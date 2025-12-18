8063 Премиум 4 мобил Х
График выплаты пособий и пенсий в январе 2026

Из-за длинных праздников график пособий и пенсий смещается. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

Автор

График выплаты пособий в январе 2026

Пособия выплачивают за прошлый период. То есть в декабре — за ноябрь, в январе — за декабрь, в феврале — за январь. Оговоримся сразу, что «пособия в январе» — неточная формулировка применительно к январю 2026 года.

Из-за длинных праздников получается, что пособия за декабрь выплатят в том же месяце — до 30 декабря (последний рабочий день года), а не в начале следующего месяца. Это коснется:

  • единого пособия на детей;

  • ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

  • ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка;

  • ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

  • ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Доставка пособий через почтовые отделения осуществляется в период с 1 по 25 число месяца. Точные сроки зависят от поступления средств из СФР и установленного графика работы конкретного почтового отделения.

С 2026 года единое пособие на детей будет начисляться по новым правилам. Про изменения, а также подсчет доходов для выплаты мы рассказывали в статье.

График выплаты пенсий в январе 2026

Дата выплаты пенсии будет зависеть от дня, когда обычно перечисляют выплату. График будет выглядеть так:

Обычная дата выплаты пенсии

Дата переноса

3—11 января

30 декабря

17—18 января

16 января

24—25 января

23 января

Калькулятор вариантов накоплений на пенсию смотрите здесь.

Про 13-ю пенсию и тех, кто ее получит, мы рассказывали в отдельной статье.

