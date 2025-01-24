Утренний бухгалтер № 5810. Не позднее 27 января надо сдать уведомление по ЕНП

25 января – выходной день, поэтому январское уведомление по ЕНП надо сдать не позднее 27 января. Смотрите, что будет в январском уведомлении.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин разъяснил, когда ИП при продаже недвижимости платит налог по УСН, а когда – НДФЛ.
Законопроект: студентки в декрете будут получать до 235 тысяч рублей.
Для сдачи одной декларации по туристическому налогу на несколько объектов надо сдать уведомление.
Аптеки на УСН с доходами выше 60 млн рублей хотят льготу по НДС. Но ее не будет.
Транспортный налог для юридических лиц в 2025 году: кто должен платить, сколько и как, узнаете из статьи.
Каждый налоговый агент сам считает НДФЛ, но налоговики потом все пересчитают по прогрессивной шкале: пример для 2025 года.
Минфин: при определенных условиях вторая квартира не помешает семье продать первую без НДФЛ, чтобы купить третью.
⭐ Совет от редакции: Хотите продавать на Авито? Получите 5 000 бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений товаров. Получить спецпредложение.
🤝Нужна надежная поддержка для участия в тендерах?
Процесс получения банковской гарантии может стать сложным и долгим особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. Финдирект поможет быстро оформить заявку на самых выгодных условиях:
отберут до 10 банков с лучшим предложением;
возьмут на себя подготовку заявки даже в сложных ситуациях;
помогут оформить гарантию за 1 день;
вернут 10% от стоимости комиссии.
Реклама: ООО «МИР КОНСАЛТ-ПРО», ИНН 7805799251, erid 2W5zFGSkUxQ
Разборы законов
— Можно ли взыскать алименты с больничного листа. Мини-курс
Исполнительные листы по алиментам нечасто появляются в организации, поэтому с непривычки у бухгалтеров они вызывают массу вопросов. Расскажем, с каких выплат можно удерживать алименты.
— Ошиблись в счете-фактуре — что и как исправлять
В большинстве случаев надо составлять новый счет-фактуру, с указанием правильных показателей, при этом вне зависимости от типа ошибки (арифметическая, техническая) порядок исправления одинаковый.
— Заявление на дистанционную работу: образец
Работать удаленно может кто угодно (если позволяет трудовая функция). Можно сразу устроиться на дистанционку, или перевестись на нее в процессе работы.
— У сотрудника нет военного билета: что делать. Мини-курс
По закону все организации обязаны вести воинский учет в отношении военнообязанных сотрудников. Какими документами подтверждается наличие военной обязанности и в каких случаях сотруднику нужно явиться в военкомат, рассказываем в мини-курсе.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2025 года
В январе 2025 года будет только одно ЕНП-уведомление на НДФЛ, но с новыми КБК.
🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Узнайте, что вас ждет и успейте забронировать билеты по самым выгодным ценам!
Новости
1 Публичным компаниям отказали в праве не утверждать дивидендную политику
2 У каких видов бизнеса в 2024 году быстрее всех росла выручка: топ-3
3 Впервые за 10 лет стало больше сообщений от российских эмитентов о своей деятельности
4 Для отчетности по турналогу придется подавать уведомление. Но не всем
5 В заявлении на допвыходные не нужен СНИЛС ребенка, но его все равно надо указать
6 ⏳ До 27 января надо сдать уведомление по ЕНП
7 Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет
8 Страховые и военные пенсии увеличат на 9,5%
9 🏡🏠 Когда вторая квартира не помешает продать первую без НДФЛ, чтобы купить третью
10 Студентки в декрете будут получать до 235 тысяч рублей
11 Когда ИП при продаже недвижимости платит налог по УСН, а когда – НДФЛ
12 Успейте купить обновленные онлайн-курсы по выгодной цене
13 Работодатели будут выбирать заявки студентов для целевого обучения
14 Еще больше предпринимателей смогут проводить упрощенную оценку условий труда
15 Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%
16 Предприниматели просят отложить законопроект об усилении контроля за перевозками
17 В заявлении на ПСН по отдельным работам можно указать адрес прописки ИП
18 Обновился рейтинг СРО и арбитражных управляющих
19 Малый и средний бизнес заработал на бирже больше 8 млрд рублей
20 Когда при выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не надо удерживать налог на прибыль
21 ❓ Если оплата по СБП: где взять чек для авансового отчета
22 Возобновит работу комиссия кабмина по повышению устойчивости развития экономики
23 😱 Раскроем секреты идеальной годовой отчетности на бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»
24 💰 Сотрудник отсудил у компании отпускные за 12 лет работы
Мероприятия
Изменения 2025 года для бухгалтеров коммерческих организаций
Дата проведения: 28 января, вторник
Дата проведения: 28 января, вторник
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум
Дата проведения: 28 января, вторник
Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Дата проведения: 29 января, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5809. С 20 января действуют новые уведомления для освобождения от НДС
Новые формы утверждены приказом ФНС.
— Налоги и недвижимость: главные изменения в 2025 году
2025 год встретил россиян серьезными изменениями в системе уплаты налогов. Важные нововведения появились и в сфере недвижимости. Изменился порядок начисления имущественного налога, выросли налоги на дорогое имущество и недвижимость, введен новый порядок перерасчета налогов на имущество физических лиц.
— Кто должен сдать декларацию по налогу на имущество за 2024 год
Декларацию по налогу на имущество за 2024 год сдают организации, владеющие объектами недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется по среднегодовой стоимости. Если налог исчисляется по кадастровой стоимости, декларация не сдается.
— Доверенность на получение товарно-материальных ценностей (ТМЦ): зачем нужна и как правильно оформить
Когда компания отправляет курьера, чтобы забрать товар у поставщика, важно выдать ему документ, по которому продавец отдаст ему товар. Таким документом будет доверенность от организации-покупателя. Как правильно оформить ее расскажем в статье.
— Нужно ли подавать ЕФС-1 при переименовании должности
Работодатели знают, что подавать ЕФС-1 нужно в случае перевода на другую должность, перехода на дистанционную работу или на неполное рабочее время. Рассказываем, нужно ли передавать отчет, если произошло переименование должности.
— Можно ли ИП на патенте одновременно вести офлайн и онлайн-торговлю
Для работы на ПСН есть ряд ограничений, в том числе по объему выручки, количеству сотрудников и по видам деятельности. Рассказываем, можно ли вести на патенте продажу товаров из магазина и интернет-торговлю.
Блоги компаний
15 лучших онлайн-курсов Data Science в 2025 году
Обновленные онлайн-курсы «Клерка» для бухгалтеров! Акция до 27 января
Как освежить дизайн своей квартиры
Потеряете ли вы имущество при банкротстве? Все, что нужно знать должнику
Транспортный налог для юридических лиц в 2025 году: кто должен платить, сколько и как
Как заполнить сведения о страховом стаже за 2024 год в 1С:ЗУП
Топ-5 проблем при сотрудничестве с иностранными поставщиками
Три сервиса для ведения учета на маркетплейсах
Пример расчёта 6-НДФЛ за 2024 год: что учесть при заполнении
Как безопасно перечислять деньги самозанятым: все способы оплаты
Консультации
Продажа автомобиля физлицом раньше 3-х лет
Маркетплейс реализует товары в Азербайджан, Узбекистан
Передача пожертвовования-даты подписания акта.
Продажа и покупка металлолома организацией на УСН (ставка 20%) в 2025г.
Расхождение в сумме отчета о продажах WB (за границу) и суммы в уведомлении о выкупе
Отражение расходов по созданию товарного знака собственными силами в БУ и НУ в 1С
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 70000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших)
🥐5 облигаций пищевой промышленности с максимальной доходностью
Что надо знать упрощенцу про НДС в чеке
🔥 Горячие налоговые новости: что нужно знать бизнесу в 2025 году🔥
💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют задним числом, за продажу детям зажигалок — штраф, стипендии поднимут до уровня МРОТ
Как ролик в YouTube помог инспекции доказать схему дробления в суде
Решение об исключении общества из ЕГРЮЛ. Новая судебная практика
ЦБ заморозит ваши вклады/ Россию отключат от внешнего интернета?/ Какую ставку НДС выбрать в 2025 году
🔥Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговым требованиям от звездного спикера? Приходите на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»
IPO в России: Как компании могут воспользоваться возможностями в 2025 году
И никуда, никуда мне не деться от налогов
Рубрика «Часто задаваемые вопросы»: сдача недвижимости!
Прямые эфиры юристов в Телеграм: как готовиться к ним и как проводить
Рекомендуйте VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» и получайте бонусы от «Клерка»
Эминем: очень необычное выступление
Цифровой рубль — неизбежная реальность ближайшего времени
Вредные налоговые советы, налоговики-мошенники, помилование Байдена в обзоре
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/123124 от 06.12.2024
Правительство РФ: Постановление № 1515 от 21.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9433 от 25.02.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/13813 от 16.03.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/3648 от 24.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3738 от 24.01.2018
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-25/273@ от 01.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/625 от 12.01.2018
Центральный банк РФ: Информационное письмо № ИН-02-28/68 от 13.01.2025
Последние темы форума
— Стандартный налоговый вычет с 2025г
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию