юрлиц: долю вычетов будут проверять за 8 кварталов

Налоговики проверят долю вычетов по НДС за последние восемь кварталов и сравнят результаты со средними значениями 9см. приказ от 09.10.2024 № ЕД-7-31/840@).

Также ФНС дополнила информацию, которая будет в выписке по результатам оценки. Например, в п. 1 «Наличие существенных прямых расхождений по НДС» будут указаны суммы расхождений и размер вычетов.

По запросу предприниматели могут получить выписку, в которой будут отражены сведения по каждому критерию проверки.

Специально для «Клерка» налоговый адвокат дал свой комментарий по этой ситуации.

ЦБ собирается создавать покупателям персональные платежные QR-коды вместо магазинных

Продавцы будут сканировать персональные QR-коды клиентов, которые заменят сканирование кодов на кассе магазина. Оплачивать покупки с новой технологии можно будет быстрее.

Покупатель сможет выбрать, с какого счета совершать платеж, использование собственного QR-кода Т.е. код будет создавать не магазин, а сам покупатель.

До конца года в военкоматы нужно сдать два отчета

Отчитаться по воинскому учету до конца 2024 года нужно по двум формам:

Сдать карточку учета организации по форме № 18. Направить план мероприятий по воинскому учету на будущий год.

Строгих сроков для сдачи нет, обычно их просят предоставить в двадцатых числах ноября, можно уточнить подробности в своем военкомате.

Кстати, не забудьте, что в компании должен иметься стенд по воинскому учету, его наличие могут проверить представители военкомата.

🔥Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

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В начале ноября на свсех ждет короткая рабочая неделя 😎

4-дневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября 2024 года возникла из-за официального праздника — Дня народного единства 4 ноября (понедельник).

Мы уже рассказывали, что при этом в конце октября придется работать шесть дней подряд с 28 октября по 2 ноября, причем 2 числа рабочий день должен быть сокращен на 1 час.

Полезности бухгалтеру + бонус

На что обратить внимание при сдаче РСВ за 9 месяцев, рассказали в этой статье.

В 2024 году участились проверки работодателей по ГО и ЧС — в свете ЧП, произошедших в этом году и громких, резонансных событиях (например, пожаре на складе Wildberries), внимние проверяющих к пожарной и иной безопасности стало повышенным.

Очень сильно меняется работа с маркетплейсами, со следующего года продавать на площадках смогут даже те, кто находится на АУСН. Поэтому мы предлагаем бухгалтерам уже сейчас освоить востребованную специализацию — «Бухгалтер маркетплейса». Получите все необходимые знания, практические навыки, в том числе по работе с 1С и официальный диплом. Новый поток обучения стартовал уже сегодня — 15 октября, но вы еще можете купит курс со скидкой за 9 900 руб. вместо 28 600 руб. и присоединиться.

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Мем дня

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