Уведомления по НДФЛ: особое правило января, какие КБК указывать теперь по зарплате и северным надбавкам и районным коэффициентам. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1849

Сегодня в выпуске:
НДФЛ в 2025 году: что надо не упустить.
При переезде бизнеса в 2025 году в льготный по УСН регион налог придется платить по прежней ставке.
Налоговики не попали в топ федеральных госорганов по работе в интернете.
Упрощенцы имеют право на выбор льготной или полной ставки по НДС.
Полезные ссылки и кейсы из судебной практики для бухгалтера.
Мем дня.
Какие изменения надо учесть в уведомлениях по НДФЛ
В январе 2025 года бухгалтеру придется сдавать только одно уведомление по НДФЛ — не позднее 27 января за период с 01.01.2025 по 22.01.2025 (код периода 21/01). За налог декабря отчитаться надо было еще в прошлом году. По НДФЛ с январского аванса за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 (код периода 21/11) уведомление сдается до 3 февраля.
Для тех работодателей, чьи работники трудятся в регионах с северной надбавкой и районными коэффициентами, работы прибавится. Нужно будет разделять налогооблагаемую базу по НДФЛ на две части — основную часть (собственно саму зарплату, например, оклад) и те самые коэффициенты и надбавки. Указывать в уведомлении КБК тоже надо будет раздельно, да еще в зависимости от размера базы. Пояснения, как это делать и сами коды КБК найдете здесь.
Ликбез по учетной политике для бухгалтера
Учетная политика для бухучета является юридически значимым документом, который может запросить ФНС или аудитор при проверке. Чтобы разобраться с тем, как ее правильно составить и избежать претензий, приходите на бесплатный вебинар 28 января в 11:00.
На вебинаре разберем:
Что такое учетная политика и для чего она создается?
Состав учетной политики.
Порядок формирования учетной политики.
Нужно ли ежегодно составлять учетную политику?
В каких случая можно изменять учетную политику?
Раскрытие учетной политики.
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Сэкономить на УСН сразу после переезда в льготный регион больше нельзя
Если по новому месту нахождения бизнеса ставка по УСН меньше, чем по прежнему месту регистрации, то в течение 3 лет налог исчисляется по ставке, установленной в регионе старой регистрации. Это правило начало действовать с 2025 года.
Если компания или ИП успели перерегистрироваться в 2024 году, то налог считается по льготной ставке сразу после смены локации.
ФНС не вошло в десятку лучших ведомств по работе в интернете
АНО «Диалог» огласило результаты рейтинга федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за III-IV квартал 2024 года. Он проводится совместно с Правительством РФ.
Налоговая в десятку лучших не вошла, несмотря на заверения Даниила Егорова в том, что налоговики по цифровизации впереди России всей.
Оценку работы ведомств проводили по 14 блокам критериев, в том числе по работе с комментариями граждан и уровню ведения официальных пабликов.
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Упрощенцы должны выбрать — платить НДС по льготным ставкам или по полной
У компании на УСН, которая попадает на уплату НДС в 2025 году есть возможность выбора — применять пониженные ставки НДС 5% и 7% или 20%.
Если организация не воспользовалась правом на льготные ставки, то она должна начислять НДС по ставке 20%. Об этом сообщает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111489.
ФНС увидит выбор в первой сданной декларации. От льготных ставок отказаться нельзя в течение 12 кварталов.
Подробно о новых правилах работы на УСН в 2025 году узнаете из курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Мы обновили программу и добавили в курс новые уроки по всем нововведениям для упрощенцев от расчета НДС до заполнения новой декларации. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
Старт потока курса уже сегодня, 15 января!
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Мем дня
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