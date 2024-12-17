В декабре придут двойные детские выплаты, а кому-то денег ждать не стоит. Рассказываем почему

Рассказываем, когда в декабре придут детские выплаты, почему некоторым придут суммы в двойном размере и по каким причинам деньги могут не прийти вовсе.

Когда будут детские выплаты за декабрь 2024 года

В декабре детские выплаты перечислят дважды из-за новогодних праздников. В начале месяца придут стандартные выплаты за ноябрь, а в конце месяца — авансовые за декабрь.

Это связано с новогодними каникулами, когда банки, почтовые отделения и Социальный фонд не работают.

Детские пособия перечисляют на карту «Мир» в фиксированные даты.

На счет в банке:

3 декабря — за ноябрь 2024-го;

до 28 декабря — за декабрь 2024-го.

По почте до 25 декабря — за ноябрь 2024 года.

Перед январскими праздниками семьи получат дополнительные выплаты за декабрь. Единое пособие на детей и беременных поступит до 28 декабря. В тот же день переведут «путинское» пособие на детей до трех лет и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Если деньги приходят через «Почту России», точные даты зависят от графика работы отделений, но выплаты должны перечислить до 28 декабря.

Затем поступлений не будет до начала февраля. Учитывайте это при планировании бюджета.

Какие еще пособия поступят на счет в декабре 2024 года

3 декабря пришла выплата на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям за ноябрь 2024 года.

5 декабря — выплаты из маткапитала на детей до трех лет за ноябрь 2024-го.

6 декабря — пособия до полутора лет работающим родителям за ноябрь 2024-го.

До 28 декабря придут те же выплаты, но за декабрь 2024 года.

Как будут выплачивать детские пособия в январе 2025 года

В январе 2025 года каникулы выпали на период с 1 по 8 января. 9 и 10 января россияне работают, а затем отдыхают 11 и 12 января.

В 2024 году даты перечисления пособий совпали с праздничными днями, поэтому выплаты переведут до 28 декабря. Следующие выплаты за январь придут уже в начале февраля 2025 года.

Почему не пришло детское пособие в декабре 2024 года

Некоторые семьи могут столкнуться с задержкой или отсутствием выплат. Одна из распространенных причин — истечение срока назначения пособия.

Обратите внимание: деньги перечисляют за предыдущий месяц. Например, если срок действия выплаты закончился в октябре 2024 года, то в декабре перечислений уже не будет. Если же пособие назначено до ноября, то в начале декабря придут деньги за ноябрь, но за декабрь выплаты не начислят.

В этом случае нужно подать новое заявление на продление.

Изменение семейных обстоятельств также может стать причиной неперечисленных выплат. Если родители развелись, а ребенок остался с тем, кто ранее пособие не получал, выплаты прекратятся.

Например, если выплаты всегда получала мать ребенка, а после развода он остался с отцом, то последнему нужно подать заявление на новое назначение.

Чтобы избежать задержек, регулярно проверяйте статус пособия через личный кабинет на портале «Госуслуг» или обратитесь в клиентскую службу Социального фонда. Это поможет оперативно узнать о необходимости продления выплат и избежать временных финансовых сложностей.

Что нужно знать о детских пособиях в декабре 2024 года: главное