При утрате права на УСН не придется пересчитывать налоги за весь квартал. 👍«Ночной бухгалтер» № 1799

В бочке дёгтя должна найтись и ложка мёда — приняты изменения в НК, по которым с 2025 года, если упрощенец утратит право на спецрежим, то пересчитывать налоги он будет только с 1 числа месяца утраты такого права, а не с начала квартала.

Сегодня в выпуске:

Для УСН дали послабление для пересчета налогов при утрате права на спецрежим.

Принять на работу сотрудника можно и без военного билета.

Женщинам без детей не смогут отказать в трудоустройстве.

ФНС автоматически будет считать НДФЛ при продаже квартиры или машины.

ЦБ пока не будет менять дизайн 500-рублевых купюр.

Советы от редакции.

Мем дня.

Торжество разума: УСН не придется пересчитывать с начала квартала

Бизнес сможет немного свободнее вздохнуть при переходе от УСН к ОСНО. С 2025 года при утрате права на применение упрощенки из-за превышения лимита доходов (в 2025 году это 450 млн рублей), то пересчитать налоги нужно будет с 1 числа месяца, в котором произошел «слет» с УСН.

Сейчас нужно пересчитать налоги с начала квартала, а это может принести значительный финансовый урон бизнесу.

Современные HR-инструменты: как управлять эффективностью сотрудников

Хотите узнать, как управлять вовлеченностью и продуктивностью персонала, как бороться со снижением его эффективности?

Приходите на бесплатный вебинар VK Tech 31 октября в 11:00 «‎Как управлять эффективностью сотрудников с помощью современных HR-инструментов».

Эксперты расскажут:

как HR-сервисы влияют на эффективность сотрудников;

как не дать новичку сойти с ума (лайфхаки для успешного онбординга);

что на самом деле думают собственники и СЕО про HR;

что ждут CEO от HR сегодня

и многое другое!

Приходите на вебинар, чтобы улучшить продуктивность своих сотрудников и прокачать свои навыки!

Зарегистрироваться

ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7714415613, erid: LjN8KNDMq

Нет военного билета? На работу все равно можно принять

Отказать работнику в приеме только на основании того, что у него нет военного билета нельзя. Об этом говорит Минтруд.

Согласно статье 65 ТК документы воинского учета действительно должны быть предъявлены работодателю при трудостройстве, но их отсутствие не препятствует работе. В то же время у работодателя появляется обязанность сообщить в военкомат не только о приеме нового работника, но и об отсутствии у него воинского билета.

Когда за работодателя решила Госдума

Бухгалтеры обсуждают новый законопроект, который призван защить права женщин (ну, законодатели точно так считают).

Дело в том, что не только тем, у кого есть дети (как правило, маленькие, дошкольники) работодатели отказывают в приеме на работу, но и тем, у кого детей еще нет (порой, даже в планах).

Противоречиво, но факт. С одной стороны, мамы с маленькими детьми воспринимаются как ненадежные сотрудники, ведь маленькие дети будут часто болеть, с ними некого будет оставить, и мама постоянно будет находится на больничном. В то же время те, у кого детей еще нет, по мнению работодателей, скоро ими обзаведутся и тогда придется заморачиваться с выплатами, декретом, а потом заработает вариант номер один — дети болеют…и все по кругу.

Кстати, почему-то у нас так не принято, но вообще-то закон позволяет находится на больничном с ребенком не только матери, но и отцу, и другому родственнику, например, работающей бабушке или дедушке.

Бухгалтеры в комментариях говорят, что новый закон вряд ли как-то исправит ситуацию, да и не один вменяемый руководитель или кадроивик не откажет соискателю по основанию «у вас детей нет». Официальная причина отказа всегда будет в рамках ТК.

С 1 ноября любой бухгалтер сможет стать аналитиком 1С

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам. Бухгалтеру освоить эту специальность намного проще, ведь, как минимум, он уже хорошо знаком с программой (а то и не одной) от 1С и знает, что от нее хотят пользователи.

Мы предлагаем вам пройти курс профессиональной переподготовки и освоить эту востребованную профессию.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Старт нового потока 1 ноября. Период обучения — 6 месяцев.

Стоимость курса со скидкой — 11 900 рублей вместо 59 900 рублей. Записывайтесь сейчас.

ФНС будет считать налоги при продаже квартиры или машины сама

Минфин вместе с ФНС подготовил поправки в НК. При продаже недвижимости и транспорта физлицам не придется самим заполнять декларации. Налоговая получит нужную информацию и сама рассчитает налоги. Это будет возможно благодаря межведомственному обмену данными.

Даниил Егоров надавно рассказал о плане вовсе отказаться от декларации 3-НДФЛ. Это забавно, потому что ФНС разослала уведомления с начисленным НДФЛ по доходам от процентов по вкладам, но при расчете налога не учла положенный вычет и гражданам приходится подавать декларацию, чтобы получить вычет и не платить налог. Тут бы автопредоставление вычета было бы вполне логичным.

Нового дизайна пока не будет

Изначально ЦБ планировал обновить все деньги номиналом 100, 1 000, 5 000, 500, 50 и 10 рублей в 2025 году. В итоге Центробанк решил обсудить с экспертами и жителями страны символы для банкноты 1 000 рублей и приступить к разработке ее дизайна, а потом уже приступить к редизайну и купюр другого номинала — 500, 50 и 10 рублей (прим. редакции, вы когда последний раз видели бумажные 10 рублей?!).

Как думаете, какое изображение идеально подойдет к купюре 1000 рублей? Кидайте варианты в комментарии.

🔥Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

Купить билет

Советы от редакции

У вас кризис жанра? Не знаете, что предложить клиентам на аутсорсинге, чтобы увеличить средний чек? А мы знаем и собрали идеи в этой статье.

Работаете с самозанятыми? А обо всех ли рисках вы знаете, уверены, что учли все возможные проблемы и правильно составили документы? Узнайте о новых тенденциях в сотрудничестве с самозанятыми и задайте свои вопросы экспертам.

Как разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе быстро — конечно, послушать эксперта, который уже во всем разобрался за вас! Для этого у нас есть вебинары с экспертами-практиками. Они понятно и с примерами разберут любую тему, а еще им можно задаать вопросы в прямом эфире. Смотрите афишу вебинаров на ноябрь и записывайтесь заранее. Или купите абонемент и тогда сможете смотреть целый месяц все вебинары без дополнительной оплаты и получите доступ к видео-записям прошедших эфиров.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1799 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша уверенно шагает среди пылающих дедлайнов редакция