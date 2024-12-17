В декабре будут еще два уведомления по ЕНП, не пропустите. 📢«Ночной бухгалтер» № 1835

ЦБ вместе с банками может ввести тестирование заемщиков перед оформлением ипотеки.

Просвещение населения в финансах — не новшество. ЦБ отметил, что в 2024 году в программах по финансовой грамотности участвовало больше 11 млн человек.

В комментариях пишут, что финансово грамотные вообще ипотек не берут, а откладывают деньги на вкладе.