Утренний бухгалтер № 5806. Завтра стартует подача заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы

С 21 января до 5 февраля 2025 года сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы.

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С российского бизнеса в Беларуси стали дважды брать налог.

Роструд: дни отпуска для компенсации при увольнении считают в пропорции.

Документооборот стал в разы проще. В статье рассказали, как в пару кликов подписывать договор с физлицом или вносить корректировки в документацию.

Минфин: на предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.

Чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках, депутаты просят внести их в реестр малого и среднего бизнеса.

Как обеспечить информационную безопасность в медицинских организациях, узнаете здесь.

УФНС: корректировочный счет-фактуру надо внести в книгу покупок или продаж.

Минфин: стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета.

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