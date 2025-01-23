💰 Сотрудник отсудил у компании отпускные за 12 лет работы

Житель Нижнего Новгорода не уходил в отпуск 12 лет, но после увольнения работодатель отказался ему выплатить задолженность по отпускным с 2011 по 2023 годы. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей.
«После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена», — сказано на сайте прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода.
Прокуроры против руководства компании завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК.
А что делать бухгалтеру, если переплатили отпускные, читайте здесь.
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