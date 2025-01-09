Первые отчеты января: не пропустите сроки уплаты налогов и сдачи отчетности. 📅«Ночной бухгалтер» № 1845

Сегодня — 9 января, в первый же рабочий день нового года бухгалтеру важно не забыть проверить, сдал ли он необходимые уведомления, заявления в прошлом году и если забыл — успеть их подать сегодня.

Например, сегодня еще можно подать уведомление о переходе на УСН или ЕСХН, подать заявление об отказе от освобождения от НДС или о приостановлении такого освобождения.

Сегодня последний день срока уплаты фиксированных взносов ИП за 2024 год, а также патента за 2024 год.

Следующий срок для ближайших отчетов — 15 января. Больше отчетов и платежей января вы найдете здесь.

Не пропустите также важные вебинары в начале года. Мы сделали для вас анонс топ-вебинаров января для бухгалтера.