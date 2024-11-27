Будут новые КБК для НДФЛ. 📄«Ночной бухгалтер» № 1821

«Я надеюсь, что теперь статистика отстанет от нас с этими отчетами дурацкими?» — интересуются бухгалтеры. На самом деле до создания платформы, на которую в автоматическом режиме будут приходить данные от всех ведомств, еще далеко — она будет готова к 2030 году.

На создание Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ГИС ЦАП) уйдет по предварительным расчетам 13,3 млрд рублей.

Но перспектива неплохая. Сейчас почти каждое ООО и даже ИП обязано сдавать хоть какой-то отчет в Росстат. Проверить, не нужно ли вам что-то сдать уже сегодня, можно на сайте ведомства — вот тут. Для поиска достаточно ввести ИНН.

Обратите внимание, что есть отчеты, по которым у вас может не быть показателей, но одни из них не нужно вообще предоставлять, а другие надо сдавать, хоть и нулевыми!