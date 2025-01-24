Утренний бухгалтер № 5810. Не позднее 27 января надо сдать уведомление по ЕНП

25 января – выходной день, поэтому январское уведомление по ЕНП надо сдать не позднее 27 января. Смотрите, что будет в январском уведомлении.

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Минфин разъяснил, когда ИП при продаже недвижимости платит налог по УСН, а когда – НДФЛ.

Законопроект: студентки в декрете будут получать до 235 тысяч рублей.

Для сдачи одной декларации по туристическому налогу на несколько объектов надо сдать уведомление.

Аптеки на УСН с доходами выше 60 млн рублей хотят льготу по НДС. Но ее не будет.

Транспортный налог для юридических лиц в 2025 году: кто должен платить, сколько и как, узнаете из статьи.

Каждый налоговый агент сам считает НДФЛ, но налоговики потом все пересчитают по прогрессивной шкале: пример для 2025 года.

Минфин: при определенных условиях вторая квартира не помешает семье продать первую без НДФЛ, чтобы купить третью.

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