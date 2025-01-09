Первые отчеты января: не пропустите сроки уплаты налогов и сдачи отчетности. 📅«Ночной бухгалтер» № 1845

Сегодня в выпуске:
Что сдаем и платим в январе.
Самозанятым предлагают повысить налоги, потому что они приносят мало денег в бюджет.
Как изменился МРОТ, прожиточный минимум и пособия на детей в 2025 году.
При продаже жилья НДФЛ уплачивается с оглядкой на кадастровую стоимость.
Полезности для бухгалтера.
Мем дня.
Что бухгалтеру надо не забыть сдать и заплатить в январе
Сегодня — 9 января, в первый же рабочий день нового года бухгалтеру важно не забыть проверить, сдал ли он необходимые уведомления, заявления в прошлом году и если забыл — успеть их подать сегодня.
Например, сегодня еще можно подать уведомление о переходе на УСН или ЕСХН, подать заявление об отказе от освобождения от НДС или о приостановлении такого освобождения.
Сегодня последний день срока уплаты фиксированных взносов ИП за 2024 год, а также патента за 2024 год.
Следующий срок для ближайших отчетов — 15 января. Больше отчетов и платежей января вы найдете здесь.
Не пропустите также важные вебинары в начале года. Мы сделали для вас анонс топ-вебинаров января для бухгалтера.
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Самозанятые не приносят бюджету Татарстана доход
Не секрет, что Татарстан — один из субъектов РФ, который участвует во всех экспериментах ФНС по внедрению новых режимов. Казалось бы, здесь должны быть и более показательные результаты таких экспериментов. Но вот министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что самозанятые в регионе создают дисбаланс на рынке труда и не приносят нормальных денег в казну.
Министр рассчитал, что, например, сотрудник автомобильного завода приносит в бюджет 1 млн налогов в год, а самозанятые платят в среднем 6 тыс. рублей в год. В комментариях бухгалтеры пытаются осознать, откуда такие цифры. По стране показатели по сбору налогов у самозанятых весьма впечатляющие, по данным ФНС только за декабрь 2024 года в бюджет поступило 8 825 386 494 руб. налогов от плательщиков НПД.
Как изменился МРОТ, прожиточный минимум и детские пособия в 2025 году
Размер МРОТ с 1 января 2025 года — 22 440 рублей. Напоминаем, что, когда будете проверять соответствие заработной плате в вашем бизнесе с МРОТ, нужно еще посмотреть региональное соглашение о минимальной зарплате и учесть, что МРОТ не включает северные надбавки и районные коэффициенты.
Прожиточный минимум по стране вырос и составил:
в целом по стране на душу населения — 17 733 руб.;
для трудоспособного населения — 19 329 руб.;
для пенсионеров — 15 250 руб.;
для детей — 17 201 руб.
Размеры пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком смотрите тут.
В одном из наших разборов мы также разложили по полочкам причины, по которым зарплата, равная МРОТ, приведет компанию к печальным последствиям. Покажите статью вашему директору!
Доход от продажи жилья надо сравнить с кадастровой стоимостью
Если вы продаете квартиру ранее, чем вышел льготный срок для продажи (в общем случае квартира должна быть в собственности 5 лет, после этого ее можно продать без обложения налогом) и должны заплатить налог, то нужно обратить внимание на ее кадастровую стоимость.
Например, вы купили квартиру за 5 млн рублей, владели ей два года и решили продать ее в 2025 году за 6 млн рублей. Вы собираетесь заплатить НДФЛ с разницы 6 — 5 = 1 млн. рублей. Но оказывается, что ваша квартира по кадастру стоит все 9 млн.
Вам надо сравнить — что больше 70% кадастровой стоимости или та цена, по которой вы собрались продавать квартиру. Большая сумма и будет налогооблагаемой базой, которую можно уменьшить на вычет (затраты на покупку квартиры, как в нашем примере или на 1 млн рублей, если вдруг расходы невозможно никак подтвердить).
70% от 9 млн = 6,3 млн рублей это больше, чем 6 млн, значит НДФЛ вы заплатите именно от суммы 6,3 млн, даже если продадите квартиру за меньшую сумму. Но право на вычет у вас остается.
В нашем примере налог составит:
6,3 млн — 5 млн = 1,3 млн налогооблагаемая база
1,3 млн * 13% = 169 000 руб. НДФЛ
Кстати, с 2025 года НДФЛ при продаже квартиры прогрессивный — если база более 2,4 млн, то сверх этой суммы ставка налога будет уже 15%!
Полезности бухгалтеру
Правила выбора ставки НДС с 1 января 2025 года для переходящих и остающихся на УСН — пост постоянного автора Трибуны на сложную тему применения НДС на упрощенке. А вы со всем успели разобраться до наступления нового года?
Нужно ли оформлять счета-фактуры на УСН, если организация освобождена от НДС
Мем дня
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Ваша отсыпалась за себя и того парня в праздники редакция
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