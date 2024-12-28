Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5799. С 2025 года увеличатся пени по налогам

С 01.01.2025 вступят в силу поправки в НК, которые изменяют порядок начисления пеней.

Временная льгота больше не действует: с 1 января повысят пени по налогам для организаций.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С 2025 года вырастет ставка налога на прибыль, но не для резидентов ОЭЗ.

Минфин: самозанятые таксисты не учитывают расходы на бензин, ремонт авто и комиссию агрегатору.

Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков, узнаете из статьи.

Изменения в 44-ФЗ: упрощена подача документов в составе заявки на участие в закупке.

Уточнен порядок использования земельных участков, земельного контроля и кадастрового учета.

Предприниматели смогут получить 50 видов разрешений и лицензий в проактивном порядке.

Минфин: на УСН без НДС нет и счетов-фактур, и книг покупок/продаж.

Разборы законов

Налог на имущество ИП на УСН в 2025 году

С нового года регионы России смогут повышать налоговую ставку до 2,5% для недвижимости кадастровой стоимостью более 300 млн руб. (ст. 380 НК). Так что не теряет актуальности вопрос: платят ли ИП на УСН налог на имущество и есть ли льготы?

Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс

За пару минут в мини-курсе узнаете, для чего нужна книга покупок и как правильно ее вести.

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года

Одно уведомление в декабре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.12.2024. Не позднее 25 декабря нужно сдать еще одно, а потом еще одно — до 28 декабря.

Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года

С 2025 года применять спецрежим смогут во всех субъектах РФ, где примут соответствующий закон. Появится ряд других новшеств. Рассказываем детали.

Правила учета и начисления годовой премии. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как правильно начислить годовую премию и как учесть расходы на премирование.

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2 Отели и иные средства размещения спешат получить звездность: с 2025 года классификация обязательна

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7 Предприятия стали чаще открывать региональные подразделения

8 🚕 Самозанятые таксисты не учитывают расходы на бензин, ремонт авто и комиссию агрегатору

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12 Установлен новый порядок ведения госреестра сельхозземель

13 🏢 Новостройки в чистом поле без инфраструктуры уйдут в прошлое: новый закон

14 На УСН без НДС нет и счетов-фактур, и книг покупок/продаж

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16 Ozon повысил комиссии за частоту выплат

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18 Официально разрешено делать из отходов искусственный грунт

19 «Клерк» дарит курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»

20 Установлен запрет на реализацию и использование продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы

21 Подписан закон о гарантиях прав граждан при страховании жизни: какие положены выплаты

22 Как с 2025 года будем считать пени по налоговой задолженности

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24 ☃️ Время новогодних сюрпризов на «Клерке» — скидки на курсы до -82%

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27 👍 В Госдуме просят работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря

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Маркировка в 2025 году: продление экспериментов и новые инициативы

В 2025 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

Утренний бухгалтер № 5798. ФНС опубликовала график технологических работ в ЛК на I кв. 2025 года: сохраняйте в закладки

Актуальное сальдо ЕНС не всегда отражается в ЛК налогоплательщиков, иногда ФНС проводит технологические работы.

Управленческий учет, бухгалтер маркетплейса и финансовая модель бизнеса. Дайджест вебинаров на январь

Собрали для вас анонсы вебинаров на январь 2025 года.

С чего начинать ремонт в квартире: этапы и последовательность

Ремонт — это настоящая трансформация, которая требует грамотного планирования. И, прежде чем начинать какие-то работы, неплохо было задуматься все ли шаги вы продумали. Есть сомнения? Тогда давайте разбираться: на какие ключевые этапы необходимо обратить внимание, как избежать типичных ошибок и не превратить процесс в бесконечную проблему. Короче, встречаем лайфхак, включающий в себя весь пул необходимых знаний: от поиска надежного подрядчика до выбора мебели и финальных штрихов.

Формы УПД и УКД меняться не будут, допреквизиты нужно вводить самостоятельно

ФНС сообщила о том, что налоговое ведомство не готовит изменения в формы УПД и УКД. Необходимые новые реквизиты бухгалтерия вправе вносить самостоятельно.

Как работать с возвратами

Каждый продавец обязательно сталкивается с возвратами — это нормальная часть работы. На Ozon правила возврата товаров выстроены так, чтобы упростить процедуру для всех участников процесса. Рассказываем, что нужно знать продавцам и как работать с возвратами.

Какие правила НДС следует упрощенцам прописать в учетной политике на 2025 год

С 2025 года упрощенцы согласно закону от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ будут плательщиками НДС. В правилах исчисления этого налога есть особенности, которые нужно прописать в учетной политике, чтобы сократить количество возможных претензий проверяющих.

Какие налоги и взносы платят по договору ГПХ в 2025 году

По исполнителям, которые сотрудничают с компанией по договору ГПХ, необходимо уплачивать страховые взносы. А из их вознаграждения нужно удерживать НДФЛ. Рассказываем, как в 2025 году изменятся правила уплаты взносов и удержания налога на доходы физических лиц по договорам ГПХ.

Как списать кредиторскую задолженность, если контрагент пропал

Бывают ситуации, когда контрагент исчезает с радаров, а кредиторская задолженность остается. Рассказываем, как ее списать в бухгалтерском учете.

Семь поправок по ПСН с 2025 года

В 2025 году нельзя будет применять ПСН, если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей. Платить налог по годовому патенту надо будет раньше. И можно будет уменьшить патентный налог на вычет по ККТ.

Искусственный интеллект для бизнеса: обзор трендов-2025

Технологии искусственного интеллекта завоевывают все больше сфер жизни. Если в быту способностями «умных» помощников уже почти никого не удивишь, то бизнес пока доверяет ИИ-инструментам лишь часть рутинных задач.

НДС при возврате аванса покупателю при применении УСН с 2025 года 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0

Совсем недолго осталось до наступления нового года, который принесет нам масштабные изменения в налогообложении в том числе и для фирм, применяющих упрощенную систему. Как мы знаем, начиная, с 1 января 2025 года организации (ИП) на УСН становятся плательщиками НДС.

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Запустить бизнес через маркетплейс может любой желающий. Поэтому среди селлеров часто встречаются начинающие предприниматели, у которых недостаточно опыта ведения предпринимательской деятельности и понимания требований законодательства, в том числе 115-ФЗ.

Блоги компаний

15 лучших онлайн-курсов для 3Д-дженералистов в 2025 году

🎄 Это настоящий Новый год! Дарим подарки и начинаем обучение 1 января

С каким зрением не берут в армию?

Все изменения для пользователей ККТ в 2024–2025: памятка для бизнеса

Как стать коучем в 2025 году: шаги, которые нужно сделать

Топ-10 российских платформ для онлайн-курсов

ИП уехал в другую страну. Как платить налоги

Денежные переводы из России для компаний: как обойти санкции и вести бизнес эффективно

Документальный менеджмент: как правильно хранить документы в 2025 году

Резервы отпусков: механизмы ведения, начисления, корректировки с 2024 г. в ПП «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1»

Аутстаффинг как способ защиты себя от рисков для начинающего предпринимателя

Персональные данные работника: напоминание бухгалтерам об обязанности регистрации в Роскомнадзоре

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Три причины открыть кофейню в 2025 году

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Слабый менеджер, но сильный инвестор – Александр Радионов, Broniboy и Bumerang

Грузия VS Армения — куда лучше уехать на ПМЖ

Консультации

Резюме

Трибуна

5 лучших компаний для среднесрочного инвестирования

Мой 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год

Пенсионер не может остаться без жилья, даже если он подарил квартиру

Как наладить работу собственника и финдира на аутсорсе

13 млн рублей - ровно столько составил бы штраф компании за якобы подмену трудовых отношений

Рубрика #FAQ или вопросы, с которыми я часто сталкиваюсь

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Мониторинг заработных плат специалистов 1С

Кейс: как индивидуальные предприниматели могут оказаться работниками компании

Привлечение и удержание промышленного персонала

Об отражении в отчетности за 2024 год информации об изменении ставки по налогу на прибыль

Страховые взносы ИП в размере 1% с дохода свыше 300 000 ₽ в 2025

Военные сборы 2024. Что важно знать?

Внутренние коммуникации в компании: анализ обратной связи и способы взаимодействия

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Хищение без признаков: как статья 165 УК РФ меняет представление о преступлениях

Увольнение не спасёт от субсидиарной ответственности

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В «черный список» ФНС РФ добавлены 25 стран ЕС, финансовая отчетность КИК из этих стран должна сопровождаться аудиторским заключением

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94612 от 01.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/98295 от 10.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/98762 от 11.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/99607 от 14.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/99243 от 14.10.2024

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/1032@ от 15.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/20924 от 01.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115893 от 20.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115189 от 20.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115183 от 20.11.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцам на госконтрактах придется платить НДС, если доход будет больше 60 млн рублей

РАССЫЛКА 579 503 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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