Утренний бухгалтер № 5805. Новые КБК на НДФЛ в ЕНП-уведомлении

С 2025 года ввели пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Соответственно, для новых ставок НДФЛ появились новые КБК.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Если компания на УСН была реорганизована в форме преобразования, это не влияет на лимиты по НДС для УСН.
Минфин: с 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий.
Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года начнут платить сбор в размере 3%. Предприниматели хотят установить свои варианты его расчета.
Как не пропускать ни одного штрафа за нарушение ПДД и экономить деньги, узнаете здесь.
При продаже автомобиля физлицу нужно пробить чек, даже если оплата идет по безналу.
Обсуждения: бухгалтеру не хотят повышать зарплату, потому что она может заработать и в другом месте.
Как упрощенцу платить налоги и сдавать отчетность при наличии обособки в 2025 году, узнаете из статьи.
Законопроект: с остатков маткапитала разрешат снять до 20 тысяч рублей.
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Разборы законов
— Как правильно составить приказ о наделении правом подписи документов
Передачу права подписи документа от имени организации кому-то, кроме руководителя оформляют доверенностью и приказом на передачу права подписи. Иногда достаточно приказа, например, для передачи права подписи счетов-фактур (п. 6 ст. 169 НК). В любом случае приказ — важный документ. Как его составить?
— Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс
В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.
— Безопасная доля вычетов по НДС в 2025 году
В законе такого понятия нет. С точки зрения налоговых органов это доля вычетов за четыре квартала менее 89% от НДС, начисленного за этот же период, или средняя доля по региону. Разбираем детали.
— Почасовая оплата труда: что такое и как ее установить. Мини-курс
В мини-курсе разобрали, что такое почасовая оплата труда, как рассчитывается месячная зарплата и отпускные и что указать в трудовом договоре при таком способе оплаты.
— Больничные для самозанятых и ИП: разбор новых правил
Самозанятые получат право на больничные через 6 месяцев уплаты взносов. Но права на декретные у них не будет.
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7 Законопроект о защите от мошенников, принуждающих брать кредиты, принят в первом чтении
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11 Банкам, авиакомпаниям и коммунальщикам запретят навязывать дополнительные услуги клиентам
12 «Период охлаждения» могут ввести и для банка получателя кредитных средств
13 Какие КБК на НДФЛ с зарплаты будут в ЕНП-уведомлении: таблица
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19 В 2024 году в сеть утекло 710 млн записей о россиянах
20 ФНС начала декларационную кампанию по налогу на имущество организаций
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23 Принят законопроект, ускоряющий социальную газификацию
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25 Налоговики начислили фермеру двойные фиксированные взносы
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29 Внутренние стандарты производства продукции (СТО и ТУ) приблизят к ГОСТам
30 Бизнес с пониженными ставками НДС может не вести книгу покупок
31 Лимит для льготы по НДС на УСН не индексируют
32 Депутаты хотят провести парламентские слушания по вопросу о ключевой ставке
Мероприятия
Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС?
Дата проведения: 20 января, понедельник
Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах
Дата проведения: 21 января, вторник
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов
Дата проведения: 22 января, среда
Статьи
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Опубликован приказ ФНС с новыми кодами для декларации по налогу на имущество.
— УСН 2024-2025: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Сделали большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки
— Можно ли получить социальный вычет с доходов от процентов по вкладам
Для оформления социального вычета обычно требуют декларацию 3-НДФЛ. А для нее нужна официальная справка с места работы. Рассказываем, может ли неработающий человек получить социальный вычет, если он уплачивает НДФЛ со вкладов.
— Как скорректировать персонифицированные сведения
Персонифицированные сведения — это ежемесячный отчет о работниках и исполнителях по ГПХ, который подается в ФНС. Рассказываем, как исправлять этот отчет.
— РСВ за 2024 год: форма, состав, порядок заполнения, нулевой отчет, штрафы
До 27 января 2025 года всем работодателям нужно сдать расчет по страховым взносам за 2024 год. Отчитаться нужно по той форме, которая действовала в 2024 году.
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В прошлом году самозанятых напугали новой отчетностью в Росстат, но опасения оказались напрасными. Разбираем, почему самозанятым пока не грозит отчетность, какие поправки в 422-ФЗ заработали с 2025 года, какие меры поддержки, лимиты и ограничения продолжают действовать.
— Офисная печатная техника: как выбрать и на чем сэкономить
Оргтехника для печати является неотъемлемой частью офисной инфраструктуры. Чтобы не прогадать, при выборе устройства важно учитывать множество факторов.
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Минюст подготовил законопроект, который увеличит размер штрафов по 36 статьям УК за нарушения в сфере экономики. Нижний порог собираются поднять в 2-3 раза, а верхний — до 5 раз.
— Три ошибки при составлении завещания, из-за которых суд может его отменить
Завещание позволяет решить многие вопросы по передаче своего имущества по наследству, главное — грамотно воспользоваться этим инструментом, не допуская ошибок, ведущих к отмене завещания судом. Разберем наиболее серьезные из них.
— Как мошенники крадут деньги со вкладов
В 2024 году Центробанк зафиксировал значительный рост мошеннической активности: за III квартал злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков более 9 млрд рублей. Это больше, чем за первые два квартала года в совокупности.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/77193 от 16.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/128713 от 19.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/127867 от 18.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/127959 от 18.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72817 от 05.08.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/766@ от 24.08.2022
Минфин России и Казначейство России: Письмо № 02-12-10/1232 от 13.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/120934 от 02.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/119249 от 28.11.2024
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