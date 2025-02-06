У самозанятых могут появиться взносы, как у ИП. Все, конечно, только во благо налогоплательщиков.🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1865

Сегодня в выпуске:
Самозанятым грозит уплата фиксированных взносов.
ИзвращенцыУпрощенцы без НДС хотят платить налог.
Минфин не пролил свет на начисление НДФЛ по спорным районным коэффициентам.
Где вести учет по сотрудникам ИП, чтобы не покупать отдельную программу?
Хотят сократить срок трудового договора с мигрантами.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Самозанятым предлагают платить фиксированные взносы, пока только предлагают
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопрос о пенсиях для самозанятых. Среди вариантов — закрепить в НК механизм фиксированных взносов, как у индивидуальных предпринимателей.
Для ИП размер фиксированных взносов в 2025 году составляет 53 658 рублей. Это если доход не превышает 300 000 рулей. С превышения нужно платить дополнительно 1%.
Если аналогичные условия применять к самозанятым, то с учетом ограничения их предельного дохода в 2,4 млн рублей, взносы составят 74 658 рублей за год максимум.
Туманные перспективы более высокой пенсии и других возможностей самозанятых не вдохновляют. Бухгалтеры считают, что так нарушается принцип, по которому вводили режим самозанятости — сделать свое дело доступнее и проще для большинства.
Эксперт так комментирует инициативу:
«Количество самозанятых растет, а это значит, что внимание государства к ним не ослабевает. Там, где нужно ввести обязанность, шума больше, чем там, где звучат предложения о снижении налоговой нагрузки на бизнес и неналоговых обязанностей предпринимателей.
Поэтому, полагаю, инициатива в той или иной степени будет реализована».
Кстати, законодатели собираются внести поправки по части самозанятых, которые добровольно платят пенсионные взносы. Их признают неработающими.
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Упрощенцы без НДС просят дать им возможность платить налог 5%
Бизнес на УСН с доходами менее 60 млн рублей автоматически освобожден от НДС, это обязанность, а не право предпринимателей. Но они хотят платить НДС по льготной ставке — 5%.
Вопрос даже скорее не в том, чтобы платить налог, а в том, чтобы покупатели смогли принимать его к вычету, а для этого пока нет правовых оснований.
К каким районным коэффициентам применяется двухступенчатая шкала НДФЛ
Ответа на этот вопрос все еще не получили бухгалтеры.
С 2025 года зарплата облагается по одной шкале НДФЛ (13%, 15%, 18%, 20%, 22%), а районные коэффициенты (РК) и процентные надбавки по другой шкале (13% и 15%).
Речь идет о тех РК, которые выплачивают работающим:
в районах Крайнего Севера;
в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.
Все ждали, что будут разъяснения от Минфина, и он выпустил письмо от 22.10.2024 № 03-04-06/102543, где рассмотрел вопрос о применении отдельной шкалы к коэффициентам, установленным постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 об РК на Урале и в северных и восточных районах Казахской ССР.
В итоге Минфин просто отписался, что если эти РК выплачиваются в связи с работой в вышеназванных условиях (Крайний Север, плохой климат и экология), то к ним применяется новая норма про НДФЛ. В общем в сам документ ведомство вникать не стало, и разбираться в вопросе тоже, правовую принадлежность коэффициентов видимо должны определить сами бухгалтеры.
Бухгалтеры обсуждают, где вести учет сотрудников, ели не хочешь траться на 1С:ЗУП
Если у ИП нанят всего один сотрудник, нет смысла покупать для учета зарплаты по нему отдельную программу, но и вести расчеты в тетрадке или в эксель желания нет. Что делать?
Бухгалтеры советуют использовать обычную 1С:Бухгалтерию, подойдет даже базовая версия с ограниченным функционалом.
Другие говорят, что с задачей справятся Инфо-Предприятие, Контур Бухгалтерия, Моё Дело, СБИС Бухгалтерия и «практически любой онлайн сервис».
А вы бы что выбрали?
Сократят срок трудового договора с мигрантами
В Госдуме считают, что низкоквалифицированные иностранные сотрудники должны работать в РФ не больше года. В Госдуму законопроект о сокращении срока трудового договора с мигрантами. Предлагается установить срок — не больше одного года.
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
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Ваша бухгалтеры крепитесь, завтра пятница! редакция
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