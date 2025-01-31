Утренний бухгалтер № 5815. Когда ИП может уменьшить налог по ПСН на взносы за 2024 год, уплаченные в 2025-м

Порядок уменьшения налога по ПСН на взносы зависит от наличия работников у ИП. На взносы за какие годы можно уменьшить патент в 2025 году разных ситуациях, разъяснили налоговики.

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Если налогоплательщик не подал уведомление, то ФНС его не будет штрафовать.

Минфин: в общем случае при получении предоплаты надо исчислить НДС и заплатить его в бюджет, но есть исключение.

Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ уже с 1 февраля.

При выплате дохода иностранным фирмам российская компания должна сдавать налоговый расчет. Но не всегда.

Пени по налогам в 2025: как считать по новым правилам, узнаете из статьи.

ФНС рассказала, как получать вычеты по процентным доходам.

Минфин: при переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет.