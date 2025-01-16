Утренний бухгалтер № 5804. Утверждены новые коды для декларации по налогу на имущество

В порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество добавили новые коды налоговых льгот.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/126777 от 16.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/123932 от 09.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/120719 от 02.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/114909 от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/114193 от 18.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/126901 от 16.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/113542 от 15.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-19533/2024 от 30.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Вычеты НДС без счета-фактуры: нестандартные ситуации и судебные решения
ФАС Восточно-Сибирского округа: Постановление № А19-3677/05-5-Ф02-2166/06-С1 от 10.05.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Вычеты НДС без счета-фактуры: нестандартные ситуации и судебные решения
ФАС Поволжского округа: Постановление № А12-22360/04-С50 от 17.02.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Вычеты НДС без счета-фактуры: нестандартные ситуации и судебные решения
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