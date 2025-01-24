Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5810. Не позднее 27 января надо сдать уведомление по ЕНП

В это уведомление войдет НДФЛ, который будет исчислен по новой прогрессивной шкале.

25 января – выходной день, поэтому январское уведомление по ЕНП надо сдать не позднее 27 января. Смотрите, что будет в январском уведомлении.

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Утренний бухгалтер

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Утренний бухгалтер

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Вам подарок за подписку!

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