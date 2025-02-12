Утренний бухгалтер № 5823. Полное фиаско: провалился эксперимент с таможенным мониторингом

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Минтруд: во время больничного сотрудник не должен писать никаких объяснительных.

Офлайн-магазины бытовой техники и электроники жалуются на низкие цены у селлеров маркетплейсов.

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Если ИП не только ведет бизнес, но и работает по трудовому договору, это не освобождает его от уплаты фиксированных взносов.

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