Утренний бухгалтер № 5795. Коммунальщики на УСН не знают, как платить НДС в 2025 году

Минфин поясняет, что НДС входит внутрь тарифа, УК не согласны. Фактически их обязывают платить налог за свой счет.
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✍️Ликбез по НДС на УСН для бухгалтера
Совсем скоро компаниям и ИП на УСН придется платить НДС. При этом новых правил настолько много, что в них легко запутаться. Читайте подробную инструкцию с разъяснением закона. Из нее вы узнаете:
как получить освобождение от НДС;
как рассчитать НДС и когда его платить;
примеры расчетов для разных условий;
как подготовиться — практические советы.
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Разборы законов
— Как составить приказ о дополнительной нагрузке работника
Трудовая функция, определенная в трудовом договоре, без крайне веских причин не может быть изменена по инициативе работодателя. Так что основанием для приказа о дополнительной нагрузке должно быть дополнительное соглашение с работником.
— Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс
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На носу праздники, все режут салаты и охлаждают шампанское, а у бухгалтера голова болит заранее по другому поводу: что с НДФЛ при корпоративе? Разбираемся вместе.
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Поступил исполнительный документ — со дня его получения надо удерживать указанные в нем суммы из всех доходов (кроме особо оговоренных). При этом сумма удержаний не должна превышать установленные пределов. Нельзя и запаздывать со сроками перечисления (не позднее трех дней с даты выплаты дохода). А теперь подробности.
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12 В Печорах возбудили уголовное дело за сокрытое гражданство Эстонии
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16 Бюджетные организации в декабре должны досрочно сдать ЕНП-уведомления и уплатить налоги
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Дата проведения: 26 декабря, четверг
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Дата проведения: 27 декабря, пятница
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— НДС при возврате товара от покупателя при применении УСН с 2025 года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Тема сегодняшней публикации — НДС при возврате товара от покупателя в учете продавца. На практическом примере в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 мы рассмотрим, как отразить такой возврат и как применить вычет НДС со стоимости возвращенных товаров, который был исчислен при отгрузке.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/102099 от 21.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❓ Коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали
Правительство Санкт-Петербурга: Постановление № 682 от 08.08.2024
Правительство Москвы: Постановление № 2482-ПП от 05.11.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 29-1-1-ОГ/22249 от 20.11.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6973 от 02.12.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6968 от 02.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-02-06/122538 от 05.12.2024
ФНС РФ: Методические рекомендации № от 20.12.2024
Правительство РФ: Распоряжение № 3689-р от 11.12.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/916@ от 30.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС РФ исключила все страны ЕС из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией
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