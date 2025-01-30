Утренний бухгалтер № 5814. Как считать НДФЛ с зарплаты по новой шкале: пять примеров от ФНС

Региональное УФНС разместило примеры расчета НДФЛ с зарплаты по новым ставкам.
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Не позднее 3 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ. В нем будет НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 с кодом периода 21/11.
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Разборы законов
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Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
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— Когда нужна заверенная копия документа и как правильно ее сделать
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Мероприятия
Самые важные изменения – 2025: бухучет, налоги, декларации, зарплата
Дата проведения: 30 января, четверг
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Дата проведения: 4 февраля, вторник
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Документы
Минтруд РФ: Приказ № 768н от 07.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/118134 от 26.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН
ФНС РФ: Приказ № ЯК-7-6/488@ от 11.08.2011
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС утвердила формы документов, используемых для постановки на учет
Минфин РФ: Приказ № 329н от 29.12.2020
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/632@ от 04.09.2020
Седьмой арбитражный апелляционный суд: Постановление № 07АП-11382/2017 от 01.02.2018
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1671/2018 от 30.05.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1173 от 15.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1286 от 15.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/1541 от 15.01.2018
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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