ИП-самозанятый потерял право на НПД задним числом или Как попасть на НДС за три года сразу. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1820

С непростой ситуацией в Красный уголок бухгалтера в телеграм зашла наша подписчица. Предприниматель заключал агентские договоры, зарегистрировавшись самозанятым, чем нарушил условия прменения налогового режима. Теперь ФНС аннулировала все его чеки за 3 года и требует доначислить НДФЛ и НДС.

Бухгалтер пытается найти выход, но его по сути нет. Перейти задним числом на УСН возможности нет, как и получить освобождение от НДС. Налоги придется заплатить.

Кроме того, возникает вопрос — что делать клиентам-юрлицам и ИП, которые в течение этих лет пользовались услугами предпринимателя? ИП должен был как агент предоставлять им акты, отчеты агента, помимо чеков. Поэтому расходы у заказчиков снять не должны. Можно также попытаться получить от ИП документы с НДС в части его вознаграждения, чтобы получить вычет.

Есть только одна проблема — как заказчики вообще узнают о проблемах у ИП? Обычно самозанятых проверяют во время работы с ними, перед оплатой, но не после. Скорее всего вопросы могут возникнуть при проведении камеральной проверки, если запросят документы, или при ВНП.