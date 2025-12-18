График выплаты пособий и пенсий в январе 2026

График выплаты пособий в январе 2026

Пособия выплачивают за прошлый период. То есть в декабре — за ноябрь, в январе — за декабрь, в феврале — за январь. Оговоримся сразу, что «пособия в январе» — неточная формулировка применительно к январю 2026 года.

Из-за длинных праздников получается, что пособия за декабрь выплатят в том же месяце — до 30 декабря (последний рабочий день года), а не в начале следующего месяца. Это коснется:

единого пособия на детей;

ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Доставка пособий через почтовые отделения осуществляется в период с 1 по 25 число месяца. Точные сроки зависят от поступления средств из СФР и установленного графика работы конкретного почтового отделения.