ИП-самозанятый потерял право на НПД задним числом или Как попасть на НДС за три года сразу. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1820

Сегодня в выпуске:
Как попасть на ОСНО вместо самозанятости: учитесь на чужих ошибках.
Закон об уголовной ответственности за «бумажный» НДС вот-вот вступит в силу.
ФССП проверяет коллекторов, банки и МФО: откуда такой интерес?
Расходы на немаркированную рекламу нельзя будет учесть для расчета налога на прибыль.
Маловато и поздновато. «Клерки» считают, что 30 способов защиты от мошенников от Минцифры особо не помогут.
IT-компаниям с 2025 года увеличивают страховые взносы.
Три статьи дня для бухгалтера.
Мем дня.
Налоговая аннулировала чеки за три года
С непростой ситуацией в Красный уголок бухгалтера в телеграм зашла наша подписчица. Предприниматель заключал агентские договоры, зарегистрировавшись самозанятым, чем нарушил условия прменения налогового режима. Теперь ФНС аннулировала все его чеки за 3 года и требует доначислить НДФЛ и НДС.
Бухгалтер пытается найти выход, но его по сути нет. Перейти задним числом на УСН возможности нет, как и получить освобождение от НДС. Налоги придется заплатить.
Кроме того, возникает вопрос — что делать клиентам-юрлицам и ИП, которые в течение этих лет пользовались услугами предпринимателя? ИП должен был как агент предоставлять им акты, отчеты агента, помимо чеков. Поэтому расходы у заказчиков снять не должны. Можно также попытаться получить от ИП документы с НДС в части его вознаграждения, чтобы получить вычет.
Есть только одна проблема — как заказчики вообще узнают о проблемах у ИП? Обычно самозанятых проверяют во время работы с ними, перед оплатой, но не после. Скорее всего вопросы могут возникнуть при проведении камеральной проверки, если запросят документы, или при ВНП.
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Участники схем с «бумажным» НДС с 4 декабря могут получить реальный срок
4 декабря вступят в силу поправки в УК.
Наказание по Уголовному кодексу могут получить не только «продавцы» НДС, но и те, кто пользуется их услугами. Документы (счета-фактуры, УПД и пр.) признают подложными, если в них есть недостоверная информация об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав.
Как накажут за нарушения:
штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от 1 года до 2 лет;
принудительные работы до 4 лет;
лишение свободы на этот же срок с возможным штрафом до 80 тыс. рублей.
Приставы взялись за проверку тех, кто занимается взысканием долгов
Интерес ФССП к деятельности МФО, банков и коллекторских агентств не случаен. На их работу поступает большое количество жалоб, а у приставов есть списки тех, на кого жаловались особенно активно. При грубом нарушении закона (например, если к должнику применялась физическая сила или угрозы) компания сразу попадает в такой список.
За 9 месяцев 2024 года 27,1% поступивших от должников жалоб были признаны обоснованными.
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Рекламу без маркировки запретят учитывать в базе по налогу на прибыль
Законодатели внесут поправки в п. 44 ст. 270 НК. При нарушениях со стороны рекламодателей включить в расходы затраты на распространение рекламы в интернете не получится. В частности, если информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в соответствии с законом (не переданы данные о маркировке).
Сейчас реклама в интернете считается ненормируемым расходом, так что компании, для которых она составляет значительную часть бюджета, могут понести серьезные финансовые потери.
30 способов не попасть на уловки мошенников
Минцифры собрало пакет законопроектов, в которых предусмотрено три десятка способов как обезопасить себя от мошенников.
Например, самозапрет на получение кредитов, обязательную маркировку звонков (на экране телефона должно отображаться наименование банка или компании), запрет обращаться к клиентам в мессенджерах для операторов связи и тех же банков. Кроме того, банки будут строже проверять переводы по кредитам.
«Клерки» выразили сомнения в принимаемых мерах и считают что на эти 30 способов защиты найдется 400 способов обмана от мошенников.
IT-компаниям с 2025 года увеличивают страховые взносы
Как сейчас: айти платят взносы по ставке 7,6% (до предельной базы) и 0% свыше.
Как будет: с 2025 года ставка будет единой — 7,6%. Предельная база на 2025 год – 2 759 000 руб.
Пример сравнения взносов по старым и новым правилам найдете тут.
⚡ Совет от редакции: Разберитесь со способами оптимизации-2025. Узнайте, какие варианты скоро перестанут работать.
Три статьи дня для бухгалтера
Облачная онлайн-касса: критерии выбора и обзор решений — новенькие на «Клерке», в новом блоге вы сможете прочитать все об онлайн-кассах. изменениях, которые с ними происходят, правилами работы и т.д. А это — первый пост.
Чек-лист бухгалтера на декабрь 2024: список главных дел перед Новым годом — знаем, как вы устали, но нужно сделать еще парочку рывков на пути к новогодним каникулам. Проверьте, точно ли вы готовы к отдыху, все ли дела переделали.
Северная надбавка молодым специалистам: в каком размере начислять — сто делать, если молодой специалист впервые устроился на работу, но всю жизнь прожил в местности, где есть северная надбавка?
Мем дня
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