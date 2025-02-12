Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5823. Полное фиаско: провалился эксперимент с таможенным мониторингом

Теперь ФТС хочет получать информацию об учете товаров не от бизнеса, а от ФНС.

Таможенный мониторинг не стал популярным у бизнеса. За два года к нему подключились только две компании.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Минтруд: во время больничного сотрудник не должен писать никаких объяснительных.

Офлайн-магазины бытовой техники и электроники жалуются на низкие цены у селлеров маркетплейсов.

Как бухгалтеру получать дополнительный заработок, даже работая в найме? Узнайте за 4 коротких видео.

Обсуждения: при доходе свыше 5 млн рублей вычет по НДФЛ идет по ставке 15%.

Законопроект: Минтруд представил важные для бизнеса изменения в ТК.

Как самозанятым зарегистрироваться в Роскомнадзоре в 2025 году, узнаете из статьи.

Если ИП не только ведет бизнес, но и работает по трудовому договору, это не освобождает его от уплаты фиксированных взносов.

Минфин: при концессии на УСН нельзя применять ставку НДС 5%.

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Разборы законов

Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс

После покупки недвижимости можно частично вернуть налог на доходы физических лиц. Но не все знают, что налоговым вычетом можно воспользоваться повторно. В мини-курсе расскажем, в каких случаях это можно сделать.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера

Передача бухгалтерии на аутсорс не поможет скрыть документы от возможной выемки. Налоговики вправе провести это мероприятие и у аутсорсера.

Чек-лист для подготовки обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году. Мини-курс

В мини-курсе расскажем особенности заполнения обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

❗Разберитесь со всеми ФСБУ до сдачи годовой отчетности!

Научим бухгалтеров работать со всеми действующими ФСБУ на курсе Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность:

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Новости

1 Валютные вклады рекордно упали

2 В ЕАЭС продлили участие в закупках промтоваров

3 Транспортный налог при переброске авто из одной обособки в другую считают по-новому, но по прежним разъяснениям

4 👀 Эксперимент с таможенным мониторингом провалился

5 Для НДС-льготы в общепите важна зарплата из РСВ за год или 9 месяцев

6 Роспотребнадзор и общественники против невозвратных тарифов в гостиницах

7 Выездных налоговых проверок стало меньше, но доначисления увеличились

8 Для ОС из сферы водоснабжения больше нет ускоренной амортизации

9 Как построить финансовую модель бизнеса на маркетплейсах? Смотрите видео!

10 Поменялись сроки сдачи и камеральной проверки единой упрощенной декларации

11 📝 Во время больничного сотрудник не должен писать никаких объяснительных

12 Льготные кредиты для АПК подорожали в два раза

13 💌 У нас новая акция для влюбленных в бухгалтерию! Курсы со скидками до 82%

14 Женщин, имеющих малолетних детей, станут меньше заключать под стражу

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19 📈 При доходе свыше 5 млн рублей вычет по НДФЛ идет по ставке 15%: пример

20 ФНС не будет принимать электронные доверенности по формату версии 5.01

21 Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!

22 📺 Магазины бытовой техники и электроники жалуются на низкие цены у селлеров маркетплейсов. Эксперт: новые реалии требуют большей гибкости

23 В отчетности нужно отражать оценочное обязательство по оплате отпусков

24 ❗ Минтруд представил важные для бизнеса изменения в ТК по ученическим договорам

25 ❄ Принят закон о «периоде охлаждения» с двумя важными поправками. Эксперт: изменения касаются только потребкредитов

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28 Доход фермеров от сельского туризма может составить 250 млрд рублей в год

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30 Профстандарты станут более детальными и оперативно обновляться: Минтруд предложил новый подход

31 Для регионального инвествычета по налогу на прибыль нужный код ОКВЭД не обязательно должен быть основным

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Совет от редакции: Начните проверку правильности применения ФСБУ перед годовой бухгалтерской отчетностью и еще раз пройдитесь по самым сложным участкам учета вместе с экспертом на бесплатном вебинаре 13 февраля в 11:00 мск. Записаться.

Мероприятия

Внутренние резервы рабочего времени - простые инструменты поиска и оценки эффективности

Дата проведения: 12 февраля, среда

Три важных сервиса 1С для бухгалтера: отчетность, КЭДО, распознавание первички

Дата проведения: 12 февраля, среда

Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью

Дата проведения: 13 февраля, четверг

Отчёт о результатах ПЭК и декларация о плате за НВОС за 2024 год

Дата проведения: 17 февраля, понедельник

Работа с ИП и самозанятыми. Правила, особенности, риски

Дата проведения: 17 февраля, понедельник

Статьи

Как зарегистрировать ИП в 2025 году: инструкция

Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками. Отметим, что глобальных изменений в процедуре регистрации ИП по сравнению с 2024 годом не произошло.

3-НДФЛ в 2025 году

Начало 2025 года — старт декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц за 2024 год. В этой статье рассказываем кто, как и в какие сроки обязан отчитаться о доходах в 2024 году, а также как получить налоговый вычет по НДФЛ.

Утренний бухгалтер № 5822. ФНС выпустила контрольные соотношения для новой декларации по НДС

Новый перечень доведен письмом Налоговой службы. В частности, налоговики проконтролируют правомерность вычетов по авансам.

Топ направлений франчайзинга для женщин в 2025 году

Впервые женское предприятие появилось почти два века назад и, пусть в небольшом количестве, но бизнес-леди существовали и в 18, и в 19 веках. Сегодня сильная конкуренция в лице слабого пола — часть современной жизни.

Когда нужно подавать уведомление о контролируемых сделках

Если организация получила требование от ИФНС по контролируемым сделкам, то нужно подать уведомление. Рассказываем, в каких случаях оно подается и какие санкции предусмотрены, если не направить уведомление.

Может ли ИП на ПСН продавать сигареты

В статье 346.43 НК указаны рекомендованные виды деятельности для работы на патенте. Там же указаны и ограничения по ним. Рассказываем, может ли ИП на ПСН продавать сигареты.

Как продавать прослеживаемые товары на Ozon

Если организация продает прослеживаемый товар на маркетплейсе, то ей необходимо сдавать отчет по прослеживаемости и оформлять другие документы. Разбираемся, как это сделать.

ООО продает товары компании из Узбекистана: как провести такую сделку

Если организация на ОСНО решает сотрудничать с контрагентом из Узбекистана, то возникает много вопросов: нужно ли корректировать договор поставки, когда нужно открывать валютный счет и какие документы готовить. Рассказываем, что важно учесть при сотрудничестве с иностранной компанией.

Возврат налога по 3-НДФЛ может быть не 13%, а 15% от вычета. 💰«Ночной бухгалтер» № 1868

Кто много НДФЛ платит, тот много и возвращает.

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Как оформить и оплатить однодневную командировку в 2025

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Справка о доходах и суммах НДФЛ (бывшая 2-НДФЛ) за 2024 год: как заполнить

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Резюме

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Документы

ФНС РФ: Соглашение № ЕД-22-11/10@ от 27.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/91871 от 24.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84313 от 05.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23447 от 15.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15813 от 22.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/5387 от 23.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Работа по трудовому договору не освобождает ИП от фиксированных взносов

ФАС РФ: Письмо № МШ/83177/22 от 06.09.2022

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 309-ЭС24-20306 от 03.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/104573 от 22.12.2021

Правительство РФ: Постановление № 2201 от 01.12.2022

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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