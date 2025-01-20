Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5806. Завтра стартует подача заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы

Минцифры призывает успеть подать заявку на портале Госуслуг.

С 21 января до 5 февраля 2025 года сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы.

РАССЫЛКА 594 547 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С российского бизнеса в Беларуси стали дважды брать налог.

Роструд: дни отпуска для компенсации при увольнении считают в пропорции.

Документооборот стал в разы проще. В статье рассказали, как в пару кликов подписывать договор с физлицом или вносить корректировки в документацию. 

Минфин: на предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.

Чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках, депутаты просят внести их в реестр малого и среднего бизнеса.

Как обеспечить информационную безопасность в медицинских организациях, узнаете здесь.

УФНС: корректировочный счет-фактуру надо внести в книгу покупок или продаж.

Минфин: стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета.

Совет от редакции: какие шаги нужно пройти для создани финансовой модели, чтобы найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль, узнаете на бесплатном вебинаре 21 января в 13:00 мск. Записаться.

👉НДС на УСН: как платить меньше налогов в 2025

С 2025 года предприниматели и ИП на УСН будут платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей в год, что вынуждает их дробить бизнес. 

Какую форму налогообложения выбрать, чтобы сэкономить, как избежать санкций от налоговой и получить амнистию — узнаете на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 16 января в 11.00. Опытные эксперты сравнят разные ставки, автоматизированную и обычную «упрощенку», ответят на ваши вопросы.

В программе:

  • ИП на АУСН или УСН — что выгоднее

  • «Красные флаги» для налоговой — признаки дробления

  • Как сэкономить на уплате НДС на УСН. Сравнение налоговых ставок при достижении лимита 60 млн ₽

  • Правила получения амнистии. Кому она доступна, а кому придется платить штраф

Принять участие

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid 2W5zFG57GBJ

Разборы законов

Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий

Если семья решила улучшить свои жилищные условия, продать старую маленькую квартиру и купить новую большую, она не будет платить НДФЛ с продажи при любом сроке владения. Но должны соблюдаться условия.

Как заполнить и отправить уведомление о приеме военнообязанного. Мини-курс

Все организации кроме индивидуальных предпринимателей должны вести воинский учет, а значит при приеме военнообязанных сотрудников уведомлять об этом военкоматы. Подробнее в мини-курсе.

Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС. Конспект вебинара с видео

Разобрали общий порядок работы с самыми популярными маркетплейсами: кто может торговать через маркетплейсы в 2025 году, как работать с личными кабинетами популярных маркетплейсов, как настроить 1С и работать с документами. Ответили на вопросы бухгалтеров.

Как правильно составить приказ о наделении правом подписи документов

Передачу права подписи документа от имени организации кому-то, кроме руководителя оформляют доверенностью и приказом на передачу права подписи. Иногда достаточно приказа, например, для передачи права подписи счетов-фактур (п. 6 ст. 169 НК). В любом случае приказ — важный документ. Как его составить?

Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс

В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.

💥Новый спецкурс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Старт потока!

Налоговая реформа-2025 работает всего две недели, а мы уже получили большое количество вопросов по применению новых правил на деле. Поэтому мы подготовили новый практический курс «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025».

После обучения вы можете получить сертификат о повышении квалификации.

Мы открываем предзапись на обучение! Только сегодня вы можете купить курс со скидкой 33%. Обучение уже началось, присоединяйтесь.

Записаться

Новости

1 Названы основные тренды в разработке отечественных финтех-продуктов

2 Собственники национализированных в 90-х предприятий хотят выкупить их обратно

3 С 21 января стартует подача заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы

4 ФНС уточнила, кому ждать только бумажные налоговые уведомления

5 Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС

6 Пособие по уходу за ребенком предложили повысить с 40% до 60% средней зарплаты. У кабмина есть замечания

7 Эксперт поможет признать расходы без ошибок на бесплатном вебинаре!

8 👍 Арендаторы теперь могут самостоятельно передавать показания счетчиков

9 При страховании жизни появится налоговый вычет

10 Корректировочный счет-фактуру надо внести в книгу покупок или продаж

11 Экспедитор с нулевым НДС может принимать к вычету НДС 20% по российским грузоперевозкам

12 Стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета

13 Изменились ставки по налогу на прибыль, в том числе специальные

14 Государство поддержит компании при размещении акций

15 💡 Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям

16 Пострадавшие в Белгородской области получат еще 240 млн рублей

17 Появится новый способ защитить аккаунт на Госуслугах

18 Здание облагается налогом по кадастровой стоимости, если 20% его площади занимают офисы

19 Центробанк: в базе по налогу на прибыль нужно учитывать операции с ЦФА

20 К налоговому мониторингу подключились 169 компаний

21 За продажу детям сигарет и вейпов будут штрафовать до 2 млн рублей

22 Новый спецкурс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Открыта предзапись!

23 ≠ Минпромторг подтвердил, что не будет рассматривать маркетплейсы как ретейл. Комментарий руководства ФОСТ

24 🔮 Изменили НДФЛ по выходным пособиям и районным коэффициентам, самозанятым оплатят больничные и др. Топ новостей за неделю

25 На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру

26 Дни отпуска для компенсации при увольнении считают в пропорции

27 В 2024 году покупки частями оплатили на 300 млрд рублей

28 В Беларуси стали дважды брать налог с российских предпринимателей

29 Минфин пересмотрит сроки исковой давности по приватизации

30 Открываем продажу билетов на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»

31 Ozon поможет собственникам ПВЗ во время пиковой нагрузки

32 У ВТБ будет свой банк в Иране уже в 2025 году

Мероприятия

Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС?

Дата проведения: 20 января, понедельник

Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах

Дата проведения: 21 января, вторник

Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов

Дата проведения: 22 января, среда

Изменения налогового законодательства с 2025 года для организаций бюджетной сферы

Дата проведения: 23 января, четверг

Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты

Дата проведения: 23 января, четверг

Вебинар: Усиление контроля ФНС за дроблением бизнеса. Кто в зоне риска? Как обезопасить бизнес?

Дата проведения: 23 января, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5805. Новые КБК на НДФЛ в ЕНП-уведомлении

Смотрите их в нашей таблице.

Что будет, если упрощенец не укажет в кассовом чеке ставку НДС

Если с 2025 года упрощенцу нужно уплачивать НДС, то и в кассовых чеках необходимо указывать налог и его ставку. Рассказываем, какие санкции будут, если этого не сделать.

Основные источники инвестиций для малого и среднего бизнеса: государственные гранты, бизнес-ангелы, краудфандинг, банковское финансирование, акселераторы

В период быстрой трансформации экономики бизнесу для выживания крайне важен доступ к финансовым активам. Традиционные способы получения капитала, такие как банковские кредиты, далеко не всегда отвечают нуждам предпринимателей. Из-за этого бизнесменам приходится активно изыскивать другие источники средств, чтобы привлечь инвестиции.

Обзор изменений по НДФЛ с 2025 года

С законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ появились нововведения по НДФЛ. Ставка налога стала прогрессивной, изменились ставки для нерезидентов, а также увеличился размер стандартных вычетов. Сделали большой обзор со всеми изменениями по НДФЛ.

У иностранного работника будут командировки: какое местонахождение указывать в уведомлении для МВД

При заключении трудового договора с иностранными гражданами, работодатель обязан уведомить МВД. Рассказываем, какое местонахождение работодателя указывать в уведомлении при командировочной работе.

Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2025 году: перенос, продление, оформление

Больничный перед отпуском может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления. Порядок оформления переноса отпуска в 2025 году не претерпел значительных изменений по сравнению с 2024 годом. Разберем на примерах.

Нововведения для самозанятых в 2025

В прошлом году самозанятых напугали новой отчетностью в Росстат, но опасения оказались напрасными. Разбираем, почему самозанятым пока не грозит отчетность, какие поправки в 422-ФЗ заработали с 2025 года, какие меры поддержки, лимиты и ограничения продолжают действовать.

Что такое наставничество

Институт наставничества введен в России законом от 09.11.2024 № 381-ФЗ. Данный закон начнет действовать с 01.03.2025. В этой статье остановимся подробнее на том, что такое наставничество, подлежит ли оно оплате и как должно быть оформлено.

Какие выплаты доступны тем, кто отказался от наследства

Если наследник откажется от наследства, он освобождается от долгов наследодателя, но взамен ничего не может получить из имущества покойного. Но даже в этом случае наследник может получить ряд денежных выплат. Сегодня поговорим о них более подробно.

Что бухгалтер говорит и что он при этом думает. 🙄 «Ночной бухгалтер» № 1851

Вот бы научиться читать мысли, тогда бы все знали, кто и о чем думает на самом деле. Мы решили представить, что можем заглянуть в голову бухгалтера, а вы оцените — угадали или нет.

Блоги компаний

Успейте купить обновленные курсы по прошлогодним ценам! Старт потока 1 февраля

Информационная безопасность в здравоохранении

Что такое белый военный билет

МЧД для сдачи годовой отчетности в 2025 году

Топ-8 ошибок при оформлении договора с клиентом

Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль: как применять в 2025 году

Что надо знать в 2025 году для учета торговли через маркетплейсы

Ответы на самые частые вопросы про факторинг: руководство для бизнеса

Бухгалтер маркетплейса, НДС на УСН, больничные для самозанятых и регистрация в Роскомнадзоре

Кредиторская задолженность. Первое правило аудитора

Как учесть туристический налог в «1С:Бухгалтерия»

Выплата дивидендов в 2025: условия, оформление, налогообложение, отчетность

Сомерс организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

🌷 Приближаем теплые дни! Билеты на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже

Лучшие страны для жизни и как туда переехать русским

Новые ФСБУ, статотчетность и налоги — спецкурс по налоговой реформе-2025 для бухгалтера

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер по расчету зароботной платы Зарплата до 130000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Экономист

Помощник бухгалтера

Бухгалтер

Ведущий бухгалтер

Трибуна

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

Совкомфлот и очередные санкции

💥Обзор новостей: Блиновская — фея, новогодние каникулы предложили сократить, ОСАГО опять подорожает

Владелец и руководитель. Где ваши «белые зоны»?

Череда кредиторов: как частичное погашение долга изменит вашу ситуацию в деле о банкротстве?

Как мы увеличили органический трафик мебельного магазина на 57% за 5 месяцев

Мигранты, возврат подарков, новые схемы мошенников и запрещенная социальная сеть. Юридический дайджест #13

Дробление бизнеса. Уголовное дело…

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 2/52

Принимаю поздравления — меня утвердили в качестве спикера федеральных программ обучения налоговых консультантов в МГУ им. Ломоносова!

Практика возбуждения уголовных дел за налоговые преступления расширяется

Как инвестировать в крупнейшие компании США через инфраструктуру ОАЭ

Перелет с детьми… Ужас или можно комфортнее?

Нашёл баг на «Клерке»! Ловите халяву, пока не прикрыли

❤️Выбрали отличника! Забирайте онлайн-курс «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность»

Об отражении в учете изменения стоимости предмета лизинга у лизингодателя в случае выявления брака

Ввели новые индикаторы риска нарушений для работодателей

Зачем бизнесу RFM-анализ и как его провести

Обзор: НДФЛ при блокировке активов и по подарку от свекрови, гендерное неравенство в ЕС

Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/115015 от 19.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/120721 от 02.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/21282 от 11.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76509 от 15.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 27-05-07/79885 от 23.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/95322 от 02.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/80453 от 26.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-03/113785 от 18.11.2024

Роструд: Письмо № ПГ/23896-6-1 от 04.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудника, который застрял в лифте, уволили за прогул

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/77193 от 16.08.2024

Последние темы форума

Перевыставление коммунальных платежей

Продажа пиротехники

Выдача больничного листа стационаром

Доп. соглашение по диффузорам

Требование документов ИФНС

НДС при проведении работ на объекте культурного наследия

КБК штрафа за невовремя сданный отчет в НИ

Превышение безопасной доли вычетов НДС

Неуказание ГТД в УПД

Как настроить учет ГТД в 1С

РАССЫЛКА 594 547 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Начать дискуссию