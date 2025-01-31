Утренний бухгалтер № 5815. Когда ИП может уменьшить налог по ПСН на взносы за 2024 год, уплаченные в 2025-м

Порядок уменьшения налога по ПСН на взносы зависит от наличия работников у ИП. На взносы за какие годы можно уменьшить патент в 2025 году разных ситуациях, разъяснили налоговики.
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Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1137 от 26.12.2011
Минфин РФ: Письмо № 02-05-08/84567 от 06.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин определил перечень КБК для учета НДФЛ по прогрессивной шкале
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/123888 от 09.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/124364 от 10.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/124358 от 10.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/126792 от 16.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/127965 от 18.12.2024
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/14776 от 28.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 За непредставление уведомлений по ЕНП не могут оштрафовать
Правительство РФ: Постановление № 534 от 02.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 05-04-16/96093 от 04.10.2024
Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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