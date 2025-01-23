Бухгалтеры не считают нужным проверять чеки в авансовых отчетах. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1855

Минфин считает, что неправильно оформленные документы нельзя принимать при учете расходов для расчета налога на прибыль (или налога на УСН Д-Р). Когда работник предоставляет авансовый отчет, бухгалтер проверяет документы на соответствие правилам: есть ли все обязательные реквизиты, указано ли наименование товаров, чтобы правильно их оприходовать.

А вот проводить проверку чека на сайте ФНС большинство не спешит.

Даже если проверку проводят, вы видите, что бухгалтеры готовы принять к учету чек, который в системе не обнаружился, но уже не принимать эти расходы его в налоговом учете. Т.е. сотрудник не пострадает.

Есть и те, кто готов принять отчет без чека вовсе, но также не отражать расходы в НУ. Перестраховаться можно наличием других документов — например, сотрудник оплатил услуги через СБП, чек он должен был получить по электронной почте, но не смог его предоставить, хотя есть выписка со счета карты, где отражен платеж. Возместить работнику затраты компания готова, а вот в расходах для НУ отражать не будет.

А вы проверяете чеки на сайте ФНС?