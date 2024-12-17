В декабре будут еще два уведомления по ЕНП, не пропустите. 📢«Ночной бухгалтер» № 1835

Сегодня в выпуске:
За НДФЛ в декабре придется отчитаться трижды.
Будущих ипотечников могут начать проверять на финансовую грамотность.
Последний день перехода на патент в 2025 году.
На маркетплейсах появятся ссылки на сертификаты качества товаров.
За какие долги не выпустят за границу.
Подборка для бухгалтера.
Мем дня.
Три уведомления по ЕНП в декабре. Осталось еще два
В декабре сдаем три уведомления:
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 30 ноября 2024 года.
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 декабря 2024 года, а так же о взносах, уплаченных за ноябрь 2024 года.
Уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ за период с 23 декабря 2024 по 31 декабря 2024.
Причем, первое сдается в срок не позднее 3 декабря, а два других — не позднее 28 декабря.
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Ипотека после теста
ЦБ вместе с банками может ввести тестирование заемщиков перед оформлением ипотеки.
Просвещение населения в финансах — не новшество. ЦБ отметил, что в 2024 году в программах по финансовой грамотности участвовало больше 11 млн человек.
В комментариях пишут, что финансово грамотные вообще ипотек не берут, а откладывают деньги на вкладе.
Патентщики не упустите последний день!
Подать заявление на применение патента нужно не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Если вы хотите применять патент с 1 января — срок для подачи заявления истекает сегодня.
Если вы подадите заявление на патент завтра, то дату начала применения нельзя будет поставить раньше 9 января. Отправить заявление можно по ТКС.
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В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов. Как раз о том, как работать с НДС на УСН, как выбрать выгодную ставку и получить льготы, расскажем на новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025».
На маркетплейсах в 2026 году появятся ссылки на сертификаты качества товаров
Законопроект прошел одобрение во втором чтении в Госдуме. С января 2026 года платформы обяжут предоставлять ссылки на документы из реестра Росаккредитации.
Так будут бороться с контрафактом и небезопасными товарами. Селлерам предстоит подготовиться за год к новым правилам работы.
Вы никуда не летите
Или не едите. В общем за границу вам путь будет закрыт, если вы решили попутешествовать при наличии долгов.
Из-за каких долгов накладывают запрет на выезд из РФ:
Задолженность превышает 30 000 руб. (или 10 000, если это алименты, штрафы, компенсация за вред здоровью или имуществу).
Любой другой долг больше 10 000 руб., у которого истек срок выплаты два месяца назад и больше.
Есть и недолговые обязательства, которые помешают вашей поездке, например, неисполненное решение суда.
Вам нужно заранее уточнить наличие задолженности и убедиться, что все оплачено и информация обновлена в системе ФССП. Иначе даже при уплаченном долге может возникнуть техническая ошибка, когда сведения не обновились и вам установили запрет. Исправить ситуацию при посадке на рейс или проходе границы уже будет нельзя.
Полезности бухгалтеру
«Клерк» провел конкурс стихотворений — почитайте, какие у нас креативные подписчики)) Победители получат фирменные футболки. А вчера мы проводили викторину и дарили нашу крутую бухгалтерскую подписку.
Но не расстраивайтесь, конкурсы, в которых может поучаствовать любой продолжаются. Например, можно собрать из скрепок слово и тоже получить подарок. А завтра мы начнем собирать на конкурс фото ваших прекрасных елочек, а итоги подведем 28 декабря, вооон у вас сколько еще времени, чтобы получить подарки)))
У нас новый амбассадор, которая рассказала, что начала проходить курс по управленке (один из самых популярных на «Клерке»). Мы рады, что ряды наших поклонников растут.
Наш постоянный читатель и комментатор, а теперь еще и автор, выпустила новый пост о том, что можно посмотреть на Новый год, на этот раз про зарубежное кино.
А если вам под конец года захотелось круто изменить свою жизнь, то считайте, что сейчас вам будет знак — 19 декабря пройдет бесплатный вебинар Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг. Станьте уже хозяином своей жизни, своего дохода и сами выбирайте, с кем, за сколько работать и, главное, сколько времени на это тратить!
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1835 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша запаслась парой мешков мандаринов редакция
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