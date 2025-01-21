Утренний бухгалтер № 5807. Работодателям упростят регистрацию в СФР

Минтруд: работодатели смогут быстрее проходить регистрацию в территориальных органах СФР.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Эксперт разъяснил, как отражать НДС из отчетов маркетплейса при УСН.
Роструд: нельзя удерживать из зарплаты оплату абонемента в спортивные секции, но есть нюансы.
С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ.
Теперь онлайн-кассы, соответствующие 54-ФЗ, доступны для любого бизнеса. Воспользуйтесь скидкой в 10 000 рублей.
Минфин: если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, организация не имеет права на УСН, но не все оборудование нужно учитывать при подсчете лимита.
Минтруд: работник может отказаться от проверки на полиграфе.
Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую — больше или дороже.
Новые правила выдачи больничных с сентября 2025: что хотят изменить для часто болеющих сотрудников, узнаете из статьи.
Законопроект: максимальные выплаты по ОСАГО хотят повысить с 500 до 650 тысяч рублей.
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🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Узнайте, что вас ждет и успейте забронировать билеты по самым выгодным ценам!
Разборы законов
— Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс
Малый бизнес, который торгует через маркетплейсы, с января 2025 года должен сделать некоторые корректировки в связи с новой обязанностью по уплате НДС. Подробнее в мини-курсе.
— Расчетный листок по зарплате: кто обязан выдавать и как оформить в 2025 году
По прямому указанию ТК работодатели обязаны извещать работников о всех деталях выплат в их пользу, причем в письменном виде. Для этого традиционно используется расчетный листок — как в бумажном виде, так и в цифровом.
— Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий
Если семья решила улучшить свои жилищные условия, продать старую маленькую квартиру и купить новую большую, она не будет платить НДФЛ с продажи при любом сроке владения. Но должны соблюдаться условия.
— Как заполнить и отправить уведомление о приеме военнообязанного. Мини-курс
Все организации кроме индивидуальных предпринимателей должны вести воинский учет, а значит при приеме военнообязанных сотрудников уведомлять об этом военкоматы. Подробнее в мини-курсе.
— Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС. Конспект вебинара с видео
Разобрали общий порядок работы с самыми популярными маркетплейсами: кто может торговать через маркетплейсы в 2025 году, как работать с личными кабинетами популярных маркетплейсов, как настроить 1С и работать с документами. Ответили на вопросы бухгалтеров.
Новости
1 Охотники за багами обнаружили 280 уязвимостей на госплатформах
2 Введут добровольно-принудительную регистрацию СТО и ТУ (внутренних стандартов производства продукции)
3 Минфин не разрешил инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС
4 Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% с любой ставкой НДС
5 Чтобы семья не платила НДФЛ с продажи квартиры, она должна купить новую – больше или дороже
6 С 2025 года в Москве изменились некоторые ОКТМО
7 Покупки по биометрии оплачивают почти 3 млн россиян
8 Не все ОС учитывают для лимита по УСН
9 Максимальные выплаты по ОСАГО вырастут с 500 до 650 тысяч рублей
10 Магазины не смогут продать сигареты дешевле установленной цены
11 Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль
12 Авиакомпании теперь обязаны сделать скидку 50% на билеты для детей
13 24% россиян постоянно работали в новогодние праздники
14 ⏳ Не забудьте сегодня сдать единую упрощенную декларацию
15 Минфин РФ и ОАЭ изменят налогообложение частного бизнеса и физлиц
16 Новый курс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Сегодня старт потока!
17 На кассах заблокируют продажу просроченных препаратов и лекарств без маркировки
18 Банки начислили проценты по кредитам: они превысили 600 млрд рублей
19 Как отражать НДС из отчетов маркетплейса при УСН
20 При каких условиях передача прав на ПО будет без НДС
21 👓 Как самозанятым получить больничные, блогерам зарегистрироваться в Роскомнадзоре, семье продать квартиру без НДФЛ: экспертные разборы за неделю
22 Экспортеры не могут вернуть валютную выручку в Россию
23 💬 Ущерб от преступлений и штрафы в УК и КоАП предложено снова привязать к МРОТ
24 Размер земельного участка привяжут к площади здания на нем
25 🏊 Роструд: удерживать из зарплаты фитнес-абонемент нельзя, но можно
26 С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ
27 В «Прозрачный бизнес» оправили больше 650 млн запросов о контрагентах
28 😶 Сотрудник может отказаться от проверки на полиграфе
29 Основные средства, к которым применен региональный инвестиционный вычет, не амортизируются
Мероприятия
Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах
Дата проведения: 21 января, вторник
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов
Дата проведения: 22 января, среда
Изменения налогового законодательства с 2025 года для организаций бюджетной сферы
Дата проведения: 23 января, четверг
Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты
Дата проведения: 23 января, четверг
Вебинар: Усиление контроля ФНС за дроблением бизнеса. Кто в зоне риска? Как обезопасить бизнес?
Дата проведения: 23 января, четверг
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При реализации товаров, вывезенных по процедуре экспорта, применяется нулевая ставка НДС. Однако ее необходимо подтвердить документами, указанными в ст. 165 НК. Рассказываем, как заполнить товарно-транспортную накладную и подтвердить ставку НДС.
— Что делать, если в уведомлении о выкупе на WB отражена неверная ставка НДС
Если продавец работает с НДС, то при указании этого налога в личном кабинете автоматически будет выбрана ставка 20%. Рассказываем, можно ли это исправить, и как определить налоговую базу по НДС.
— Как отразить субсидию на модернизацию основного средства по трехстороннему договору
Если организация заключила трехсторонний договор, по которому исполнитель провел ей модернизацию ОС, а вторая сторона выделила субсидию и оплатила эту услугу, то организации необходимо отразить такие операции в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это правильно сделать.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/79784 от 22.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/21771 от 12.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30907 от 04.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/66124 от 16.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-10-12/72054 от 08.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 15-1/ООГ-3720Об от 04.12.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6992 от 02.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/117776 от 25.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/117723 от 25.11.2024
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