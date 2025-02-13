Утренний бухгалтер № 5824. Налоговики отказывают ИП в уменьшении патента на взносы

Подписчики нашего telegram-канала получают отказы в уменьшении патента. Причина: неуплата взносов. А все потому, что программа ФНС до сих пор не перенастроена на новый алгоритм.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Бухгалтерскую отчетность за 2024 год надо сдавать на старых бланках.
Рекомендации БМЦ: движимое имущество тоже может быть отнесено к инвестиционной недвижимости по ФСБУ 6/2020.
ФНС объяснила, кто должен выдавать чек при оплате частями.
Изучите ключевые аспекты успеха бухгалтера на двухдневной научно-практической конференции.
УФНС: налог с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК.
Как обороты по счету 55 отражать в отчете о движении денежных средств, объяснили на примере.
Топ–10 юридических компаний по банкротству физлиц в России в 2025 году, перечислили в обзоре.
🔥 Вебинар «Как сервис Доки меняет правила игры в ЭДО для 1С?»
Электронный документооборот с контрагентами остается в топе бизнес-запросов и в 2025 году. У бухгалтера возникает необходимость в настройке индивидуальных маршрутов согласования, а также в работе с ЭДО без подключения к 1С.
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На вебинаре разберем:
✔️ Пошаговую инструкцию по установке с расширениями и пример интеграции в 1С;
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Разборы законов
— Как провести индексацию заработной платы в 2025 году. Мини-курс
Вне зависимости от экономических и политических условий никто не отменял действие ст. 134 ТК. В ней закреплена обязанность всех работодателей — проводить индексацию заработной платы. Подробнее в мини-курсе.
— При каких условиях ФНС может доначислить НДФЛ расчетным путем
Расчетный метод — это реконструкция налоговых обязательств в особом порядке, когда у налоговиков отсутствуют данные, необходимая информация об ИП или организации (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК).
— Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
— Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс
После покупки недвижимости можно частично вернуть налог на доходы физических лиц. Но не все знают, что налоговым вычетом можно воспользоваться повторно. В мини-курсе расскажем, в каких случаях это можно сделать.
— Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера
Передача бухгалтерии на аутсорс не поможет скрыть документы от возможной выемки. Налоговики вправе провести это мероприятие и у аутсорсера.
🌷Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам!
Новости
1 Кабмин дополнительно помог работодателям из приграничных регионов
2 К 2030 году сведения в ЕГРН должны стать существенно точнее
3 Мишустин сделал предположение о росте экономики в 2026 году
4 Счет-фактура нужен для НДС и не заменяет акт выполненных работ
5 2 примера от Минфина, как вознаграждение платежному агенту учитывать в ЦФУ при импорте
6 Выходное пособие в 3 средних заработка не облагается страховыми взносами
7 ❗ Русский язык станет обязателен в коммерческих обозначениях, а в названиях компаний и брендов — нет
8 Общепит с обособками для НДС-льготы ориентируется на данные РСВ
9 Почти 60% работодателей повысят зарплаты, чтобы сохранить сотрудников
10 Как обороты по счету 55 отражать в отчете о движении денежных средств
11 Проверьте с экспертом все параметры перед годовой отчетностью
12 ❗ НДФЛ с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК
13 Есть вопросы по новой отчетности? Разберем все на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»
14 До 25 февраля надо сдать годовой 6-НДФЛ
15 Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам
16 Уже завтра в Москве обсудят бизнес-этику в частных сегментах бизнеса
17 🌉 Физлица и бизнес смогут инициировать создание речных портов и их расширение
18 ВТБ отменил комиссию по переводам в Узбекистан
19 В 1С можно установить льготные ставки НДС, которые начали применять упрощенцы
20 Движимое имущество тоже может быть отнесено к инвестиционной недвижимости по ФСБУ 6/2020
21 Налоговики объяснили, кто должен выдавать чек при оплате частями
22 ⏰ Нормативка во исполнение решений КС РФ будет вступать в силу максимально быстро
23 😲 ИП на ПСН получают отказы в уменьшении патентного налога на взносы
24 Плательщикам УСН необходимо обновить ККТ
25 Предпринимателям предложили не поднимать штрафы за уклонение от госконтроля
26 ФНС начала выбирать арбитражных управляющих
27 🔀 Некоторых работников запретят переводить без их согласия. Мнение представителя профсоюза
28 Для операторов лотерей изменился порядок налогового мониторинга
29 Центробанк нашел больше 5 тысяч финансовых пирамид. Есть и криптопроекты
30 📃 Бухотчетность за 2024 год надо сдавать на старых бланках
31 Счетная палата: льготные условия выкупа госимущества оказались неэффективными
32 Какой ресторан сейчас лучше открывать: интервью с основателем DelMar Family
33 ❌ С подачи ФНС и правоохранителей перестанут возвращать авансовые платежи за услуги связи
Мероприятия
Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью
Дата проведения: 13 февраля, четверг
Отчёт о результатах ПЭК и декларация о плате за НВОС за 2024 год
Дата проведения: 17 февраля, понедельник
Работа с ИП и самозанятыми. Правила, особенности, риски
Дата проведения: 17 февраля, понедельник
Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы
Дата проведения: 18 февраля, вторник
Учет заработной платы, налогов и взносов
Дата проведения: 19 февраля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5823. Полное фиаско: провалился эксперимент с таможенным мониторингом
Теперь ФТС хочет получать информацию об учете товаров не от бизнеса, а от ФНС.
— Доверенность на получение товарно-материальных ценностей (ТМЦ): зачем нужна и как правильно оформить
Когда компания отправляет курьера, чтобы забрать товар у поставщика, важно выдать ему документ, по которому продавец отдаст ему товар. Таким документом будет доверенность от организации-покупателя. Как правильно оформить ее расскажем в статье.
— Как уменьшить патент на сумму страховых взносов
В 2025 году ИП на ПСН без работников по-прежнему может полностью уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, а предприниматель со штатными сотрудниками — на 50%. Но есть особенности. Рассказываем, как уменьшить налог правильно.
— ИП на УСН с НДС в 2025 году: пять частых вопросов
Сделали подборку для ИП с разъснениями по применению ставкок НДС, правилам освобождения от уплаты налога, льготам, применению вычетов на пониженных ставках.
— ТОП–10 юридических компаний по банкротству физлиц в России в 2025 году
Мы подготовили для вас список проверенных юридических компаний, которые честно и профессионально помогают людям избавиться от долгового бремени на протяжении долгих лет. В основе нашего списка — независимые рейтинги ведущих СМИ и аналитические данные информационных агентств. Мы составили подборку лучших компаний по списания долго в России в 2025 году.
— Подготовка к допросу в налоговом органе в 2025 году: практические рекомендации
Одна из тенденций в налоговых спорах, которая продолжает набирать обороты в 2025 году, — увеличение роли свидетельских показаний. Налоговые органы активно направляют уведомления о вызове свидетеля для дачи показаний на предпроверочной стадии и полученные показания включают в доказательственную базу.
— Кадровые отчеты 2025: ставим напоминалки
Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2025 году собрали для вас всю информацию.
— ООО получает оплату по исполнительному листу: как отразить в 1С
Если ООО получает оплату по исполнительному листу, то необходимо отразить эти поступления в 1С. Разбираемся, какие проводки использовать.
— Как оформить займ единственного участника ООО в качестве финансовой помощи
Если единственный участник компании вносит денежные средства в качестве беспроцентного займа, а ООО ликвидируется, то необходимо оформить займ в качестве безвозмездной финансовой помощи. Рассказываем, как это сделать и какие риски стоит учесть.
— Нужно ли ИП применять ККТ при торговле на маркетплейсе
Если ИП торгует на маркетплейсе, то непонятно: нужно ли оформлять чеки при реализации товаров. Рассказываем, нужно ли использовать ККТ при торговле на онлайн-площадке.
— Росстат будет фиксировать статистику о ценах на товары по данным ККТ, полученным из ФНС. 🛒«Ночной бухгалтер» № 1869
Статистика будет строиться на информации из ККТ: где продан товар и по какой цене.
— Какой штраф предусмотрен за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ
Если ИП выступает налоговым агентом по НДФЛ, то ему необходимо подавать уведомления о исчисленном и удержанном налоге, а также сдавать расчет 6-НДФЛ. Разбираемся, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу документа.
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Документы
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3748 от 20.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Подарки работникам облагаются НДС
Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/11703 от 10.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4832 от 22.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5155 от 23.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/975 от 13.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/581 от 10.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-07-08/68317 от 22.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/61761 от 28.06.2024
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