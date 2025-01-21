Утренний бухгалтер № 5807. Работодателям упростят регистрацию в СФР

Минтруд: работодатели смогут быстрее проходить регистрацию в территориальных органах СФР.

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Эксперт разъяснил, как отражать НДС из отчетов маркетплейса при УСН.

Роструд: нельзя удерживать из зарплаты оплату абонемента в спортивные секции, но есть нюансы.

С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ.

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Минфин: если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, организация не имеет права на УСН, но не все оборудование нужно учитывать при подсчете лимита.

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Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую — больше или дороже.

Новые правила выдачи больничных с сентября 2025: что хотят изменить для часто болеющих сотрудников, узнаете из статьи.

Законопроект: максимальные выплаты по ОСАГО хотят повысить с 500 до 650 тысяч рублей.

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