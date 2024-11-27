Обзоры для бухгалтера

Будут новые КБК для НДФЛ. 📄«Ночной бухгалтер» № 1821

Всего будет пять КБК на каждую из новых ставок по прогрессивной шкале. При этом платить НДФЛ нужно будет как и сейчас по КБК ЕНП, а вот в уведомлениях и отчетности указывать конкретный КБК налога.

Сегодня в выпуске:

  • Утвердили КБК для НДФЛ.

  • Статистические данные хотят объединить на одной платформе.

  • ФНС станет чаще вызывать на зарплатные комиссии.

  • Подготовка к Новому году — ждите подорожания мандаринов.

  • Сколько хотят зарабатывать самозанятые.

  • Вам это надо — читаем самые интересные и важные статьи дня.

  • Мем дня.

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Ночной бухгалтер

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Все проще и проще

ФНС продолжает «упрощать» жизнь бухгалтеру. Количество КБК по НДФЛ снова выросло. Теперь кодов будет целых пять — по числу ставок. Применять их нужно с 2025 года. Налог уплачивается по КБК ЕНП, а затем, на основании уведомлений и отчета 6-НДФЛ, распределяется по отдельным КБК в бюджет.

Напомним, что НДФЛ, который уплачивают иностранцы по патенту, переводится на отдельный КБК, а не через ЕНП!

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В Росстате создадут единую базу данных

«Я надеюсь, что теперь статистика отстанет от нас с этими отчетами дурацкими?» — интересуются бухгалтеры. На самом деле до создания платформы, на которую в автоматическом режиме будут приходить данные от всех ведомств, еще далеко — она будет готова к 2030 году.

На создание Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ГИС ЦАП) уйдет по предварительным расчетам 13,3 млрд рублей.

Но перспектива неплохая. Сейчас почти каждое ООО и даже ИП обязано сдавать хоть какой-то отчет в Росстат. Проверить, не нужно ли вам что-то сдать уже сегодня, можно на сайте ведомства — вот тут. Для поиска достаточно ввести ИНН.

Обратите внимание, что есть отчеты, по которым у вас может не быть показателей, но одни из них не нужно вообще предоставлять, а другие надо сдавать, хоть и нулевыми!

Зарплатные комиссии были, есть и будут

Внимание к тому, что происходит с зарплатами россиян все больше. Созданы межведомственные комиссии, которые будут проверять уровень заработной платы, работу с самозанятыми, искать нарушения и наказывать. А кроме того, будут комиссии, которые займутся просрочками по выплате зарплаты.

ФНС уже проявляет повышенное внимание к вопросу взаимодействия между бизнесом и физлицами: в каком формате строятся эти отношения, нет ли признаков нарушений, стоит ли переквалифицировать, например, договор ГПХ с самозанятым в трудовой и доначислить взносы и налоги и т.д.?

Зарплатных комиссиий поэтому будет только больше. Внимания особенно стоит ждать тем, кто платить зарплаты ниже отраслевых, а тем более приближенные к МРОТ.

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🍊 Ждать дешевых мандаринов на праздник не стоит

Перед новогодними праздниками любимые всеми цитрусовые обычно дешевеют. Но только не в этом году. Из-за падения урожая в Турции, наводнений в Италии и колебаний рубля цены вырастут на 20-30%.

Сейчас мандарины везут из Марокко, ЮАР, Китая и других стран.

А вы уже придумали меню на новогодний стол?

Самозанятые рассчитывают на хороший заработок

47% россиян признались, что хотят быть самозанятыми, а 44% собираются совмещать самозанятость и работу по трудовому договору.

От собственного дела граждане ожидают получить существенный доход — в среднем 161 тыс. рублей в месяц.

Из преимуществ налогового режима называют:

  • низкие налоги (24%);

  • отсутствие отчетности (18%);

  • простую регистрацию (17%);

  • возможность официально подтвердить доход (9%).

Между прочим, сегодня праздник — День самозанятых! Не забудьте поздравить тех, кто решил вести свой собственный, пусть и не очень масштабный бизнес.

Это вам надо!

Как заполнять и сдавать формы № 6 и 18 воинского учета — об этих формах чаще всего спрашивают наши читатели. Давайте разберемся с ними, наконец.

Пять поправок-2025 по фиксированным взносам — ИП и их бухгалтерам читать обязательно.

12 фильмов и сериалов, которые прокачают вашу любовь к технологиям (и спасут вечер) — в конце концов не все же думать о работе, правда?

Мем дня

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Ваша укладывается по доходам в 13% НДФЛ редакция

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