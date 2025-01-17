Утренний бухгалтер № 5805. Новые КБК на НДФЛ в ЕНП-уведомлении

С 2025 года ввели пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Соответственно, для новых ставок НДФЛ появились новые КБК.

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Если компания на УСН была реорганизована в форме преобразования, это не влияет на лимиты по НДС для УСН.

Минфин: с 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий.

Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года начнут платить сбор в размере 3%. Предприниматели хотят установить свои варианты его расчета.

Как не пропускать ни одного штрафа за нарушение ПДД и экономить деньги, узнаете здесь.

При продаже автомобиля физлицу нужно пробить чек, даже если оплата идет по безналу.

Обсуждения: бухгалтеру не хотят повышать зарплату, потому что она может заработать и в другом месте.

Как упрощенцу платить налоги и сдавать отчетность при наличии обособки в 2025 году, узнаете из статьи.

Законопроект: с остатков маткапитала разрешат снять до 20 тысяч рублей.

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