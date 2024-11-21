Утренний бухгалтер № 5772. С 1 января 2025 года будет применяться новая РСВ

За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать РСВ по новой форме.
Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Если доход ИП на УСН+ПСН превысит 60 млн рублей, право на патент прекращается задним числом с начала применения ПСН.
Минцифры: чтобы сохранить льготы и аккредитацию, IT-компании должны отправлять своих сотрудников преподавать в вузах.
Для целей сохранения права на УСН предприниматели должны определять стоимость ОС по ФСБУ 6/2020.
Обсуждают бухгалтеры: может ли индивидуальный предприниматель на ПСН оказывать строительные услуги организации.
Доходы в общепите от льготной деятельности тоже идут в лимит 60 млн рублей для НДС на УСН.
Топ лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году, найдете в обзоре.
Законопроект: в Госдуме предложили снизить минимальный срок владения имуществом до одного года.
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Разборы законов
— Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Конспект вебинара с видео
Разберем, что такое торговый сбор, как правильно его рассчитывать и уплачивать, нужно ли отчитываться и какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства.
— Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс
В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.
— Как ИП заполнить книгу учета доходов и расходов в 2025 году: разъяснения ФНС
В 2025 году будет действовать новый порядок включения в расходы сумм страховых взносов ИП при УСН «доходы минус расходы». Как ИП правильно отразить взносы в КУДиР?
— Отвечает ли налогоплательщик за контрагента, который не уплатил НДС
Речь о ситуации, когда налогоплательщик претендует на налоговый вычет, но выясняется, что контрагент не уплатил НДС. Должен ли налогоплательщик проверять деятельность своих деловых партнеров?
— Стандартные вычеты по НДФЛ: что меняется с 2025 года
Изменили детские вычеты и ввели новый вычет.
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Новости
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8 ❗ Даже если переход на ПСН был в середине года, для лимита учитывают доходы по УСН с начала года
9 ФНС самостоятельно рассчитает НДФЛ с процентных доходов по вкладам
10 В регионах создадут комиссии по борьбе с просрочкой зарплаты
11 ИП с доходом более 60 млн рублей в 2024 году не смогут применять ПСН в 2025 году
12 📕 ФНС объяснила, как в книге доходов по УСН отражать фиксированные взносы
13 В Госдуме предложили снизить минимальный срок владения имуществом до одного года
14 Депутаты хотят заморозить тарифы естественных монополий
15 За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать РСВ по новой форме
16 Банки предложили оплачивать покупки через Bluetooth
17 Клиентам банка БКФ начнут выплачивать страховку с 20 ноября
18 Пример для бухгалтеров: как правильно считать НДС при УСН с 2025 года
19 Доходы от льготной деятельности тоже идут в лимит 60 млн рублей для НДС на УСН
20 Вице-премьеру предложили уплатить налог за проживание в незарегистрированном доме
21 12,5 млн инвесторов допустили к сложным финансовым инструментам
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23 За советы таролога при собеседовании хотят штрафовать на 5 млн рублей
24 Число МСП за три квартала 2024 года сократилось на 8%
25 Операторам запретят оправлять СМС во время голосового звонка
26 Минфин хочет ввести штрафы за задержку отчетов о валютных операциях
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Мероприятия
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72485 от 02.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года у застройщиков прекратилась НДС-льгота на апартаменты
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96344 от 04.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на ПО с 2025 года можно учитывать в двойном размере, а не в полуторном
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/16768@ от 11.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости СНТ не должны пробивать чеки ККТ при приеме членских взносов
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/1/37761 от 26.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/37131 от 25.04.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-3/12994@ от 14.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37247 от 25.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35401 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/35412 от 20.04.2022
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Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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