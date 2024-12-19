Обзоры для бухгалтера

Со стандартными вычетами в 2025 будут одни проблемы: бухгалтеры обсуждают, что делать. 💥 «Ночной бухгалтер» № 1837

Новый порядок предоставления вычетов запутал бухгалтеров. Раньше все было просто — сотрудник принес заявление и предоставляешь вычеты. С 2025 года это придется делать без заявления, на основании имеющихся сведений. Каких вот только не понятно!

Сегодня в выпуске:

  • Бухгалтеры пытаются разобраться в вычетах следующего года.

  • Минфин потратит в последнем квартале 35% всего годового бюджета.

  • Бизнес с НДС по ставкам 5% и 7% на УСН в некоторых случаях сможет получать вычеты.

  • Бизнес перестанет подтверждать ОКВЭД.

  • Ключевая ставка — загадка даже для главы ЦБ и президента.

  • Подборка статей по налогу на прибыль.

  • Мем дня

Продолжаем упрощаться

Желание чиновников сделать жизнь бизнеса в целом и бухгалтерии в частности перешло черту «пока терпимо» и дошло до «горшочек не вари!». В 2025 году предоставлять сотрудникам стандартные вчеты работодатель должен на основании имеющихся у него сведений. Что это за сведения такие и как они должны выглядят, правда, подробно объяснить забыли.

У бухгалтеров есть вопросы:

  • Если у бухгалтера есть документы на детей сотрудников, давать ли им вычет в принудительном порядке?

  • Если сотрудник – совместитель, давать ли ему вычет, не выясняя, что у него с вычетом на основной работе?

  • Если у бухгалтера нет документов на детей сотрудников, собирать ли их, или на нет и суда нет?

  • Что будет, если по-прежнему брать с сотрудников заявления на вычет?

Коллеги совместно пытаются найти ответы в нашем телеграм-канале.

Кстати, недавно Минфин объяснил, что вычеты предоставляются за все месяцы налогового периода. В том числе за те, когда работодатель почему-то не выплачивал зарплату.

В 2 раза меньше времени на ведение учета

Доработки 1С упрощают и ускоряют ведение учета в конфигурациях 1С за счет добавления в решение нового функционала под задачи компании

Учет по проектам в 1С: Бухгалтерии

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14 трлн рублей под конец года: больше всего трат бюджета придется на декабрь

Минфин потратит сразу 35% от суммы годовых расходов в четвертом квартале 2024 года..

В первые три квартала деньги расходовали по 22-23% или по 8,5-9 трлн рублей за каждые три месяца. А в декабре траты достигают апогея — выплачивают пенсии, зарплаты, денежное содержание и надбавки госслужащим, закрывают расчеты по госконтрактам.

А как в вашей компании? Расходы в декабре возрастают?

Упрощенцы с НДС 5% и 7% тоже смогут получать вычеты. но сильно не радуйтесь

Речь не про обычные вычеты по входящему НДС — тут изменений нет. Хотяте полноценные вычеты — выбирайте ставку 20%! Но все же и на пониженных ставках налога есть вычеты:

  • при отгрузке в счет авансов;

  • при возврате авансов, расторжении или изменении условий договора;

  • если покупатель вернул товар или отказался от работ, услуг;

  • когда цена отгруженных товаров изменилась в сторону уменьшения.

Бизнес не будет подтверждать ОКВЭД…или будет…или нет

Мы и сами пока до конца не разобрались в запутанных изменениях. Совет Федерации одобрил закон — предпринимателям больше не нужно каждый год подтверждать коды экономической деятельности. Эти данные ФНС возьмет из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Как это (вроде бы) должно работать: данные будут брать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, туда их передаст Росстат, в Росстат их передаст само ООО или сам ИП, из отчетов. А вот что за отчеты такие в статистику — не понятно). В общем и тут упрощение работает на славу.

Новый курс для бухгалтеров: старт 20 декабря!

Для управления деньгами бизнеса часто выбирают 1С:УНФ («Управление нашей фирмой»). БУхгалтеру уже недостаточно знть только 1С:Бухгалтерию и 1С:ЗУП, нужно еще разбирать в управленческом учете.

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Даже президенту глава ЦБ не говорит про ключевую ставку

В ходе прямой линии сегодня Владимир Путин признался, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не рассказывает ему о решениях по ключевой ставке.

Секрет видимо будет раскрыт завтра, ведь 20 декабря пройдет последнее в 2024 году заседание совета директоров ЦБ.

Предрекают повышение ставки с 21% до 23%.

Подборка статей для бухгалтера по налогу на прибыль

Сколько людей, столько и мнений. А у нас даже, казалось бы, по одним и тем же изменениям есть разные статьи и обзоры, которые помогают всесторонне разобраться в новых правилах и ничего не упустить. сегодня — подборка по налогу на прибыль.

Если про прибыль читать не хочется, почитайте про то, как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов! — что ни пост, то шедевр от нашего постоянно автора про управленку и Excel. Понятные примеры, лайфхаки и полезности.

Мем дня

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