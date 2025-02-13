Утренний бухгалтер № 5824. Налоговики отказывают ИП в уменьшении патента на взносы

Подписчики нашего telegram-канала получают отказы в уменьшении патента. Причина: неуплата взносов. А все потому, что программа ФНС до сих пор не перенастроена на новый алгоритм.

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Бухгалтерскую отчетность за 2024 год надо сдавать на старых бланках.

Рекомендации БМЦ: движимое имущество тоже может быть отнесено к инвестиционной недвижимости по ФСБУ 6/2020.

ФНС объяснила, кто должен выдавать чек при оплате частями.

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