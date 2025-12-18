График выплаты пособий и пенсий в январе 2026

График выплаты пособий в январе 2026
Пособия выплачивают за прошлый период. То есть в декабре — за ноябрь, в январе — за декабрь, в феврале — за январь. Оговоримся сразу, что «пособия в январе» — неточная формулировка применительно к январю 2026 года.
Из-за длинных праздников получается, что пособия за декабрь выплатят в том же месяце — до 30 декабря (последний рабочий день года), а не в начале следующего месяца. Это коснется:
единого пособия на детей;
ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;
ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Доставка пособий через почтовые отделения осуществляется в период с 1 по 25 число месяца. Точные сроки зависят от поступления средств из СФР и установленного графика работы конкретного почтового отделения.
С 2026 года единое пособие на детей будет начисляться по новым правилам. Про изменения, а также подсчет доходов для выплаты мы рассказывали в статье.
График выплаты пенсий в январе 2026
Дата выплаты пенсии будет зависеть от дня, когда обычно перечисляют выплату. График будет выглядеть так:
Обычная дата выплаты пенсии
Дата переноса
3—11 января
30 декабря
17—18 января
16 января
24—25 января
23 января
Калькулятор вариантов накоплений на пенсию смотрите здесь.
Про 13-ю пенсию и тех, кто ее получит, мы рассказывали в отдельной статье.
