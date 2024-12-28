Утренний бухгалтер № 5799. С 2025 года увеличатся пени по налогам

Временная льгота больше не действует: с 1 января повысят пени по налогам для организаций.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С 2025 года вырастет ставка налога на прибыль, но не для резидентов ОЭЗ.
Минфин: самозанятые таксисты не учитывают расходы на бензин, ремонт авто и комиссию агрегатору.
Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков, узнаете из статьи.
Изменения в 44-ФЗ: упрощена подача документов в составе заявки на участие в закупке.
Уточнен порядок использования земельных участков, земельного контроля и кадастрового учета.
Предприниматели смогут получить 50 видов разрешений и лицензий в проактивном порядке.
Минфин: на УСН без НДС нет и счетов-фактур, и книг покупок/продаж.
Разборы законов
— Налог на имущество ИП на УСН в 2025 году
С нового года регионы России смогут повышать налоговую ставку до 2,5% для недвижимости кадастровой стоимостью более 300 млн руб. (ст. 380 НК). Так что не теряет актуальности вопрос: платят ли ИП на УСН налог на имущество и есть ли льготы?
— Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе узнаете, для чего нужна книга покупок и как правильно ее вести.
— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года
Одно уведомление в декабре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.12.2024. Не позднее 25 декабря нужно сдать еще одно, а потом еще одно — до 28 декабря.
— Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года
С 2025 года применять спецрежим смогут во всех субъектах РФ, где примут соответствующий закон. Появится ряд других новшеств. Рассказываем детали.
— Правила учета и начисления годовой премии. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как правильно начислить годовую премию и как учесть расходы на премирование.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94612 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/98295 от 10.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/98762 от 11.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/99607 от 14.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/99243 от 14.10.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/1032@ от 15.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/20924 от 01.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115893 от 20.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115189 от 20.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115183 от 20.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцам на госконтрактах придется платить НДС, если доход будет больше 60 млн рублей
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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