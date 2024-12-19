Со стандартными вычетами в 2025 будут одни проблемы: бухгалтеры обсуждают, что делать. 💥 «Ночной бухгалтер» № 1837

Желание чиновников сделать жизнь бизнеса в целом и бухгалтерии в частности перешло черту «пока терпимо» и дошло до «горшочек не вари!». В 2025 году предоставлять сотрудникам стандартные вчеты работодатель должен на основании имеющихся у него сведений. Что это за сведения такие и как они должны выглядят, правда, подробно объяснить забыли.

У бухгалтеров есть вопросы:

Если у бухгалтера есть документы на детей сотрудников, давать ли им вычет в принудительном порядке ?

Если сотрудник – совместитель , давать ли ему вычет, не выясняя, что у него с вычетом на основной работе?

Если у бухгалтера нет документов на детей сотрудников , собирать ли их, или на нет и суда нет?

Что будет, если по-прежнему брать с сотрудников заявления на вычет?

Коллеги совместно пытаются найти ответы в нашем телеграм-канале.

Кстати, недавно Минфин объяснил, что вычеты предоставляются за все месяцы налогового периода. В том числе за те, когда работодатель почему-то не выплачивал зарплату.