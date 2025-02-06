У самозанятых могут появиться взносы, как у ИП. Все, конечно, только во благо налогоплательщиков.🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1865

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопрос о пенсиях для самозанятых. Среди вариантов — закрепить в НК механизм фиксированных взносов, как у индивидуальных предпринимателей.

Для ИП размер фиксированных взносов в 2025 году составляет 53 658 рублей. Это если доход не превышает 300 000 рулей. С превышения нужно платить дополнительно 1%. Если аналогичные условия применять к самозанятым, то с учетом ограничения их предельного дохода в 2,4 млн рублей, взносы составят 74 658 рублей за год максимум.

Туманные перспективы более высокой пенсии и других возможностей самозанятых не вдохновляют. Бухгалтеры считают, что так нарушается принцип, по которому вводили режим самозанятости — сделать свое дело доступнее и проще для большинства.

Эксперт так комментирует инициативу:

«Количество самозанятых растет, а это значит, что внимание государства к ним не ослабевает. Там, где нужно ввести обязанность, шума больше, чем там, где звучат предложения о снижении налоговой нагрузки на бизнес и неналоговых обязанностей предпринимателей.

Поэтому, полагаю, инициатива в той или иной степени будет реализована».

Кстати, законодатели собираются внести поправки по части самозанятых, которые добровольно платят пенсионные взносы. Их признают неработающими.