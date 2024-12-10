Бухгалтеры считают аванс вручную: 1С:Бухгалтерия это делать правильно не умеет. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1830

Бухгалтеры жалуются, что в 1С:Бухгалтерии рассчитать аванс можно двумя способами, но ни один вариант не соответствует ТК. Приходится руками высчитывать аванс каждому сотруднику, а потом вносить в программу.

Сегодня в выпуске:

Автоматизация не всегда спасает: почему бухгалтерам приходится вручную рассчитывать авансы.

Для районных коэффициентов своя шкала НДФЛ, отдельная от оклада.

Нотариусы не будут удостоверять сделки, если подозревают их участников в отмывании средств.

Минфин уточнил, как определить СПИ для ОС, если их нет в амортизационных группах.

Власти хотят ограничить стоимость услуг гостиниц на время масштабных мероприятий. Отельеры недовольны.

Подборка полезностей дня для бухгалтера.

Мем дня.

1С:Бухгалтерия не хочет правильно считать аванс

В самом активном телеграм-канале «Клерка» обсуждают расчет аванса в программе. Более тонко считать зарплату позволяет специальное решение— 1С:ЗУП, но далеко не у каждого бухгалтера такая программа есть. Особенно, если в компании не так много сотрудников и они, например, окладники.

Те, кто работает в 1С:Бухгалтерии говорят, что в програме предусмотрено два варианта расчета аванса — в фиксированной сумме и в проценте от оклада (встроенным алгоритмом по данным опроса «Клерка» пользуется большинство — 44%). Тогда как положено считать зарплату за первую половину месяца в зависимости от фактически отработанных дней.

В результате бухгалтер сначала рассчитывает аванс руками — на бумаге, в Excel или Google-таблице (по данным нашего опроса так поступает 31% бухгалтеров), и уже потом переносит данные в программу.

А вы как поступаете?

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Зарплату придется делить на части и отдельно считать НДФЛ по каждой

С 2025 года к основной зарплате и отдельно к районным коэффициентам и северным надбавкам придется применять разную шкалу НДФЛ.

К окладу применяется пятиступенчатая шкала, а к северным надбавкам и районным коэффициентам — двухступенчатая (13% до 5 млн дохода и 15% свыше). Поэтому доход надо будет делить, разные виды выплат придется отдельно показывать и в отчетности.

С 30 декабря нотариусы будут еще внимательнее к удостоверяемым сделкам

При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях и откажут в удостоверении сделки, которую сочтут подозрительной с точки зрения антиотмывочного законодательства. К примеру, откажутся удостоверить сделку с недвижимостью или решение об увеличении уставного капитала ООО.

Минфин объясняет как определить срок СПИ для основного средства

Если ОС можно найти в одной из амортизационных групп, то срок нужно определять, исходя из нее. Если основное средство не в одну группу не входит, то Минфин поясняет — придется воспользоваться документами к ОС, техническими условиями и рекомендациями производителя.

Примечание редакции «Клерка: рекомендации, кстати, можно даже запросить и изготовителя, если их не нашлось в открытом доступе или в приложенной документации. Это необходимо, чтобы срок полезного использования был максимально обоснованным для целей бухучета.

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На время крупных мероприятий хотят ограничить цены на номера в отелях

Властям не нравится, что во время проведения масштабных мероприятий, таких как международные форумы, гостиницы поднимают цены в несколько раз. Они решили ограничить стоимость гостничных услуг.

Отельеры, разумеется, недовольны такой идеей.

Предполагается, что предельные цены номеров будут рассчитывать на основе:

базовой стоимости 1 кв. м в гостинице каждой категории в регионе;

определенного правительством коэффициента;

площади номера.

Полезности дня для бухгалтера

Популярная подборка с письмами от ФНС и Минфина за 2024 год. На этот раз тема — УСН.

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И еще одна полезность по 1C — 10 фишек для бухгалтера в 1С: шпаргалка с лайфхаками. Выгрузка документа в формате XML, корректировка ЕНС, одинаковые наименования товаров с разными артикулами: эти и другие ситуации, в которых вам помогут лайфхаки, разобрали в статье.

Мем дня

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