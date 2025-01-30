Утренний бухгалтер № 5814. Как считать НДФЛ с зарплаты по новой шкале: пять примеров от ФНС

Региональное УФНС разместило примеры расчета НДФЛ с зарплаты по новым ставкам.

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Не позднее 3 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ. В нем будет НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 с кодом периода 21/11.

Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 надо сдавать по новой форме: рассказали, что изменилось.

Минфин: в 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.

Эксперт: откорректировать листы 8 и 9 в декларации по НДС можно двумя способами.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год: рекомендации по заполнению найдете в статье.

До 20 марта организациям надо сдать уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год.

Минфин: с выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.

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