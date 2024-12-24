Утренний бухгалтер № 5795. Коммунальщики на УСН не знают, как платить НДС в 2025 году

— Как составить приказ о дополнительной нагрузке работника

Трудовая функция, определенная в трудовом договоре, без крайне веских причин не может быть изменена по инициативе работодателя. Так что основанием для приказа о дополнительной нагрузке должно быть дополнительное соглашение с работником.

— Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс

За пару минут в мини-курсе узнаете, для чего нужна книга покупок и как правильно ее вести.

— Облагаются ли расходы на корпоратив НДФЛ

На носу праздники, все режут салаты и охлаждают шампанское, а у бухгалтера голова болит заранее по другому поводу: что с НДФЛ при корпоративе? Разбираемся вместе.

— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года

Одно уведомление в декабре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.12.2024. Не позднее 25 декабря нужно сдать еще одно, а потом еще одно — до 28 декабря.

— Удержания по исполнительным листам: определяем сумму и сроки удержания в разных ситуациях

Поступил исполнительный документ — со дня его получения надо удерживать указанные в нем суммы из всех доходов (кроме особо оговоренных). При этом сумма удержаний не должна превышать установленные пределов. Нельзя и запаздывать со сроками перечисления (не позднее трех дней с даты выплаты дохода). А теперь подробности.