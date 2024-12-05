В 2025 году упрощенцам надо переделать договоры. 📝«Ночной бухгалтер» № 1827

Основание для освобождения от НДС на УСН в 2025 году будет другое, поэтому договоры с покупателями надо исправлять.

Сегодня в выпуске:

Всем упрощенцам надо исправить договоры.

На УСН с НДС 5% возможен НДС 0%, но без вычетов.

Платежи по ВЭД через посредников лучше разбить на две платежки.

Бизнесу разрешат матрешки.

Полезные материалы для бухгалтера.

Отгулы не будут пропадать.

Мем дня.

Договоры упрощенцев

Даже те упрощенцы, которые в 2025 году будут работать без НДС, должны внести поправки в свои договоры с контрагентами. Дело в том, что основание для работы без НДС с 2025 года меняется.

Сейчас это нормы статьи 26.2 НК, а с 2025 года – нормы статьи 145 НК.

Пример формулировок в договорах привела спикер VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Надежда Самкова.

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НДС 5% и 0%

Выбрав ставку НДС 5% на УСН, по экспорту можно применять ставку 0%. Ее надо подтверждать также, как это сейчас делает бизнес на ОСНО.

А вот права на вычет при применении этой ставки у бизнеса на УСН не будет, предупреждает эксперт Ольга Букина в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». При НДС 5% вычеты в принципе не предусмотрены, поэтому даже по экспорту их не будет.

Две платежки по ВЭД

Если оплата иностранным контрагентам идет через посредника, лучше делать две отдельных платежки, советует спикер VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Людмила Ганичева.

На агентское вознаграждение в платежке указывают код валютной операции 21400, на средства для исполнения поручения – код 21100 для импорта, 11100 – для экспорта.

Фирмы-«матрешки»

Власти подготовили поправки в законодательство, снимающие запрет на создание фирм, где одна компания владеет 100% другого ООО, а вторая организация также владеет следующей и так далее.

Принять законопроект планируется в марте 2025 года.

Полезные материалы для бухгалтера

В блоги «Клерка» вернулась компания 1С-Франчайзи «Ю-Софт» . Теперь бухгалтерам будет проще разобраться в нюансах работы в 1С: где поставить нужную галочку, как заполнить отчетность, сформировать первичку, выполнить настройки. Уже сейчас можете прочитать горячий материал: НДС при УСН в 1С:Бухгалтерия предприятия.

Есть ряд особенностей, которые надо учитывать, принимая на работу иностранцев. О том, как правльно оформить трудовой договор с иностранным работником, узнаете из нового разбора.

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Отгулы

С 1 марта 2025 года заработают поправки в ТК относительно отгулов. При увольнении сотрудника надо будет оплатить ему все неиспользованные им за время работы отгулы.

Об этом ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт Елена Пономарева.

Мем дня

Первый день VI Всероссийской бухгалтерской конференции прошел по-настоящему…

Прямой репортаж от главного редактора «Клерка» можно почитать здесь.

Отзывы, комментарии участников и спикеров, неформальные фото вы можете посмотреть в посте нашего шеф-редактора вот тут.

Впереди нас ждет еще один замечательный день Клерк.Конференции. Присоединяйтесь к нам завтра! Будут крутые спикеры и темы. Присоединиться.

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