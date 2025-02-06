Обзоры для бухгалтера

У самозанятых могут появиться взносы, как у ИП. Все, конечно, только во благо налогоплательщиков.🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1865

Повышенное внимание к самозанятым — не новость. ФНС и проверки по ним усилила, и не оставляет попыток «нанести добро». А вот сейчас решается вопрос о том, будут ли самозанятые платить взносы, как ИП. Бухгалтеры считают, что это нарушит сам принцип, по которому создавался режим.

Сегодня в выпуске:

  • Самозанятым грозит уплата фиксированных взносов.

  • Извращенцы Упрощенцы без НДС хотят платить налог.

  • Минфин не пролил свет на начисление НДФЛ по спорным районным коэффициентам.

  • Где вести учет по сотрудникам ИП, чтобы не покупать отдельную программу?

  • Хотят сократить срок трудового договора с мигрантами.

  • Полезные ссылки для бухгалтера.

  • Мем дня.

Самозанятым предлагают платить фиксированные взносы, пока только предлагают

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопрос о пенсиях для самозанятых. Среди вариантов — закрепить в НК механизм фиксированных взносов, как у индивидуальных предпринимателей.

Для ИП размер фиксированных взносов в 2025 году составляет 53 658 рублей. Это если доход не превышает 300 000 рулей. С превышения нужно платить дополнительно 1%.

Если аналогичные условия применять к самозанятым, то с учетом ограничения их предельного дохода в 2,4 млн рублей, взносы составят 74 658 рублей за год максимум.

Туманные перспективы более высокой пенсии и других возможностей самозанятых не вдохновляют. Бухгалтеры считают, что так нарушается принцип, по которому вводили режим самозанятости — сделать свое дело доступнее и проще для большинства.

Эксперт так комментирует инициативу:

«Количество самозанятых растет, а это значит, что внимание государства к ним не ослабевает. Там, где нужно ввести обязанность, шума больше, чем там, где звучат предложения о снижении налоговой нагрузки на бизнес и неналоговых обязанностей предпринимателей.

Поэтому, полагаю, инициатива в той или иной степени будет реализована».

Кстати, законодатели собираются внести поправки по части самозанятых, которые добровольно платят пенсионные взносы. Их признают неработающими.

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Упрощенцы без НДС просят дать им возможность платить налог 5%

Бизнес на УСН с доходами менее 60 млн рублей автоматически освобожден от НДС, это обязанность, а не право предпринимателей. Но они хотят платить НДС по льготной ставке — 5%.

Вопрос даже скорее не в том, чтобы платить налог, а в том, чтобы покупатели смогли принимать его к вычету, а для этого пока нет правовых оснований.

К каким районным коэффициентам применяется двухступенчатая шкала НДФЛ

Ответа на этот вопрос все еще не получили бухгалтеры.

С 2025 года зарплата облагается по одной шкале НДФЛ (13%, 15%, 18%, 20%, 22%), а районные коэффициенты (РК) и процентные надбавки по другой шкале (13% и 15%).

Речь идет о тех РК, которые выплачивают работающим:

  • в районах Крайнего Севера;

  • в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;

  • в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;

  • в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.

Все ждали, что будут разъяснения от Минфина, и он выпустил письмо от 22.10.2024 № 03-04-06/102543, где рассмотрел вопрос о применении отдельной шкалы к коэффициентам, установленным постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 об РК на Урале и в северных и восточных районах Казахской ССР.

В итоге Минфин просто отписался, что если эти РК выплачиваются в связи с работой в вышеназванных условиях (Крайний Север, плохой климат и экология), то к ним применяется новая норма про НДФЛ. В общем в сам документ ведомство вникать не стало, и разбираться в вопросе тоже, правовую принадлежность коэффициентов видимо должны определить сами бухгалтеры.

Бухгалтеры обсуждают, где вести учет сотрудников, ели не хочешь траться на 1С:ЗУП

Если у ИП нанят всего один сотрудник, нет смысла покупать для учета зарплаты по нему отдельную программу, но и вести расчеты в тетрадке или в эксель желания нет. Что делать?

Бухгалтеры советуют использовать обычную 1С:Бухгалтерию, подойдет даже базовая версия с ограниченным функционалом.

Другие говорят, что с задачей справятся Инфо-Предприятие, Контур Бухгалтерия, Моё Дело, СБИС Бухгалтерия и «практически любой онлайн сервис».

А вы бы что выбрали?

Сократят срок трудового договора с мигрантами

В Госдуме считают, что низкоквалифицированные иностранные сотрудники должны работать в РФ не больше года. В Госдуму законопроект о сокращении срока трудового договора с мигрантами. Предлагается установить срок — не больше одного года.

Полезные ссылки для бухгалтера

Мем дня

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Ваша бухгалтеры крепитесь, завтра пятница! редакция

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