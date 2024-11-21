Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5772. С 1 января 2025 года будет применяться новая РСВ

Скорректированы форма, формат и порядок заполнения расчета.

За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать РСВ по новой форме.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Если доход ИП на УСН+ПСН превысит 60 млн рублей, право на патент прекращается задним числом с начала применения ПСН.

Минцифры: чтобы сохранить льготы и аккредитацию, IT-компании должны отправлять своих сотрудников преподавать в вузах.

Для целей сохранения права на УСН предприниматели должны определять стоимость ОС по ФСБУ 6/2020.

Обсуждают бухгалтеры: может ли индивидуальный предприниматель на ПСН оказывать строительные услуги организации.

Доходы в общепите от льготной деятельности тоже идут в лимит 60 млн рублей для НДС на УСН.

Топ лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году, найдете в обзоре.

Законопроект: в Госдуме предложили снизить минимальный срок владения имуществом до одного года.

Совет от редакции: избавьтесь от рутины в финансовом учёте. Подключите Финтабло — онлайн-сервис финансового и управленческого учёта для вашего бизнеса. 1 неделя бесплатно! Получить спецпредложение.

🎙️Бесплатный онлайн-конгресс со спикерами ФНС России

5 декабря в 10:00 мск пройдет бесплатный онлайн-конгресс компании «Такском» и официального издания ФНС России — журнал «Налоговая политика и практика»:

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Разборы законов

Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Конспект вебинара с видео

Разберем, что такое торговый сбор, как правильно его рассчитывать и уплачивать, нужно ли отчитываться и какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства.

Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс

В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.

Как ИП заполнить книгу учета доходов и расходов в 2025 году: разъяснения ФНС

В 2025 году будет действовать новый порядок включения в расходы сумм страховых взносов ИП при УСН «доходы минус расходы». Как ИП правильно отразить взносы в КУДиР?

Отвечает ли налогоплательщик за контрагента, который не уплатил НДС

Речь о ситуации, когда налогоплательщик претендует на налоговый вычет, но выясняется, что контрагент не уплатил НДС. Должен ли налогоплательщик проверять деятельность своих деловых партнеров?

Стандартные вычеты по НДФЛ: что меняется с 2025 года

Изменили детские вычеты и ввели новый вычет.

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Новости

1 В Суздале введут туристический налог

2 На деньги для образовательной организации получить инвестиционный вычет может даже ее учредитель

3 Центробанк установил период охлаждения на долевое страхование жизни

4 Минфин: продажа продукции общепита через вендинговые аппараты идет с НДС

5 Мошенники убеждают россиян снять деньги и передать их курьеру

6 Платежи по внешнеэкономическим контрактам достигли максимума — 48,5%

7 14 тысяч блогерских страниц прошли регистрацию в Роскомнадзоре

8 ❗ Даже если переход на ПСН был в середине года, для лимита учитывают доходы по УСН с начала года

9 ФНС самостоятельно рассчитает НДФЛ с процентных доходов по вкладам

10 В регионах создадут комиссии по борьбе с просрочкой зарплаты

11 ИП с доходом более 60 млн рублей в 2024 году не смогут применять ПСН в 2025 году

12 📕 ФНС объяснила, как в книге доходов по УСН отражать фиксированные взносы

13 В Госдуме предложили снизить минимальный срок владения имуществом до одного года

14 Депутаты хотят заморозить тарифы естественных монополий

15 За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать РСВ по новой форме

16 Банки предложили оплачивать покупки через Bluetooth

17 Клиентам банка БКФ начнут выплачивать страховку с 20 ноября

18 Пример для бухгалтеров: как правильно считать НДС при УСН с 2025 года

19 Доходы от льготной деятельности тоже идут в лимит 60 млн рублей для НДС на УСН

20 Вице-премьеру предложили уплатить налог за проживание в незарегистрированном доме

21 12,5 млн инвесторов допустили к сложным финансовым инструментам

22 🔥 Последний шанс купить подписку Клерк.Премиум на полгода! Мы ликвидируем тариф

23 За советы таролога при собеседовании хотят штрафовать на 5 млн рублей

24 Число МСП за три квартала 2024 года сократилось на 8%

25 Операторам запретят оправлять СМС во время голосового звонка

26 Минфин хочет ввести штрафы за задержку отчетов о валютных операциях

27 ИП определяют стоимость ОС по ФСБУ 6/2020

28 Предприниматель на ПСН может оказывать услуги юрлицам

29 IT-специалистов хотят заставить преподавать в вузах

30 👔 Эксперт рассказал о плюсах цифрового рубля для бизнеса и россиян и его прослеживании

Мероприятия

Бухгалтерский баланс за 2024 год

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Эмоциональное выгорание: как поддержать себя и своих коллег

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Налоговая реформа – 2025: последние новости и уплата НДС на УСН

Дата проведения: 21 ноября, четверг

Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок?

Дата проведения: 26 ноября, вторник

Что нужно сделать кадровику в 2024 году, чтобы в 2025 спать спокойно

Дата проведения: 26 ноября, вторник

Кадровый и воинский учет: последние изменения

Дата проведения: 26 ноября, вторник

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Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2025 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

Бухгалтерский учет импортных товаров

Бухучет импортных товаров имеет свои особенности. Это связано с тем, что при ввозе продукции на территорию РФ нужно заплатить таможенную пошлину и сборы. Кроме того, стоимость импортных договоров, как правило, выражена в иностранной валюте. Как, учитывая эти особенности, принять ввозимые из-за границы товары к учету, расскажем в статье.

Утренний бухгалтер № 5771. Налоговики назвали преимущества пониженных ставок НДС, но бухгалтеры не согласны

Налоговики обозначили преимущества при выборе пониженных ставок НДС на УСН в 2025 году.

Подарки сотрудникам на Новый год-2025: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

Должностная инструкция менеджера по маркетплейсам — 2025

С развитием интернет-торговли менеджеры по работе с электронными площадками становятся более востребованными. При этом они должны обладать специфическими навыками для ведения деятельности на маркетплейсах. Каковы обязанности такого специалиста и как составить должностную инструкцию, узнаете из нашей статьи.

Как построить график в «Эксель»: пошаговая инструкция с примерами

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Оплата работы в выходной день внутреннему совместителю в 1С:ЗУП ред. 3.1

Работа в выходной день внутреннему совместителю оплачивается так же, как и основному работнику. Обычно ее оплачивают не менее чем в двойном размере либо в одинарном с предоставлением работнику отгула. Вид компенсации выбирает работник. Но могут быть исключения. Подробнее читайте в статье.

У сотрудника-иностранца закончилась регистрация: что делать работодателю

У работника-иностранца оплачен патент, но закончилась регистрация по месту прибывания. Какие последствия для организации могут быть? Какие действия предпринять?

50 ответов от Минцифры на вопросы о регистрации каналов, открытых в соцсетях

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Три вопроса по применению ПСН в 2025 году: лимит доходов при совмещении с ОСНО и УСН, причины отказа в получении патента

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/72485 от 02.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года у застройщиков прекратилась НДС-льгота на апартаменты

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96344 от 04.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на ПО с 2025 года можно учитывать в двойном размере, а не в полуторном

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/16768@ от 11.11.2024

Подробнее о документе мы писали в новости СНТ не должны пробивать чеки ККТ при приеме членских взносов

Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/1/37761 от 26.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/37131 от 25.04.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-3/12994@ от 14.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37247 от 25.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35401 от 20.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/35412 от 20.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 24-01-08/30604 от 08.04.2022

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РАССЫЛКА 528 554 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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