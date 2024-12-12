Утренний бухгалтер № 5787. Налоговики рекомендует упрощенцам срочно пересмотреть договоры

ФНС рекомендует бизнесу заранее подписать с контрагентами дополнительные соглашения к договорам, по которым отгрузка и оплата произойдут в следующем году, об увеличении стоимости на сумму НДС.

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Минфин: на выплаты физлицу по договору ГПХ не надо формировать чек ККТ.

С 1 января 2025 года будет новая форма справки о сальдо ЕНС.

С 2025 года действует новый порядок учета фиксированных взносов ИП на УСН «доходы минус расходы»: таблица.

Как бухгалтеру на удаленке расти в доходе и зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, узнаете здесь.

Роструд: у сотрудников с одинаковой должностью могут быть разные обязанности.

Блокировка счетов: что изменится с 2025 года, узнаете из статьи.

Минфин: ДМС не облагается страховыми взносами, даже если договор заключен в середине года.

Если в предпринимательской деятельности использовали квартиру, машину, дом или дачу, то на это имущество норма про минимальный срок владения распространяется.

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