💰 Сотрудник отсудил у компании отпускные за 12 лет работы

2 млн рублей получил сотрудник от работодателя, который не хотел платить отпускные с 2011 по 2023 годы.

Житель Нижнего Новгорода не уходил в отпуск 12 лет, но после увольнения работодатель отказался ему выплатить задолженность по отпускным с 2011 по 2023 годы. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей.

«После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена», — сказано на сайте прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода.

Прокуроры против руководства компании завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК.

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