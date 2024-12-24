Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5795. Коммунальщики на УСН не знают, как платить НДС в 2025 году

За чей счет банкет, если в тариф НДС не закладывали?

Минфин поясняет, что НДС входит внутрь тарифа, УК не согласны. Фактически их обязывают платить налог за свой счет.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

ФНС исключила все страны ЕС из перечня по обмену финансовой информацией.

Срок уплаты страховых взносов в совокупном фиксированном размере за 2024 год истекает 9 января 2025 года.

Налоговики собрали пошаговую инструкцию по исправлению ошибок в чеках и нарушений, связанных с применением и неприменением ККТ.

Минфин: бюджетные организации в декабре должны досрочно сдать ЕНП-уведомления и уплатить налоги.

В 2025 году власти проведут донастройку льготных кредитов для бизнеса, чтобы поддержка распределялась справедливо.

Узнайте все о продаже готового бизнеса: оценка стоимости, налоговые аспекты и работающие способы найти покупателя — из подробного обзора.

ФНС рассказала, какие документы сотрудник должен предоставить для вычета по НДФЛ за нормы ГТО.

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✍️Ликбез по НДС на УСН для бухгалтера

Совсем скоро компаниям и ИП на УСН придется платить НДС. При этом новых правил настолько много, что в них легко запутаться. Читайте подробную инструкцию с разъяснением закона. Из нее вы узнаете:

  • как получить освобождение от НДС;

  • как рассчитать НДС и когда его платить;

  • примеры расчетов для разных условий;

  • как подготовиться — практические советы.

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Разборы законов

Как составить приказ о дополнительной нагрузке работника

Трудовая функция, определенная в трудовом договоре, без крайне веских причин не может быть изменена по инициативе работодателя. Так что основанием для приказа о дополнительной нагрузке должно быть дополнительное соглашение с работником.

Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс

За пару минут в мини-курсе узнаете, для чего нужна книга покупок и как правильно ее вести.

Облагаются ли расходы на корпоратив НДФЛ

На носу праздники, все режут салаты и охлаждают шампанское, а у бухгалтера голова болит заранее по другому поводу: что с НДФЛ при корпоративе? Разбираемся вместе.

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года

Одно уведомление в декабре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.12.2024. Не позднее 25 декабря нужно сдать еще одно, а потом еще одно — до 28 декабря.

Удержания по исполнительным листам: определяем сумму и сроки удержания в разных ситуациях

Поступил исполнительный документ — со дня его получения надо удерживать указанные в нем суммы из всех доходов (кроме особо оговоренных). При этом сумма удержаний не должна превышать установленные пределов. Нельзя и запаздывать со сроками перечисления (не позднее трех дней с даты выплаты дохода). А теперь подробности.

Новости

1 Признаки ценовых сговоров будут мониторить каждый день

2 С 31.07.2025 — новые тарифы по ОСОПО

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4 ❓ Коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали

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10 «Честный ЗНАК»: власти конфисковали больше 76 тысяч пар нелегальной обуви

11 ФНС РФ исключила все страны ЕС из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией

12 В Печорах возбудили уголовное дело за сокрытое гражданство Эстонии

13 🏡 При переводе садового дома в жилой имущественный вычет не дадут

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26 Какие документы сотрудник должен предоставить для вычета по НДФЛ за нормы ГТО

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Утренний бухгалтер № 5794. Утвержден новый электронный реестр для экспорта с НДС 0%

Приказ ФНС опубликован на федеральном портале.

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НДС при возврате товара от покупателя при применении УСН с 2025 года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Тема сегодняшней публикации — НДС при возврате товара от покупателя в учете продавца. На практическом примере в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 мы рассмотрим, как отразить такой возврат и как применить вычет НДС со стоимости возвращенных товаров, который был исчислен при отгрузке.

Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку. Объясняем, как это повлияет на кредиты и ипотеку

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ФНС исключила все страны ЕС из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/102099 от 21.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ❓ Коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали

Правительство Санкт-Петербурга: Постановление № 682 от 08.08.2024

Правительство Москвы: Постановление № 2482-ПП от 05.11.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 29-1-1-ОГ/22249 от 20.11.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6973 от 02.12.2024

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6968 от 02.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 27-02-06/122538 от 05.12.2024

ФНС РФ: Методические рекомендации № от 20.12.2024

Правительство РФ: Распоряжение № 3689-р от 11.12.2024

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/916@ от 30.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС РФ исключила все страны ЕС из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией

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Вам подарок за подписку!

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