Со стандартными вычетами в 2025 будут одни проблемы: бухгалтеры обсуждают, что делать. 💥 «Ночной бухгалтер» № 1837

Сегодня в выпуске:
Бухгалтеры пытаются разобраться в вычетах следующего года.
Минфин потратит в последнем квартале 35% всего годового бюджета.
Бизнес с НДС по ставкам 5% и 7% на УСН в некоторых случаях сможет получать вычеты.
Бизнес перестанет подтверждать ОКВЭД.
Ключевая ставка — загадка даже для главы ЦБ и президента.
Подборка статей по налогу на прибыль.
Мем дня
Продолжаем упрощаться
Желание чиновников сделать жизнь бизнеса в целом и бухгалтерии в частности перешло черту «пока терпимо» и дошло до «горшочек не вари!». В 2025 году предоставлять сотрудникам стандартные вчеты работодатель должен на основании имеющихся у него сведений. Что это за сведения такие и как они должны выглядят, правда, подробно объяснить забыли.
У бухгалтеров есть вопросы:
Если у бухгалтера есть документы на детей сотрудников, давать ли им вычет в принудительном порядке?
Если сотрудник – совместитель, давать ли ему вычет, не выясняя, что у него с вычетом на основной работе?
Если у бухгалтера нет документов на детей сотрудников, собирать ли их, или на нет и суда нет?
Что будет, если по-прежнему брать с сотрудников заявления на вычет?
Коллеги совместно пытаются найти ответы в нашем телеграм-канале.
Кстати, недавно Минфин объяснил, что вычеты предоставляются за все месяцы налогового периода. В том числе за те, когда работодатель почему-то не выплачивал зарплату.
В 2 раза меньше времени на ведение учета
Доработки 1С упрощают и ускоряют ведение учета в конфигурациях 1С за счет добавления в решение нового функционала под задачи компании
Учет по проектам в 1С: Бухгалтерии
Автоматизируйте управленческий учет хозяйственных операций в разрезе проектов.
Аренда модуля «Управление маркетплейсами на 1С»
Ускорьте работу с маркетплейсами: загружайте заказы с площадки в базу и формируйте все необходимые документы автоматически.
Доработки под любые задачи
Еще больше расширений от Scloud, которые помогут автоматизировать различные направления учета, вы найдете в магазине доработок.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН 7104516184, erid: 2W5zFJePUDW
14 трлн рублей под конец года: больше всего трат бюджета придется на декабрь
Минфин потратит сразу 35% от суммы годовых расходов в четвертом квартале 2024 года..
В первые три квартала деньги расходовали по 22-23% или по 8,5-9 трлн рублей за каждые три месяца. А в декабре траты достигают апогея — выплачивают пенсии, зарплаты, денежное содержание и надбавки госслужащим, закрывают расчеты по госконтрактам.
А как в вашей компании? Расходы в декабре возрастают?
Упрощенцы с НДС 5% и 7% тоже смогут получать вычеты. но сильно не радуйтесь
Речь не про обычные вычеты по входящему НДС — тут изменений нет. Хотяте полноценные вычеты — выбирайте ставку 20%! Но все же и на пониженных ставках налога есть вычеты:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов, расторжении или изменении условий договора;
если покупатель вернул товар или отказался от работ, услуг;
когда цена отгруженных товаров изменилась в сторону уменьшения.
Бизнес не будет подтверждать ОКВЭД…или будет…или нет
Мы и сами пока до конца не разобрались в запутанных изменениях. Совет Федерации одобрил закон — предпринимателям больше не нужно каждый год подтверждать коды экономической деятельности. Эти данные ФНС возьмет из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Как это (вроде бы) должно работать: данные будут брать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, туда их передаст Росстат, в Росстат их передаст само ООО или сам ИП, из отчетов. А вот что за отчеты такие в статистику — не понятно). В общем и тут упрощение работает на славу.
Новый курс для бухгалтеров: старт 20 декабря!
Для управления деньгами бизнеса часто выбирают 1С:УНФ («Управление нашей фирмой»). БУхгалтеру уже недостаточно знть только 1С:Бухгалтерию и 1С:ЗУП, нужно еще разбирать в управленческом учете.
Мы научим вас правильно настраивать программу, автоматизировать управленческий учет, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах на курсе повышения квалификации с удостоверением «Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ».
Сейчас курс продается со скидкой 56% по специальной цене. Старт потока — 20 декабря. Оплачивайте обучение по карте, по счету или через Сплит. Сделайте себе действительно нужный подарок на Новый год!
Даже президенту глава ЦБ не говорит про ключевую ставку
В ходе прямой линии сегодня Владимир Путин признался, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не рассказывает ему о решениях по ключевой ставке.
Секрет видимо будет раскрыт завтра, ведь 20 декабря пройдет последнее в 2024 году заседание совета директоров ЦБ.
Предрекают повышение ставки с 21% до 23%.
Подборка статей для бухгалтера по налогу на прибыль
Сколько людей, столько и мнений. А у нас даже, казалось бы, по одним и тем же изменениям есть разные статьи и обзоры, которые помогают всесторонне разобраться в новых правилах и ничего не упустить. сегодня — подборка по налогу на прибыль.
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль: что меняется в 2025 году
Изменения по налогу на прибыль с 2025 года: подробный гайд для бизнеса
Изменения по налогу на прибыль с 2025 года — обзор самых главных изменений.
Если про прибыль читать не хочется, почитайте про то, как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов! — что ни пост, то шедевр от нашего постоянно автора про управленку и Excel. Понятные примеры, лайфхаки и полезности.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1837 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша начинает отсчет: 12 дней до нового года редакция
Начать дискуссию