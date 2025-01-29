Организация оплатила проживание сотрудника за рубежом: нужно ли отражать это в налоговом расчете по выплатам иностранным организациям

Согласно ст. 168 ТК командированному работнику положена компенсация расходов на проезд, проживание, а также суточных. Если организация оплачивает сотруднику гостиницу, то не всегда понятно: нужно ли отражать эти суммы в расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям.

Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям должны сдавать налоговые агенты по налогу на прибыль. То есть в случаях, когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы, и при этом у нее нет представительства или филиала в РФ.

Иностранная организация обязана уплачивать налог на прибыль, если она получает доходы от источников в РФ согласно п. 1 ст. 306 НК. Доходы от источников указаны в ст. 309 НК.

В этом перечне нет услуг гостиниц, оказываемых за пределами РФ. А значит эти суммы не нужно включать в налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям согласно письму ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

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