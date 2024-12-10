Бухгалтеры считают аванс вручную: 1С:Бухгалтерия это делать правильно не умеет. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1830

Сегодня в выпуске:
Автоматизация не всегда спасает: почему бухгалтерам приходится вручную рассчитывать авансы.
Для районных коэффициентов своя шкала НДФЛ, отдельная от оклада.
Нотариусы не будут удостоверять сделки, если подозревают их участников в отмывании средств.
Минфин уточнил, как определить СПИ для ОС, если их нет в амортизационных группах.
Власти хотят ограничить стоимость услуг гостиниц на время масштабных мероприятий. Отельеры недовольны.
Подборка полезностей дня для бухгалтера.
Мем дня.
1С:Бухгалтерия не хочет правильно считать аванс
В самом активном телеграм-канале «Клерка» обсуждают расчет аванса в программе. Более тонко считать зарплату позволяет специальное решение— 1С:ЗУП, но далеко не у каждого бухгалтера такая программа есть. Особенно, если в компании не так много сотрудников и они, например, окладники.
Те, кто работает в 1С:Бухгалтерии говорят, что в програме предусмотрено два варианта расчета аванса — в фиксированной сумме и в проценте от оклада (встроенным алгоритмом по данным опроса «Клерка» пользуется большинство — 44%). Тогда как положено считать зарплату за первую половину месяца в зависимости от фактически отработанных дней.
В результате бухгалтер сначала рассчитывает аванс руками — на бумаге, в Excel или Google-таблице (по данным нашего опроса так поступает 31% бухгалтеров), и уже потом переносит данные в программу.
А вы как поступаете?
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Зарплату придется делить на части и отдельно считать НДФЛ по каждой
С 2025 года к основной зарплате и отдельно к районным коэффициентам и северным надбавкам придется применять разную шкалу НДФЛ.
К окладу применяется пятиступенчатая шкала, а к северным надбавкам и районным коэффициентам — двухступенчатая (13% до 5 млн дохода и 15% свыше). Поэтому доход надо будет делить, разные виды выплат придется отдельно показывать и в отчетности.
С 30 декабря нотариусы будут еще внимательнее к удостоверяемым сделкам
При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях и откажут в удостоверении сделки, которую сочтут подозрительной с точки зрения антиотмывочного законодательства. К примеру, откажутся удостоверить сделку с недвижимостью или решение об увеличении уставного капитала ООО.
Минфин объясняет как определить срок СПИ для основного средства
Если ОС можно найти в одной из амортизационных групп, то срок нужно определять, исходя из нее. Если основное средство не в одну группу не входит, то Минфин поясняет — придется воспользоваться документами к ОС, техническими условиями и рекомендациями производителя.
Примечание редакции «Клерка: рекомендации, кстати, можно даже запросить и изготовителя, если их не нашлось в открытом доступе или в приложенной документации. Это необходимо, чтобы срок полезного использования был максимально обоснованным для целей бухучета.
«Клерк» рекомендует бухгалтерам пройти курс «Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ». Он объединил информацию о применении стандартов, которую лекторы передают понятным и простым языком.
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На время крупных мероприятий хотят ограничить цены на номера в отелях
Властям не нравится, что во время проведения масштабных мероприятий, таких как международные форумы, гостиницы поднимают цены в несколько раз. Они решили ограничить стоимость гостничных услуг.
Отельеры, разумеется, недовольны такой идеей.
Предполагается, что предельные цены номеров будут рассчитывать на основе:
базовой стоимости 1 кв. м в гостинице каждой категории в регионе;
определенного правительством коэффициента;
площади номера.
Полезности дня для бухгалтера
Популярная подборка с письмами от ФНС и Минфина за 2024 год. На этот раз тема — УСН.
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И еще одна полезность по 1C — 10 фишек для бухгалтера в 1С: шпаргалка с лайфхаками. Выгрузка документа в формате XML, корректировка ЕНС, одинаковые наименования товаров с разными артикулами: эти и другие ситуации, в которых вам помогут лайфхаки, разобрали в статье.
Мем дня
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Ваша интересно, о чем думает 1С, когда «спит»? редакция
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