Утренний бухгалтер № 5823. Полное фиаско: провалился эксперимент с таможенным мониторингом

Таможенный мониторинг не стал популярным у бизнеса. За два года к нему подключились только две компании.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минтруд: во время больничного сотрудник не должен писать никаких объяснительных.
Офлайн-магазины бытовой техники и электроники жалуются на низкие цены у селлеров маркетплейсов.
Как бухгалтеру получать дополнительный заработок, даже работая в найме? Узнайте за 4 коротких видео.
Обсуждения: при доходе свыше 5 млн рублей вычет по НДФЛ идет по ставке 15%.
Законопроект: Минтруд представил важные для бизнеса изменения в ТК.
Как самозанятым зарегистрироваться в Роскомнадзоре в 2025 году, узнаете из статьи.
Если ИП не только ведет бизнес, но и работает по трудовому договору, это не освобождает его от уплаты фиксированных взносов.
Минфин: при концессии на УСН нельзя применять ставку НДС 5%.
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Разборы законов
— Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс
После покупки недвижимости можно частично вернуть налог на доходы физических лиц. Но не все знают, что налоговым вычетом можно воспользоваться повторно. В мини-курсе расскажем, в каких случаях это можно сделать.
— Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
— Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера
Передача бухгалтерии на аутсорс не поможет скрыть документы от возможной выемки. Налоговики вправе провести это мероприятие и у аутсорсера.
— Чек-лист для подготовки обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году. Мини-курс
В мини-курсе расскажем особенности заполнения обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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21 Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!
22 📺 Магазины бытовой техники и электроники жалуются на низкие цены у селлеров маркетплейсов. Эксперт: новые реалии требуют большей гибкости
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Мероприятия
Внутренние резервы рабочего времени - простые инструменты поиска и оценки эффективности
Дата проведения: 12 февраля, среда
Три важных сервиса 1С для бухгалтера: отчетность, КЭДО, распознавание первички
Дата проведения: 12 февраля, среда
Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью
Дата проведения: 13 февраля, четверг
Отчёт о результатах ПЭК и декларация о плате за НВОС за 2024 год
Дата проведения: 17 февраля, понедельник
Работа с ИП и самозанятыми. Правила, особенности, риски
Дата проведения: 17 февраля, понедельник
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Документы
ФНС РФ: Соглашение № ЕД-22-11/10@ от 27.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/91871 от 24.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/84313 от 05.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23447 от 15.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15813 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/5387 от 23.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Работа по трудовому договору не освобождает ИП от фиксированных взносов
ФАС РФ: Письмо № МШ/83177/22 от 06.09.2022
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 309-ЭС24-20306 от 03.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/104573 от 22.12.2021
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