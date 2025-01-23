Бухгалтеры не считают нужным проверять чеки в авансовых отчетах. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1855

Сегодня в выпуске:
Стоит ли проверять чеки из авансовых отчетов.
Работник получил компенсацию за неиспользованный отпуск за 12 лет!
При получении патента иногда можно указывать местом ведения деятельности адрес ИП.
Пройти спецоценку условий труда в упрощенном порядке смогут еще больше предпринимателей.
Подборка для бухгалтера.
Мем дня.
Как относятся бухгалтеры к проверкам чеков
Минфин считает, что неправильно оформленные документы нельзя принимать при учете расходов для расчета налога на прибыль (или налога на УСН Д-Р). Когда работник предоставляет авансовый отчет, бухгалтер проверяет документы на соответствие правилам: есть ли все обязательные реквизиты, указано ли наименование товаров, чтобы правильно их оприходовать.
А вот проводить проверку чека на сайте ФНС большинство не спешит.
Даже если проверку проводят, вы видите, что бухгалтеры готовы принять к учету чек, который в системе не обнаружился, но уже не принимать эти расходы его в налоговом учете. Т.е. сотрудник не пострадает.
Есть и те, кто готов принять отчет без чека вовсе, но также не отражать расходы в НУ. Перестраховаться можно наличием других документов — например, сотрудник оплатил услуги через СБП, чек он должен был получить по электронной почте, но не смог его предоставить, хотя есть выписка со счета карты, где отражен платеж. Возместить работнику затраты компания готова, а вот в расходах для НУ отражать не будет.
А вы проверяете чеки на сайте ФНС?
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Работник отсудил положенную ему компенсацию отпуска
Роструд уже давно поясняет, что отпуска, которые не были использованы во время работы, не сгорают у увольняющихся сотрудников. Даже если накопились они за много лет.
Именно такое дело выиграл у работодателя житель Нижнего Новгорода. Ему задолжали компенсацию аж за 12 лет!
Работник — молодец, права свои отстоял. Но тут большой вопрос к работодателю — действительно ли сотрудник 12 лет ни разу не отдыхал? Или в учете такой бардак? Кстати, отсутствием отпусков нередко страдают директора, которые на работе 24/7. Если речь о собственном бизнесе, наверное волноваться не стоит. А вот если у вас директор — наемный, тут надо задуматься и гнать его регулярно в отпуск, иначе при расставании придется выплатить немалую сумму. Часть отпуск иногда можно заменять денежной выплатой. Например, так можно поступить с дополнительными отпусками для северян — их можно компенсировать деньгами.
🔥 Напоминалка бухгалтеру!
До 27 января надо сдать уведомление по ЕНП. 25 января – выходной день, поэтому январское уведомление по ЕНП надо сдать до 27 января включительно. Какие налоги войдут в уведомление читайте тут.
Больше предпринимателей смогут проводить упрощенную СОУТ
Минтруд в семь раз расширил число видов экономической деятельности, где можно применять упрощенный порядок спецоценки условий труда. Их число выросло с 12 до 86.
По упрощенному порядку проводить СОУТ могут ИП, малые и микропредприятия.
Мы обновили курсы по изменения 2025!
Все актуальные формы отчетности и сроки сдачи документов в налоговую и СФР добавили в онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе уже есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН.
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Подборка для бухгалтера
Цифровой рубль — неизбежная реальность ближайшего времени — пост от автора Трибуны, в котором он разбирает довольно тревожные для бухгалтера новости — скоро нам всем придется работать с цифровыми деньгами. Вот и в 1С уже появилась такая функция.
Кстати об 1С. Вот вам подробная инструкция к одному из отчетов: Как заполнить сведения о страховом стаже за 2024 год в 1С:ЗУП.
Топ-5 проблем при сотрудничестве с иностранными поставщиками — проблем этих сейчас полно, выбрали самые горячие и предложили для них решение.
Банковская гарантия: виды и для чего нужна — чаще всего сталкиваются с гарантиями участники госзакупок, но пригодится они могут и в в других случаях.
🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Мем дня
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