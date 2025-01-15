Уведомления по НДФЛ: особое правило января, какие КБК указывать теперь по зарплате и северным надбавкам и районным коэффициентам. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1849

АНО «Диалог» огласило результаты рейтинга федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за III-IV квартал 2024 года. Он проводится совместно с Правительством РФ.

Налоговая в десятку лучших не вошла, несмотря на заверения Даниила Егорова в том, что налоговики по цифровизации впереди России всей.

Оценку работы ведомств проводили по 14 блокам критериев, в том числе по работе с комментариями граждан и уровню ведения официальных пабликов.