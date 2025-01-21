Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5807. Работодателям упростят регистрацию в СФР

ИП, работодателей-физлиц и компании, открывающие обособленные подразделения, будут ставить на учет в СФР без заявления.

Минтруд: работодатели смогут быстрее проходить регистрацию в территориальных органах СФР.

РАССЫЛКА 595 594 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Эксперт разъяснил, как отражать НДС из отчетов маркетплейса при УСН.

Роструд: нельзя удерживать из зарплаты оплату абонемента в спортивные секции, но есть нюансы.

С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ.

Теперь онлайн-кассы, соответствующие 54-ФЗ, доступны для любого бизнеса. Воспользуйтесь скидкой в 10 000 рублей.

Минфин: если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, организация не имеет права на УСН, но не все оборудование нужно учитывать при подсчете лимита.

Минтруд: работник может отказаться от проверки на полиграфе.

Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую — больше или дороже.

Новые правила выдачи больничных с сентября 2025: что хотят изменить для часто болеющих сотрудников, узнаете из статьи.

Законопроект: максимальные выплаты по ОСАГО хотят повысить с 500 до 650 тысяч рублей.

Совет от редакции: Хотите продавать на Авито? Получите 5 000 бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений товаров. Получить спецпредложение.

🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

Узнайте, что вас ждет и успейте забронировать билеты по самым выгодным ценам!

Купить билет

Разборы законов

Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс

Малый бизнес, который торгует через маркетплейсы, с января 2025 года должен сделать некоторые корректировки в связи с новой обязанностью по уплате НДС. Подробнее в мини-курсе.

Расчетный листок по зарплате: кто обязан выдавать и как оформить в 2025 году

По прямому указанию ТК работодатели обязаны извещать работников о всех деталях выплат в их пользу, причем в письменном виде. Для этого традиционно используется расчетный листок — как в бумажном виде, так и в цифровом.

Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий

Если семья решила улучшить свои жилищные условия, продать старую маленькую квартиру и купить новую большую, она не будет платить НДФЛ с продажи при любом сроке владения. Но должны соблюдаться условия.

Как заполнить и отправить уведомление о приеме военнообязанного. Мини-курс

Все организации кроме индивидуальных предпринимателей должны вести воинский учет, а значит при приеме военнообязанных сотрудников уведомлять об этом военкоматы. Подробнее в мини-курсе.

Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС. Конспект вебинара с видео

Разобрали общий порядок работы с самыми популярными маркетплейсами: кто может торговать через маркетплейсы в 2025 году, как работать с личными кабинетами популярных маркетплейсов, как настроить 1С и работать с документами. Ответили на вопросы бухгалтеров.

Новости

1 Охотники за багами обнаружили 280 уязвимостей на госплатформах

2 Введут добровольно-принудительную регистрацию СТО и ТУ (внутренних стандартов производства продукции)

3 Минфин не разрешил инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС

4 Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% с любой ставкой НДС

5 Чтобы семья не платила НДФЛ с продажи квартиры, она должна купить новую – больше или дороже

6 С 2025 года в Москве изменились некоторые ОКТМО

7 Покупки по биометрии оплачивают почти 3 млн россиян

8 Не все ОС учитывают для лимита по УСН

9 Максимальные выплаты по ОСАГО вырастут с 500 до 650 тысяч рублей

10 Магазины не смогут продать сигареты дешевле установленной цены

11 Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль

12 Авиакомпании теперь обязаны сделать скидку 50% на билеты для детей

13 24% россиян постоянно работали в новогодние праздники

14 ⏳ Не забудьте сегодня сдать единую упрощенную декларацию

15 Минфин РФ и ОАЭ изменят налогообложение частного бизнеса и физлиц

16 Новый курс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Сегодня старт потока!

17 На кассах заблокируют продажу просроченных препаратов и лекарств без маркировки

18 Банки начислили проценты по кредитам: они превысили 600 млрд рублей

19 Как отражать НДС из отчетов маркетплейса при УСН

20 При каких условиях передача прав на ПО будет без НДС

21 👓 Как самозанятым получить больничные, блогерам зарегистрироваться в Роскомнадзоре, семье продать квартиру без НДФЛ: экспертные разборы за неделю

22 Экспортеры не могут вернуть валютную выручку в Россию

23 💬 Ущерб от преступлений и штрафы в УК и КоАП предложено снова привязать к МРОТ

24 Размер земельного участка привяжут к площади здания на нем

25 🏊 Роструд: удерживать из зарплаты фитнес-абонемент нельзя, но можно

26 С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ

27 В «Прозрачный бизнес» оправили больше 650 млн запросов о контрагентах

28 😶 Сотрудник может отказаться от проверки на полиграфе

29 Основные средства, к которым применен региональный инвестиционный вычет, не амортизируются

30 ❗ Работодателям упростят регистрацию в Соцфонде

Мероприятия

Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах

Дата проведения: 21 января, вторник

Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов

Дата проведения: 22 января, среда

Изменения налогового законодательства с 2025 года для организаций бюджетной сферы

Дата проведения: 23 января, четверг

Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты

Дата проведения: 23 января, четверг

Вебинар: Усиление контроля ФНС за дроблением бизнеса. Кто в зоне риска? Как обезопасить бизнес?

Дата проведения: 23 января, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5806. Завтра стартует подача заявок на ИТ-отсрочку от срочной службы

Минцифры призывает успеть подать заявку на портале Госуслуг.

Психологическая безопасность в командах: основа высокой производительности

В современном бизнесе успешность компании напрямую зависит от способности ее команд работать слаженно, принимать смелые решения и справляться с вызовами. Одним из ключевых факторов, влияющих на результативность, является психологическая безопасность.

Какие критерии риска проверить во избежание налоговой проверки в 2025 году

Налоговые проверки — стресс для любого бизнеса. Инспекторы часто ссылаются на приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, описывающий критерии риска, для обоснования выездных проверок и доначислений. Знание этих критериев может стать мощным инструментом защиты вашей компании от необоснованных претензий.

Как заполнить ТТН для подтверждения нулевой ставки при экспорте в ЕАЭС

При реализации товаров, вывезенных по процедуре экспорта, применяется нулевая ставка НДС. Однако ее необходимо подтвердить документами, указанными в ст. 165 НК. Рассказываем, как заполнить товарно-транспортную накладную и подтвердить ставку НДС.

Что делать, если в уведомлении о выкупе на WB отражена неверная ставка НДС

Если продавец работает с НДС, то при указании этого налога в личном кабинете автоматически будет выбрана ставка 20%. Рассказываем, можно ли это исправить, и как определить налоговую базу по НДС.

Как отразить субсидию на модернизацию основного средства по трехстороннему договору

Если организация заключила трехсторонний договор, по которому исполнитель провел ей модернизацию ОС, а вторая сторона выделила субсидию и оплатила эту услугу, то организации необходимо отразить такие операции в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это правильно сделать.

Как настроить в 1С курс валюты, установленный в соглашении

Курс валюты ежедневно меняется. Именно поэтому компании нередко договариваются с контрагентом о конкретной величине. Рассказываем, как настроить в 1С курс валюты, установленный в соглашении.

Блоги компаний

20 лучших онлайн-курсов по графическому дизайну

Обновленные онлайн-курсы «Клерка» для бухгалтеров! Акция до 23 января

Новые правила выдачи больничных с сентября 2025: что хотят изменить для часто болеющих сотрудников

Возмещение НДС в 2025 году: условия, порядок, документы

Топ-10 вопросов о банковских гарантиях

Стресс на работе: как сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Поддержка бизнеса в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Гид для бухгалтера по страховым взносам в 2025 году: ставки, предельная база, таблица

Сегодня старт первого потока! Поспешите — начинается обучение на новом курсе «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025»

Больничный для самозанятых: эксперимент от Минтруда

🌷 Приближаем теплые дни! Билеты на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже

Как рассчитывать НДФЛ-лимит по выходному пособию в 2025 году

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер / Старший бухгалтер Зарплата от 50 до 100000 ₽, , Полный день

Главный бухгалтер Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер по расчёту заработной платы Зарплата от 100000 до 115000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Резюме

Трибуна

👔Интересен ли Henderson для покупки?

Инвестиционный календарь на неделю

🎨 ИНФЛЯЦИЯ снова снижается. Как самый гиперинфляционный месяц в году стал вдруг терять силу. Оценка ЦБ за рисование: 5+

💥Обзор новостей: TikTok вернется, Трамп отменит все глупые распоряжения Байдена, в Китае запретили ненавидеть работу

Как правильно поставить цели в бизнесе на год и не забить на них

Цифровые рубли — уже настоящее, а не далекое будущее

А вы помните, что упрощенцы, обязанные с 1 января 2025 года платить НДС, должны выставлять счета-фактуры на аванс?

Самозанятые в строительстве: интересные выводы суда по делу о переквалификации отношений в трудовые

Трамп выпустил щиткоин на $75 млрд из воздуха, а также геймерский скандал вокруг Илона Маска

Какие налоговые последствия будут при переводе со счета ИП на счет физлица посредством СБП?

❗️Правила Трибуны на «Клерке» стали строже. Обратите внимание на изменения

Где создать и написать текст для карточки товара на Wildberries: топ-17 бирж

Меняем генерального директора в ООО. Инструкция-2025

Инспекция ФНС не обязана возвращать налогоплательщику документы, изъятые у него в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия

О ставке по НДС при перевозке импортного или экспортного товара по территории РФ

Неприглядные стороны ИП, или о чем стоит подумать до регистрации

❗️Налоговая переквалификация договоров и сделок: что это такое, когда возможно и топ-10 судебных споров

Как ABC анализ в 1С поможет увеличить прибыль компании

Рост штрафов по налоговые преступлениям, учет на маркетплейсе, льготы по бизнес-ланчам в обзоре

🎯Самые актуальные онлайн-курсы «Клерка». Научим работать по изменениям-2025

Документы

Последние темы форума

Контрагент требует Справку-расчет курсов валют

Налог на имущество по среднегодовой стоимости для вновь созданной организации

РАССЫЛКА 595 594 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Начать дискуссию