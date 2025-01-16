Утренний бухгалтер № 5804. Утверждены новые коды для декларации по налогу на имущество

В порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество добавили новые коды налоговых льгот.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Росстат утвердил указания по заполнению статистического отчета о продажах для компаний из сферы оптовой и розничной торговли.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум в России вырос на 14,8%: смотрите полную таблицу по регионам.

Решение суда: маркетплейсы не должны отменять заказ, если цена на товары выросла.

Как построить финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах, узнаете здесь.

С 2025 года по-новому применяют ставки УСН при «миграции» организаций из одного региона России в другой.

Можно ли сдавать отчетность раньше? Разобрали вопрос в статье.

Эксперт: даже если право на упрощенный бухучет утрачено в конце года, надо с начала года высчитывать ППА по аренде.

С 1 января 2025 года северные работодатели должны по-новому считать НДФЛ: перечень КБК для ЕНП-уведомления.

Ежемесячно надо сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ, если срок выплаты аванса – после 22 числа. Но январь будет исключением.

🔥 Совет от редакции: максимальный рост зарплат в IT в 2024 году прослеживался у разработчиков 1С и составил почти 50%. Очевидно, что бухгалтерам в разы легче обучиться 1С-программированию, ведь они уже понимают принцип работы всей платформы. Мы предлагаем бесплатно оценить свой потенциал в этой сфере и получить консультацию от карьерного эксперта.