Утренний бухгалтер № 5787. Налоговики рекомендует упрощенцам срочно пересмотреть договоры

ФНС рекомендует бизнесу заранее подписать с контрагентами дополнительные соглашения к договорам, по которым отгрузка и оплата произойдут в следующем году, об увеличении стоимости на сумму НДС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: на выплаты физлицу по договору ГПХ не надо формировать чек ККТ.
С 1 января 2025 года будет новая форма справки о сальдо ЕНС.
С 2025 года действует новый порядок учета фиксированных взносов ИП на УСН «доходы минус расходы»: таблица.
Как бухгалтеру на удаленке расти в доходе и зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, узнаете здесь.
Роструд: у сотрудников с одинаковой должностью могут быть разные обязанности.
Блокировка счетов: что изменится с 2025 года, узнаете из статьи.
Минфин: ДМС не облагается страховыми взносами, даже если договор заключен в середине года.
Если в предпринимательской деятельности использовали квартиру, машину, дом или дачу, то на это имущество норма про минимальный срок владения распространяется.
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🚘Приглашение на онлайн-конференцию по бухучету автопарка
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Именно поэтому 19 декабря в 11:00 МСК приглашаем вас на закрытую онлайн-встречу «Автопарк 2025», где на реальных кейсах обсудим:
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Разборы законов
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Совсем недавно были подведены итоги промежуточной аттестации таксистов в Москве: процедуру успешно прошли более 5 тыс. человек. Сейчас она проходит в добровольном порядке, но уже с 1 марта 2025 года станет обязательной. Об аттестации и других изменениях для таксистов в 2025 году рассказали в статье.
— Оформляем совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов
Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Разберем, как правильно его оформить.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2024 года
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— Когда для продажи на маркетплейсе нужна своя онлайн-касса. Мини-курс
Мы все привыкли, что маркетплейсы — это онлайн-витрины, на которые любой продавец может выставить свой товар и без проблем продать. При этом деньги от продажи за минусом комиссий площадки поступят напрямую на расчетный счет, а покупатель за товар получит электронный чек от маркетплейса. В мини-курсе узнаете, когда онлайн-касса все-таки нужна.
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2 Предприниматели получили доступ к бесплатной отраслевой аналитике по продажам
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8 В 2025 году изменится ставка пеней по налоговым долгам организаций
9 ФНС рекомендует упрощенцам пересмотреть договоры, чтобы в 2025 году не пришлось платить НДС за свой счет
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19 Принят закон о едином толковании понятия «руководитель организации» в ТК и сроке договора с ним
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Дата проведения: 12 декабря, четверг
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5786. У ИП осталась неделя, чтобы подать заявление о переходе на ПСН
Предпринимателям, которые хотят перейти на патентную систему налогообложения с 1 января 2025 года, следует подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения.
Иногда необходимо скорректировать уже сформированные документы в ЭДО. При этом корректировку необходимо отразить и в программе 1С. Рассказываем, как это правильно сделать.
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Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это специально созданный фонд, который объединяет деньги нескольких инвесторов (пайщиков). ПИФ — это инструмент коллективного инвестирования. При покупке ПИФа каждый инвестор получает свой пай — именную ценную бумагу, которая подтверждает право собственника на долю имущества фонда.
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В 2025 году визовые центры РФ смогут выдать трудовым мигрантам 234 958 разрешений на работу. Такую квоту на трудоустройство иностранцев в РФ установило Правительство.
— Нужно ли использовать ККТ при расчетах по займам и при выплате физлицу в рамках ГПД
Вопросы применения ККТ волнуют многих предпринимателей. В общем случае онлайн-кассу нужно применять при безналичных расчетах с физлицами. Разбираемся, нужно ли использовать ККТ при расчетах по займам и при расчете с физлицом в рамках ГПД.
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При заключении трудового договора с иностранными гражданами, работодатель обязан уведомить МВД. Рассказываем, какое местонахождение работодателя указывать в уведомлении при командировочной работе.
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Документы
ФАС Центрального округа: Постановление № А48-4851/2009 от 02.11.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111110 от 11.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110171 от 08.11.2024
Минтруд РФ: Письмо № 26-6/ООГ-5005 от 20.12.2022
Федеральный закон № 145-ФЗ от 22.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-06-09/57709 от 21.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/66899 от 17.07.2024
Минтруд РФ: Приказ № 518 от 01.10.2024
Президент РФ: Указ № 870 от 10.10.2024
Президент РФ: Указ № 871 от 10.10.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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