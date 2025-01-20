Утренний бухгалтер № 5806. Завтра стартует подача заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы

С 21 января до 5 февраля 2025 года сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С российского бизнеса в Беларуси стали дважды брать налог.
Роструд: дни отпуска для компенсации при увольнении считают в пропорции.
Документооборот стал в разы проще. В статье рассказали, как в пару кликов подписывать договор с физлицом или вносить корректировки в документацию.
Минфин: на предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.
Чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках, депутаты просят внести их в реестр малого и среднего бизнеса.
Как обеспечить информационную безопасность в медицинских организациях, узнаете здесь.
УФНС: корректировочный счет-фактуру надо внести в книгу покупок или продаж.
Минфин: стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета.
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👉НДС на УСН: как платить меньше налогов в 2025
С 2025 года предприниматели и ИП на УСН будут платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей в год, что вынуждает их дробить бизнес.
Какую форму налогообложения выбрать, чтобы сэкономить, как избежать санкций от налоговой и получить амнистию — узнаете на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 16 января в 11.00. Опытные эксперты сравнят разные ставки, автоматизированную и обычную «упрощенку», ответят на ваши вопросы.
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ИП на АУСН или УСН — что выгоднее
«Красные флаги» для налоговой — признаки дробления
Как сэкономить на уплате НДС на УСН. Сравнение налоговых ставок при достижении лимита 60 млн ₽
Правила получения амнистии. Кому она доступна, а кому придется платить штраф
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Разборы законов
— Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий
Если семья решила улучшить свои жилищные условия, продать старую маленькую квартиру и купить новую большую, она не будет платить НДФЛ с продажи при любом сроке владения. Но должны соблюдаться условия.
— Как заполнить и отправить уведомление о приеме военнообязанного. Мини-курс
Все организации кроме индивидуальных предпринимателей должны вести воинский учет, а значит при приеме военнообязанных сотрудников уведомлять об этом военкоматы. Подробнее в мини-курсе.
— Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС. Конспект вебинара с видео
Разобрали общий порядок работы с самыми популярными маркетплейсами: кто может торговать через маркетплейсы в 2025 году, как работать с личными кабинетами популярных маркетплейсов, как настроить 1С и работать с документами. Ответили на вопросы бухгалтеров.
— Как правильно составить приказ о наделении правом подписи документов
Передачу права подписи документа от имени организации кому-то, кроме руководителя оформляют доверенностью и приказом на передачу права подписи. Иногда достаточно приказа, например, для передачи права подписи счетов-фактур (п. 6 ст. 169 НК). В любом случае приказ — важный документ. Как его составить?
— Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс
В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.
💥Новый спецкурс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Старт потока!
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Новости
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3 С 21 января стартует подача заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы
4 ФНС уточнила, кому ждать только бумажные налоговые уведомления
5 Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС
6 Пособие по уходу за ребенком предложили повысить с 40% до 60% средней зарплаты. У кабмина есть замечания
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9 При страховании жизни появится налоговый вычет
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11 Экспедитор с нулевым НДС может принимать к вычету НДС 20% по российским грузоперевозкам
12 Стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета
13 Изменились ставки по налогу на прибыль, в том числе специальные
14 Государство поддержит компании при размещении акций
15 💡 Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям
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22 Новый спецкурс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Открыта предзапись!
23 ≠ Минпромторг подтвердил, что не будет рассматривать маркетплейсы как ретейл. Комментарий руководства ФОСТ
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27 В 2024 году покупки частями оплатили на 300 млрд рублей
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Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС?
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Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах
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Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов
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Статьи
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Смотрите их в нашей таблице.
— Что будет, если упрощенец не укажет в кассовом чеке ставку НДС
Если с 2025 года упрощенцу нужно уплачивать НДС, то и в кассовых чеках необходимо указывать налог и его ставку. Рассказываем, какие санкции будут, если этого не сделать.
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В период быстрой трансформации экономики бизнесу для выживания крайне важен доступ к финансовым активам. Традиционные способы получения капитала, такие как банковские кредиты, далеко не всегда отвечают нуждам предпринимателей. Из-за этого бизнесменам приходится активно изыскивать другие источники средств, чтобы привлечь инвестиции.
— Обзор изменений по НДФЛ с 2025 года
С законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ появились нововведения по НДФЛ. Ставка налога стала прогрессивной, изменились ставки для нерезидентов, а также увеличился размер стандартных вычетов. Сделали большой обзор со всеми изменениями по НДФЛ.
— У иностранного работника будут командировки: какое местонахождение указывать в уведомлении для МВД
При заключении трудового договора с иностранными гражданами, работодатель обязан уведомить МВД. Рассказываем, какое местонахождение работодателя указывать в уведомлении при командировочной работе.
— Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2025 году: перенос, продление, оформление
Больничный перед отпуском может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления. Порядок оформления переноса отпуска в 2025 году не претерпел значительных изменений по сравнению с 2024 годом. Разберем на примерах.
— Нововведения для самозанятых в 2025
В прошлом году самозанятых напугали новой отчетностью в Росстат, но опасения оказались напрасными. Разбираем, почему самозанятым пока не грозит отчетность, какие поправки в 422-ФЗ заработали с 2025 года, какие меры поддержки, лимиты и ограничения продолжают действовать.
Институт наставничества введен в России законом от 09.11.2024 № 381-ФЗ. Данный закон начнет действовать с 01.03.2025. В этой статье остановимся подробнее на том, что такое наставничество, подлежит ли оно оплате и как должно быть оформлено.
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Если наследник откажется от наследства, он освобождается от долгов наследодателя, но взамен ничего не может получить из имущества покойного. Но даже в этом случае наследник может получить ряд денежных выплат. Сегодня поговорим о них более подробно.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/115015 от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/120721 от 02.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/21282 от 11.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76509 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-05-07/79885 от 23.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/95322 от 02.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/80453 от 26.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-03/113785 от 18.11.2024
Роструд: Письмо № ПГ/23896-6-1 от 04.12.2024
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