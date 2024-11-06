С компаний, сдающих нулевую отчетность, хотят брать страховые взносы. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1806

«Cовсем уже очумели, какие еще взносы? базы нет» — такую первую реакцию вызвала эта новость у наших читателей. Но коллеги «успокаивают» — будет.

Сегодня в выпуске:

С паршивой овцы, хоть шерсти клок — власти хотят уменьшить количество компаний-нулевок.

ФНС внесла изменения в порядок взыскания налоговой задолженности.

Малый бизнес с доходами до 60 млн рулей не сможет стать плательщиком НДС добровольно.

ФНС советует подавать заявления на уменьшение платежа по патенту заранее.

Сдать декларацию по НДС раньше срока не получится — так суд сказал.

Полезные ссылки для бухгалтера.

Мем дня.

Взносы с нулевок — зачем это нужно?

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обязать уплачивать страховые взносы компании, которые не производят выплат физлицам и сдают нулевую отчетность.

Предполагается, что в ЕГРЮЛ будет меньше недействующих организаций. Законопроект передан на отзыв в правительство.

По данным ФНС, в 2023 году нулевую отчетность сдали 4,5 тыс. юридических лиц. Из них 3,2 тыс. — это ООО и 17 акционерных обществ.

Эксперт, давший «Клерку» комментарий, считает, что таким образом под обложение взносами хотят подвести директоров-единственных учредителей, сейчас по ним спорная позиция в этом плане, а так будет полная определенность. Причем, по аналогии с ИП, они будут платить взносы независимо от наличия выручки и зарплаты.

🐱‍🏍Каким бухгалтерам не страшна налоговая реформа

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Данные об отрицательном сальдо ЕНС будут обновлять каждые сутки

Налоговая изменила некоторые положения по составу сведений реестра решений о взыскании налоговых долгов.

В реестре будут размещать поручения ИФНС на взыскание задолженностей за счет цифровых рублей. Информация об отрицательном сальдо будет обновляться не реже одного раза в сутки, а положительное и нулевое сальдо будет отображаться в режиме реального времени.

Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Сейчас в чате ФНС предприниматели часто пишут о том, что в их личных кабинетах сальдо ЕНС отображается не в актуальном виде и просят обновить его. Может быть оперативные изменения доберутся в 2025 году и до личных кабинетов, а не только до реестра?

Хочешь НДС? Переходи на ОСНО

У малого бизнеса на УСН с доходами до 60 млн рублей не будет возможности выбирать — платить или не платить налог. От НДС компании и ИП будут освобождены принудительно. Чтобы попадать в цепочку расчетов с компаниями на ОСНО, заинтересованными в работе с контрагентами, уплачивающими НДС, придется переходить на общую систему.

При этом некоторые эксперты придерживаются и другой — альтернативной точки зрения и считают, что освобождение от уплаты НДС — право, а не обязанность, никто не запретит упрощенцу выставить счет-фактуру с налогом в 20% или 10%.

А как вы считаете?

Сообщайте налоговикам о желании меньше платить за патент заранее

Подавать заявление на уменьшение патента на взносы ФНС советует не позднее чем за 20 дней до срока уплаты.

Направить такое уведомление можно по ЭДО. Если вы пользуетесь таким сервисом — пройдите анонимный опрос. Это займет 1,5 минуты, а в конце – получите презент.

Нельзя сдать декларацию, если налоговый период еще не закончен

Бухгалтер направил декларацию по НДС 31 марта, но налоговики отказались ее принимать, ведь день сдачи пришелся на сам налоговый период (первый квартал), за который сдается отчет.

В Арбитражном суде позицию ФНС поддержали (два нижестоящих суда заняли сторону налогоплательщика).

В комментариях бухгалтер возмущается, что выходит сдать отчет перед отпуском, например, не получится, придется ждать, когда закончится налоговый период.

Полезные ссылки для бухгалтера

Сегодня их будет всего две. Пост, собравший много лайков — Какое гражданство легче всего получить россиянину: ТОП-5 стран. Гайд для тех, кто решил сменить гражданство.

Самый полезный за сегодня пост — Налоговая реформа 2025. Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 28 октября - 3 ноября 2024. Проверяйте, не упустили ли вы какие-то ключевые изменения.

Мем дня

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