Утренний бухгалтер № 5772. С 1 января 2025 года будет применяться новая РСВ

За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать РСВ по новой форме.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Если доход ИП на УСН+ПСН превысит 60 млн рублей, право на патент прекращается задним числом с начала применения ПСН.

Минцифры: чтобы сохранить льготы и аккредитацию, IT-компании должны отправлять своих сотрудников преподавать в вузах.

Для целей сохранения права на УСН предприниматели должны определять стоимость ОС по ФСБУ 6/2020.

Обсуждают бухгалтеры: может ли индивидуальный предприниматель на ПСН оказывать строительные услуги организации.

Доходы в общепите от льготной деятельности тоже идут в лимит 60 млн рублей для НДС на УСН.

Топ лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году, найдете в обзоре.

Законопроект: в Госдуме предложили снизить минимальный срок владения имуществом до одного года.

⭐ Совет от редакции: избавьтесь от рутины в финансовом учёте. Подключите Финтабло — онлайн-сервис финансового и управленческого учёта для вашего бизнеса. 1 неделя бесплатно! Получить спецпредложение.