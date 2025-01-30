Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5814. Как считать НДФЛ с зарплаты по новой шкале: пять примеров от ФНС

В 2025 году заработала пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Региональное УФНС разместило примеры расчета НДФЛ с зарплаты по новым ставкам.

РАССЫЛКА 600 123 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Не позднее 3 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ. В нем будет НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 с кодом периода 21/11.

Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 надо сдавать по новой форме: рассказали, что изменилось.

Минфин: в 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.

Эксперт: откорректировать листы 8 и 9 в декларации по НДС можно двумя способами.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год: рекомендации по заполнению найдете в статье.

До 20 марта организациям надо сдать уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год.

Минфин: с выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.

Совет от редакции: как настроить кадровый ЭДО прямо в 1С? Узнайте на вебинаре «1С:Кабинет сотрудника. Эффективный сервис для построения кадрового электронного документооборота в компании». Он пройдет 6 февраля в 11:00 мск. Записаться.

🔥Вы можете заработать на получении банковских гарантий! 

Просто порекомендуйте услуги Финдиректа вашим коллегам и партнерам и получите денежное вознаграждение в размере 10% от стоимости. Команда поможет быстро оформить заявку на самых выгодных условиях:

  • отберут до 10 банков с лучшим предложением;

  • возьмут на себя подготовку заявки даже в сложных ситуациях;

  • помогут получить гарантию за 1 день. 

Рассчитайте ваш доход от участия в партнерской программе с помощью онлайн-калькулятора.

Рассчитать вознаграждение

Реклама: ООО «МИР КОНСАЛТ-ПРО», ИНН 7805799251, erid 2W5zFK2p3Tn

Разборы законов

Как открыть обособленное подразделение при УСН

Филиал — это всегда обособленное подразделение (ОП), но не каждое ОП — филиал. Между тем УСН нельзя применять лишь при наличии филиалов (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК). Разберем нюансы.

РСВ в 2025 году сдаем по-новому. Мини-курс

В связи с поправками в Налоговый кодекс расчеты страховых взносов теперь нужно сдавать по новым правилам. Подробности в мини-курсе.

Что хотят поменять в ЕФС-1

Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.

Как для разовой продажи физлицу пробить чек без покупки онлайн-кассы. Мини-курс

Иногда организациям, которые не занимаются розничными продажами, требуется продать основные средства, например, автомобиль, а покупателем является физическое лицо. В мини-курсе расскажем, как пробить чек, если нет онлайн-кассы.

Когда нужна заверенная копия документа и как правильно ее сделать

Документооборот в определенных случаях позволяет представлять вместо оригинала копию документа, но не простую, а заверенную. Как это правильно сделать, чтобы избежать претензий?

⚡Последний поток на профкурсы по прошлогодним ценам. Присоединяйтесь!

Успейте записаться на последний поток и получить знания по выгодным ценам.

Все курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками вы найдете в нашем каталоге. Старт потока — 1 февраля.

Смотреть каталог

Новости

1 Глава комитета ГД по аграрным вопросам: надо принимать закон о регулировании торговой наценки на социальные продукты

2 В категории «Готовый бизнес» на Авито стали «продавать» недра

3 Появятся населенные пункты с особыми условиями ипотеки

4 В совокупную прибыль компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога

5 Утильсбор принес бюджету больше 1 трлн рублей

6 Самозанятые смогут стать кандидатами на выборах

7 ⏳ До 3 февраля надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

8 Европротокол разрешат оформить в приложении страховщиков

9 За фальсификацию продукции хотят ввести уголовную ответственность

10 В 2025 году в полной мере заработает механизм господдержки агроагрегаторов

11 Как считать НДФЛ с высокой зарплаты в 2025 году: пять примеров от ФНС

12 Вкладчики смогут заработать рекордные 9 трлн рублей в 2025 году

13 Работодатель должен сообщить в службу занятости при сокращении сотрудников

14 IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН

15 📄 Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 надо сдавать по новой форме: что изменилось

16 Кто будет платить за ликвидацию свалок: законопроект прошел первое чтение

17 Малый бизнес получил на 92% больше льготной лизинговой поддержки

18 Как налоговая реформа повлияла на учет в строительстве: смотрите видео!

19 В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются

20 Налог со вкладов нужно платить по новым правилам

21 Воспользоваться маткапиталом можно будет в два раза быстрее

22 ❓ Самозанятые не понимают, какие статотчеты и когда им сдавать

23 До 20 марта организациям надо сдать уведомления о КИК

24 🚚 С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль

25 Откорректировать листы 8 и 9 в декларации по НДС можно двумя способами

26 В 2025 году у аудиторов увеличится нагрузка и число клиентов

27 Курсы, статьи и тренинги — подборка материалов «Клерка» для уверенной работы с нововведениями января

28 Минтруд сделал прогноз рынка труда до 2030 года. Нужно 3,1 млн работников

🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

Узнайте, что вас ждет и успейте забронировать билеты по самым выгодным ценам!

Купить билет

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5813. Бухгалтеры специально переплачивают взносы на травматизм

Взносы по травматизму компания платит вовремя, но регулярно за год набегают какие-то пени в несколько копеек.

Мотивация сотрудников: важны не только деньги

Люди идут на работу, чтобы получать зарплату. И этим никого не удивишь. Однако мы живем в мире, где увеличение доходов зачастую сопровождается ростом расходов, и, как следствие, чувство полной финансовой удовлетворенности остается недостижимым.

Новая справка о сальдо ЕНС: данных больше, но она не подтверждает уплату налогов

С февраля 2025 года налоговики будут выдавать справки о состоянии ЕНС на новом бланке. Данных будет больше. Отрицательное сальдо налоговики «покажут в разрезе» налогов, сборов, взносов; госпошлин; приостановленной задолженности в связи с банкротством; задолженности в отношении платежей по мировому соглашению.

Как определить доход по УСН от торговли на маркетплейсе

В соответствии с позицией ФНС выручка определяется исходя из полной суммы, полученной маркетплейсом от покупателя в качестве расчетов за реализованные товары. А доход признается в том же размере, в котором он поступил от покупателя агенту. Рассказываем, как правильно определить выручку от продаж на маркетплейсе.

Поправки в ТК и новые разъяснения Минтруда и Роструда: подборка для кадровика

Собрали подборку в закладки кадровику: новые поправки в Трудовой кодекс по постановлению КС, свежие письма и разъснения ведомств.

Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО

Если пропустить момент изменения ОКТМО, то ФНС может прислать требование с запросом пояснений по этой ошибке. Рассказываем, как корректно исправить неточность.

Организация оплатила проживание сотрудника за рубежом: нужно ли отражать это в налоговом расчете по выплатам иностранным организациям

Согласно ст. 168 ТК командированному работнику положена компенсация расходов на проезд, проживание, а также суточных. Если организация оплачивает сотруднику гостиницу, то не всегда понятно: нужно ли отражать эти суммы в расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям.

Блоги компаний

20 лучших онлайн-курсов маникюра в 2025 году

Последний шанс купить обновленные курсы по старым ценам. Поторопитесь — старт потока 1 февраля!

Новый ФСБУ 4/2023: требования к бухгалтерской отчетности с 2025 года

Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году

Бухгалтерская отчетность за 2024 год: что включает, рекомендации по заполнению

Что посмотреть в круизе: изучаем самые интересные места

Внутригрупповые займы. Что с ними не так

НДС на упрощенке с 2025 года: какие документы нужно оформлять бизнесу

Как работать с нововведениями января 2025 года — подборка курсов, статей и разборов

Как оптимизировать кадровый документооборот и сэкономить деньги компании

Как законно списать долги перед Сбербанком в 2025

Гражданство Кипра: 4 способа получить паспорт

Как изменился ПСН в 2025 году

Консультации

Резюме

Трибуна

Флоатер от КАМАЗа на размещении

25% на грузовиках. Свежие облигации: Камаз на размещении

⚡️X5 объявляет о росте выручки на 24,2% в 2024 году

⚙️ ММК и худшие показатели за последние 5 лет... Как латание дыр убивает прибыль. Разбор отчета и перспектив

Как работать с НДС в 2025 году: расчет, отчетность, льготы и налоговый вычет

💥Обзор новостей: маркировку нарушают в 90 из 100 случаев, Гренландии предложили войти в состав РФ, часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи

За что могут привлечь юриста к субсидиарной ответственности?

Как вывести оптовый сайт по продаже сумок в ТОП-10: кейс по SEO-оптимизации

Два генеральных директора. А что, так можно было?

Права детей на наследство

Как с главного бухгалтера несуществующий заем пытались взыскать

Налогообложение операций по осуществлению майнинга цифровой валюты

О вычете НДС, предъявленного исполнителями — ИП, применяющими УСН, в 2025 году

Обзор: двойное списание налогов, налоговые схемы Абрамовича, НДФЛ при разделе ценных бумаг супругов

Интеллектуальные права: как запустить системную работу своими руками

Примеры популярных инвестиционных портфелей, которые подойдут новичкам

Начались судебные споры между налогоплательщиками и ФНС по взысканиям через ЕНС

Создали официальный Telegram-канал про конференции «Клерка». Подписывайтесь!

Документы

Минтруд РФ: Приказ № 768н от 07.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/118134 от 26.11.2024

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН

ФНС РФ: Приказ № ЯК-7-6/488@ от 11.08.2011

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС утвердила формы документов, используемых для постановки на учет

Минфин РФ: Приказ № 329н от 29.12.2020

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/632@ от 04.09.2020

Седьмой арбитражный апелляционный суд: Постановление № 07АП-11382/2017 от 01.02.2018

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1671/2018 от 30.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1173 от 15.01.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1286 от 15.01.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/1541 от 15.01.2018

РАССЫЛКА 600 123 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Начать дискуссию