Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5805. Новые КБК на НДФЛ в ЕНП-уведомлении

Смотрите их в нашей таблице.

С 2025 года ввели пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Соответственно, для новых ставок НДФЛ появились новые КБК.

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Утренний бухгалтер

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Можно ли получить социальный вычет с доходов от процентов по вкладам

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РАССЫЛКА 592 573 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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