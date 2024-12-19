Краудлендинг: риски, доходности, плюсы и минусы использования этого инструмента для инвестора

Краудлендинг представляет собой современный финансовый инструмент, который дает возможность частным инвесторам напрямую вкладывать деньги в бизнес-проекты через специальные инвестиционные-платформы.

Он пришел к нам из-за рубежа, и за последние годы стал особенно востребованным в нашей стране, предоставляя малому и среднему бизнесу доступ к финансированию, которое они не могут получить в традиционных банках.

Николай Солодовников, финансовый аналитик и основатель онлайн-сервиса «Инвестмен», рассказал все об этом инструменте, а также дал рекомендации по минимизации рисков при его использовании.

Базовое определение

Краудлендинг основан на коллективном финансировании, где средства множества инвесторов объединяются для финансирования заемщиков.

В современных условиях в процессе участвуют три ключевых участника:

инвесторы — физические и юридические лица;

заемщики — малый и средний бизнес;

крауд- или инвестиционные платформы — которые соединяют их, предлагают инструменты для оценки бизнес-проектов и обеспечивают безопасность транзакций.

На этих специализированных интернет-ресурсах инвесторы могут изучать предлагаемые проекты и решать, в какие из них вложить средства, в то время как заемщики представляют свои бизнес-идеи. После того как инвесторами будет собрана необходимая сумма, заемщик получает деньги, а инвесторы начинают получать доход в виде процентов, когда получатель займа выплачивает его в установленный срок.

Краудлендинг отличается от традиционного банковского кредитования еще и тем, что предлагает более гибкие условия для заемщиков, обеспечивает быстрое финансирование и может предоставлять займы даже малому бизнесу с короткой историей или нестандартными бизнес-моделями.

Доходность

По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), на конец 2024 года средняя ставка публикуемых платформами проектов в России составляет около 30% годовых, что значительно превышает доходность традиционных банковских депозитов и облигаций.

На нее влияют несколько факторов: тип бизнеса, срок займа и кредитная история заемщика. Краткосрочные займы и рискованные проекты могут предлагать более высокие проценты доходности из-за срочности и в качестве компенсации потенциальных потерь.

Надежные же заемщики с хорошей кредитной историей предлагают более низкие ставки, так как риск невозврата у них ниже.

Сравнение доходности краудлендинга с другими инвестиционными инструментами также подчеркивает его привлекательность. Например, на момент написания статьи средняя ставка по краткосрочным депозитам физических лиц составляет 18,8% годовых, тогда как краудлендинг предлагает ставку в диапазоне 27-34%. Это делает краудлендинг более выгодным вариантом для инвесторов, стремящихся увеличить свои доходы.

Риски

Невозврат долга. Это один из основных рисков краудлендинга. По статистике, средний уровень дефолтов по краудлендинговым займам может достигать 11%, а на более популярных платформах, он меньше 4-6%.

Это означает, что инвесторы могут потерять часть или все свои вложения, если заемщики не смогут выполнить свои обязательства.

Влияние экономических факторов. Краудлендинг подвержен экономическим рискам, таким как изменения в законодательстве, рыночная нестабильность и колебания процентных ставок. Например, повышение ключевой ставки может снизить спрос на кредиты, проектов, размещаемых на платформах, станет меньше и т.д.

Особенности работы инвестиционных платформ. Не все краудлендинговые платформы обладают одинаковым уровнем надежности. Одним из главных рисков является мошенничество, которое может возникнуть из-за недостаточной прозрачности некоторых из них. Чтобы избежать этого, платформа должна быть включена в реестр ЦБ РФ, и размещать всю необходимую документацию, согласованную с ним.

Из всей этой информации можно выделить несколько основных моментов, которые обязательно нужно изучить: правила платформы, тарифы и порядок проведения скоринга заемщиков. Это тот минимум, без которого не стоит приступать к работе.

Отсутствие информации о финансовом состоянии заемщиков. Это может представлять собой проблему, поскольку инвесторам нужна полная информация о заемщиках и условиях займа для принятия решения о вложении денег в тот или иной проект.

Ее отсутствие или недостоверность может привести к неправильной оценке рисков, что увеличивает вероятность дефолта.

Как минимизировать риски при инвестировании в краудлендинг

Одним из самых эффективных способов минимизации рисков в краудлендинге является диверсификация портфеля. Рекомендуется распределять средства по нескольким проектам, чтобы снизить вероятность потерь, а также рассмотреть возможность вложения в разные отрасли и типы проектов.

Перед тем как инвестировать, важно тщательно изучить платформу, ее репутацию и отзывы других инвесторов, что поможет избежать мошенничества и выбрать надежную платформу с хорошей историей работы.

Внимательно проанализируйте финансовые показатели заемщиков и их кредитные истории, чтобы оценить вероятность возврата долга. Это может включать анализ балансов, отчетов о прибылях и убытках, а также других финансовых документов.

Наконец, рекомендуется устанавливать лимиты на инвестиции в отдельные проекты, чтобы избежать значительных потерь в случае дефолта, что поможет сохранить капитал и снизить общий риск.

Подведем итоги

С одной стороны, краудлендинг предлагает инвесторам высокую доходность, превышающую ставки по традиционным банковским продуктам, что делает его привлекательным для увеличения доходов. Он также позволяет диверсифицировать портфель, распределяя средства по различным проектам и отраслям, что снижает общий риск.

Инвесторы могут поддерживать малый и средний бизнес, способствуя экономическому развитию и созданию рабочих мест. Процесс инвестирования прост и доступен: достаточно зарегистрироваться на платформе, выбрать проект и внести средства, что делает его подходящим для начинающих инвесторов.

С другой, он связан с высокими рисками, включая риск невозврата долга, и инвесторы должны быть готовы к возможным потерям, особенно при вложении в рискованные проекты.

Как правило, информация о заемщиках достаточно полная, и открыто предоставляется инвесторам.

Загвоздка в том, что платформы оценивают фактическое положение бизнеса заемщика во время подачи заявки на привлечение финансирования, но дальнейшие внешние факторы никто не отменял. Снизить риск в этом случае можно инвестируя в короткие займы — от месяца до года.

Кроме того, краудлендинг имеет свои особенности, связанные с ликвидностью. Например, в отличие от традиционных финансовых инструментов, которые позволяют быстро вывести вложенные средства, у краудлендинга свои условия, одно из которых — обязательства заемщиков подразумевают регулярные выплаты по графику.

Например, инвестируя 100 тыс. руб. в проект, где срок займа 10 месяцев, нужно понимать, что заемщик будет возвращать по 10 тыс. руб. ежемесячно, плюс процент. Таким образом, инвестор не может просто вернуть всю сумму сразу, а получает ее постепенно.

Следовательно, чтобы эффективно управлять своими вложениями, важно внимательно анализировать предлагаемые проекты и заемщиков, что требует времени и усилий, особенно для неопытных игроков рынка.

Это интересный вариант для инвесторов, предлагающий высокую доходность, который может стать важной частью инвестиционного портфеля. Он особенно привлекателен для тех, кто не обладает глубокими знаниями о фондовом рынке, так как процесс здесь проще: заемщик возвращает средства по заранее установленному графику, подобно кредиту, но вместо банка выплаты идут инвесторам.

Однако этот инструмент требует внимательного и осторожного подхода, а также тщательного анализа перед принятием инвестиционных решений.