Утренний бухгалтер № 5799. С 2025 года увеличатся пени по налогам

— Маркировка в 2025 году: продление экспериментов и новые инициативы

В 2025 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

— Утренний бухгалтер № 5798. ФНС опубликовала график технологических работ в ЛК на I кв. 2025 года: сохраняйте в закладки

Актуальное сальдо ЕНС не всегда отражается в ЛК налогоплательщиков, иногда ФНС проводит технологические работы.

— Управленческий учет, бухгалтер маркетплейса и финансовая модель бизнеса. Дайджест вебинаров на январь

Собрали для вас анонсы вебинаров на январь 2025 года.

— С чего начинать ремонт в квартире: этапы и последовательность

Ремонт — это настоящая трансформация, которая требует грамотного планирования. И, прежде чем начинать какие-то работы, неплохо было задуматься все ли шаги вы продумали. Есть сомнения? Тогда давайте разбираться: на какие ключевые этапы необходимо обратить внимание, как избежать типичных ошибок и не превратить процесс в бесконечную проблему. Короче, встречаем лайфхак, включающий в себя весь пул необходимых знаний: от поиска надежного подрядчика до выбора мебели и финальных штрихов.

— Формы УПД и УКД меняться не будут, допреквизиты нужно вводить самостоятельно

ФНС сообщила о том, что налоговое ведомство не готовит изменения в формы УПД и УКД. Необходимые новые реквизиты бухгалтерия вправе вносить самостоятельно.

— Как работать с возвратами

Каждый продавец обязательно сталкивается с возвратами — это нормальная часть работы. На Ozon правила возврата товаров выстроены так, чтобы упростить процедуру для всех участников процесса. Рассказываем, что нужно знать продавцам и как работать с возвратами.

— Какие правила НДС следует упрощенцам прописать в учетной политике на 2025 год

С 2025 года упрощенцы согласно закону от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ будут плательщиками НДС. В правилах исчисления этого налога есть особенности, которые нужно прописать в учетной политике, чтобы сократить количество возможных претензий проверяющих.

— Какие налоги и взносы платят по договору ГПХ в 2025 году

По исполнителям, которые сотрудничают с компанией по договору ГПХ, необходимо уплачивать страховые взносы. А из их вознаграждения нужно удерживать НДФЛ. Рассказываем, как в 2025 году изменятся правила уплаты взносов и удержания налога на доходы физических лиц по договорам ГПХ.

— Как списать кредиторскую задолженность, если контрагент пропал

Бывают ситуации, когда контрагент исчезает с радаров, а кредиторская задолженность остается. Рассказываем, как ее списать в бухгалтерском учете.

— Семь поправок по ПСН с 2025 года

В 2025 году нельзя будет применять ПСН, если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей. Платить налог по годовому патенту надо будет раньше. И можно будет уменьшить патентный налог на вычет по ККТ.

— Искусственный интеллект для бизнеса: обзор трендов-2025

Технологии искусственного интеллекта завоевывают все больше сфер жизни. Если в быту способностями «умных» помощников уже почти никого не удивишь, то бизнес пока доверяет ИИ-инструментам лишь часть рутинных задач.

— НДС при возврате аванса покупателю при применении УСН с 2025 года 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0

Совсем недолго осталось до наступления нового года, который принесет нам масштабные изменения в налогообложении в том числе и для фирм, применяющих упрощенную систему. Как мы знаем, начиная, с 1 января 2025 года организации (ИП) на УСН становятся плательщиками НДС.

— Риски 115-ФЗ для продавцов на маркетплейсах

Запустить бизнес через маркетплейс может любой желающий. Поэтому среди селлеров часто встречаются начинающие предприниматели, у которых недостаточно опыта ведения предпринимательской деятельности и понимания требований законодательства, в том числе 115-ФЗ.