Даниил Егоров ответил на вопрос «клерков» про добровольный НДС на УСН (а вдруг это в честь Дня бухгалтера?). 👀«Ночной бухгалтер» № 1817

В интервью, которое глава ФНС дал РБК, был задан вопрос, который мы разбирали в новости на «Клерке». Бизнес на УСН с доходами ниже 60 млн рублей добровольно хочет платить НДС, причем по льготной ставке 5%.

Егоров ответил, что смысла в такой манипуляции нет, ведь предприниматель не сможет получить вычеты и фактически заплатит налог с оборота (тут наши постоянные читатели в комментариях сразу включили режим сарказма — мол, наконец, признали).

Кстати, Минфин с ФНС рассматривают перспективу дать возможность получать вычет по НДС при уплате 20%-ого налога добровольно (когда доходы бизнеса не превышают 60 млн рублей).

А мы вот в редакции думаем — зачем нам посредники? Господин Егоров, «Клерк» и сам готов взять у вас интервью, вопросов у нашей аудитории много, они нетривиальные и отражают беспокойство в первую очередь малого бизнеса, для которого изменения 2025 года в НК стали поводом задуматься — а стоит ли вообще продолжать работу? В общем, мы к диалогу готовы!