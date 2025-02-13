Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5824. Налоговики отказывают ИП в уменьшении патента на взносы

ИП подают уведомление на уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы, но в ответ получают от ИФНС отказ. В недоумении они отправляют повторное уведомление, и снова отказ.

Подписчики нашего telegram-канала получают отказы в уменьшении патента. Причина: неуплата взносов. А все потому, что программа ФНС до сих пор не перенастроена на новый алгоритм.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Бухгалтерскую отчетность за 2024 год надо сдавать на старых бланках.

Рекомендации БМЦ: движимое имущество тоже может быть отнесено к инвестиционной недвижимости по ФСБУ 6/2020.

ФНС объяснила, кто должен выдавать чек при оплате частями.

Изучите ключевые аспекты успеха бухгалтера на двухдневной научно-практической конференции.

УФНС: налог с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК.

Как обороты по счету 55 отражать в отчете о движении денежных средств, объяснили на примере.

Топ–10 юридических компаний по банкротству физлиц в России в 2025 году, перечислили в обзоре.

🔥 Вебинар «Как сервис Доки меняет правила игры в ЭДО для 1С?»

Электронный документооборот с контрагентами остается в топе бизнес-запросов и в 2025 году. У бухгалтера возникает необходимость в настройке индивидуальных маршрутов согласования, а также в работе с ЭДО без подключения к 1С.

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🗓 13 февраля в 11:00 (мск). Участие бесплатно.

На вебинаре разберем:

✔️ Пошаговую инструкцию по установке с расширениями и пример интеграции в 1С;

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Разборы законов

Как провести индексацию заработной платы в 2025 году. Мини-курс

Вне зависимости от экономических и политических условий никто не отменял действие ст. 134 ТК. В ней закреплена обязанность всех работодателей — проводить индексацию заработной платы. Подробнее в мини-курсе.

При каких условиях ФНС может доначислить НДФЛ расчетным путем

Расчетный метод — это реконструкция налоговых обязательств в особом порядке, когда у налоговиков отсутствуют данные, необходимая информация об ИП или организации (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК).

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс

После покупки недвижимости можно частично вернуть налог на доходы физических лиц. Но не все знают, что налоговым вычетом можно воспользоваться повторно. В мини-курсе расскажем, в каких случаях это можно сделать.

Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера

Передача бухгалтерии на аутсорс не поможет скрыть документы от возможной выемки. Налоговики вправе провести это мероприятие и у аутсорсера.

🌷Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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10 Как обороты по счету 55 отражать в отчете о движении денежных средств

11 Проверьте с экспертом все параметры перед годовой отчетностью

12 ❗ НДФЛ с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК

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19 В 1С можно установить льготные ставки НДС, которые начали применять упрощенцы

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21 Налоговики объяснили, кто должен выдавать чек при оплате частями

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34 ФНС начнет передавать данные с ККТ в Росстат

Мероприятия

Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью

Дата проведения: 13 февраля, четверг

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Дата проведения: 17 февраля, понедельник

Работа с ИП и самозанятыми. Правила, особенности, риски

Дата проведения: 17 февраля, понедельник

Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы

Дата проведения: 18 февраля, вторник

Учет заработной платы, налогов и взносов

Дата проведения: 19 февраля, среда

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Теперь ФТС хочет получать информацию об учете товаров не от бизнеса, а от ФНС.

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Как уменьшить патент на сумму страховых взносов

В 2025 году ИП на ПСН без работников по-прежнему может полностью уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, а предприниматель со штатными сотрудниками — на 50%. Но есть особенности. Рассказываем, как уменьшить налог правильно.

ИП на УСН с НДС в 2025 году: пять частых вопросов

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Мы подготовили для вас список проверенных юридических компаний, которые честно и профессионально помогают людям избавиться от долгового бремени на протяжении долгих лет. В основе нашего списка — независимые рейтинги ведущих СМИ и аналитические данные информационных агентств. Мы составили подборку лучших компаний по списания долго в России в 2025 году.

Подготовка к допросу в налоговом органе в 2025 году: практические рекомендации

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Если ООО получает оплату по исполнительному листу, то необходимо отразить эти поступления в 1С. Разбираемся, какие проводки использовать.

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Если ИП торгует на маркетплейсе, то непонятно: нужно ли оформлять чеки при реализации товаров. Рассказываем, нужно ли использовать ККТ при торговле на онлайн-площадке.

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Какой штраф предусмотрен за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ

Если ИП выступает налоговым агентом по НДФЛ, то ему необходимо подавать уведомления о исчисленном и удержанном налоге, а также сдавать расчет 6-НДФЛ. Разбираемся, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу документа.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/123280 от 06.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3748 от 20.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Подарки работникам облагаются НДС

Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/11703 от 10.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4832 от 22.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5155 от 23.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/975 от 13.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/581 от 10.01.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-07-08/68317 от 22.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/61761 от 28.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30827 от 04.04.2024

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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