Даниил Егоров ответил на вопрос «клерков» про добровольный НДС на УСН (а вдруг это в честь Дня бухгалтера?). 👀«Ночной бухгалтер» № 1817

Сегодня в выпуске:
Зачем бизнесу добровольный НДС?
ФНС строит практику невозврата переплат на ЕНС, из-за их «сомнительности».
Егоров о теневой занятости и как с ней будут бороться.
Налоговики будут проверять начисляния годовых бонусов, чтобы не допустить махинаций с НДФЛ.
ЕНП-уведомление близко!
Три статьи дня для бухгалтера.
Мем дня.
Добровольно платить 5% НДС бизнесу нет смысла
В интервью, которое глава ФНС дал РБК, был задан вопрос, который мы разбирали в новости на «Клерке». Бизнес на УСН с доходами ниже 60 млн рублей добровольно хочет платить НДС, причем по льготной ставке 5%.
Егоров ответил, что смысла в такой манипуляции нет, ведь предприниматель не сможет получить вычеты и фактически заплатит налог с оборота (тут наши постоянные читатели в комментариях сразу включили режим сарказма — мол, наконец, признали).
Кстати, Минфин с ФНС рассматривают перспективу дать возможность получать вычет по НДС при уплате 20%-ого налога добровольно (когда доходы бизнеса не превышают 60 млн рублей).
А мы вот в редакции думаем — зачем нам посредники? Господин Егоров, «Клерк» и сам готов взять у вас интервью, вопросов у нашей аудитории много, они нетривиальные и отражают беспокойство в первую очередь малого бизнеса, для которого изменения 2025 года в НК стали поводом задуматься — а стоит ли вообще продолжать работу? В общем, мы к диалогу готовы!
За эти знания вас оторвут с руками! Топ навыков высокооплачиваемого бухгалтера
Программирование, работа с облачными данными, статистика…. какое отношение это имеет к бухгалтерии? Самое прямое! Одного учета уже недостаточно, если вы ставите себе амбициозные цели для карьерного роста, неважно в штате или на аутсорсе, вам нужны цифровые навыки.
Рассказываем, как быстро и на каких бесплатных курсах их можно освоить.
У нас ваши деньги, но мы их не отдадим, у вас докУментов обоснования нет
ФНС уже формирует практику отказов в возврате положительного сальдо ЕНС. Компании и предприниматели стали использовать единый счет, как своеобразную копилку или трансферный счет. На ЕНС зачисляют суммы кратно превышающие обычные суммы налогово и взносов, а затем пишут заявление на возврат средств.
Налоговики считают, что таким образом бизнес попросту укрывает деньги, например, от взыскания приставами.
Проще говоря, если целью внесения средств на ЕНС была не уплата налогов, то ФНС отказывается их возвращать, а суды уже принимают их сторону.
Прячете зарплату в «конвертах»? Вас вычислят
Даниил Егоров рассказал о том, как налоговая планирует бороться с теневой занятостью. Главная мысль налоговиков — сделать зарплаты максимально прозрачными, а для этого их нужно перечислять только через банк. Пока сделать это, правда, невозможно.
Также ФНС планирует получить доступ к информации о p2p-переводах (имеются в виду переводы между физиками). Кроме того, инспекторы уже проверяют зарплаты и способы их выплаты.
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ФНС проверит выплаты бонусов по итогам 2024 года в декабре
Налоговая служба знает о том, что для экономии на налогах многие компании прняли решение выплатить годовые премии в 2024, а не в 2025 году. ФНС уже готова заняться проверками, если заметит аномальное превышение налоговой базы по НДФЛ.
Компании готовятся выплачивать бонусы не в январе, а в декабре из-за увеличения ставки налога на прибыль с 20% до 25% и новых правил рассчета НДФЛ (при зарплате свыше 2,4 млн база, куда входят и премии, будет рассчитываться по прогрессивной шкале).
Устали от ФНС, НК и проверок и тянет освоить новую профессию помимо бухгалтерии? Посмотрите, какие навыки вы можете у себя развить.
Не пропустите сроки ЕНП-уведомления
Сдать очередное уведомление нужно не позднее 25 ноября. В него войдут НДФЛ за период с 1 по 22 ноября и страховые взносы за октябрь.
Подробнее о заполнении уведомления (коды, КБК) читайте тут.
Три статьи дня для бухгалтера
Роструд: как в трудовой книжке отразить перевод из совместителей в основные работники
Передача документов через ЭДО: в каком формате передавать и можно ли использовать pdf
Экономическая экспертиза по делам об уклонении от уплаты налогов: как эксперты считают реальный размер неуплаты
💸 Совет от редакции: эти способы оптимизации не будут работать в 2025 году, узнайте, что делать.
Мем дня
Дорогие бухгалтеры, не грустите, ведь сегодня Ваш день! С праздником!
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Ваша мы тоже немножко бухгалтеры редакция
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