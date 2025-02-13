ФНС заподозрит неладное, если после договоров ГПХ самозанятых приняли в штат. 👤«Ночной бухгалтер» № 1870

Сегодня в выпуске:
Договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, если позже они стали сотрудниками.
ФНС прислала требование по работе с самозанятыми: как реагировать.
В общепите кассовый чек надо выдавать до того, как клиент оплатит услугу.
На работе должны выдать служебный телефон или платить за использование личного.
Жена не может включить в свою 3-НДФЛ доходы мужа.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Перейти на УСН после слета оттуда можно только через год.
Мем дня.
Из СМЗ на ГПХ в сотрудники на ТД
ИП весь год пользовался услугами самозанятых исполнителей, а в декабре принял их в штат.
Налоговики эту ситуацию отследили и теперь считают прошлые договоры тоже трудовыми и требуют за весь год уплатить зарплатные налоги.
ФНС прислала требование по работе с самозанятыми: как реагировать
Бизнесу выгодно сотрудничать с самозанятыми: можно сократить издержки, упростить документооборот и избежать обязательных страховых взносов. Но не стоит забывать: налоговая внимательно следит за такими отношениями, чтобы исключить попытки скрыть трудовые договоры под видом гражданско-правовых.
В статье рассказали, как подготовиться к проверке, минимизировать риски и дать корректный ответ, чтобы избежать штрафов и доначислений.
А если ваша компания работает с 10+ самозанятыми, ИП или физлицами без специального налогового статуса, и вы ищете решение для автоматизации такого сотрудничества, записывайтесь на демонстрацию решения от WinWork.
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Сначала чек, потом деньги
В общепите с 1 марта меняются правила применения ККТ. Теперь сначала официант пробивает чек ККТ и только потом клиент платит деньги.
Есть два варианта:
сразу сделать чек на полный расчет;
сначала сделать чек на с типом оплаты «кредит», а потом еще один чек на оплату кредита.
Еще ФНС объяснила, как быть, если в первом чеке – ошибки и клиент в итоге платит другую сумму.
Личный телефон – не для работы
Работодатель не имеет права принуждать вас использовать свой личный телефон в служебных целях, если за такое использование вам не платят компенсацию.
Работодатель обязан обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием, в том числе и рабочим телефоном.
А вы на работе пользуетесь служебным телефоном или личным?
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Жене не дадут вычет на доходы мужа
Муж и жена – это разные налогоплательщики. Муж может отдавать всю свою зарплату жене, но передать ей свое право на имущественный вычет он не может.
Даже если неработающая женщина привыкла распоряжаться доходами мужа, в свою 3-НДФЛ включать его доходы как свои она не может.
Полезные ссылки для бухгалтера
Трудовое законодательство регулярно подвергается изменениям, 2025 год — не исключение. Читате дайджест Что меняется в трудовом законодательстве в 2025 году.
Разобрали по шагам заполнение отчета и привели образец в статье Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2024 год для ИП.
Схема для получения вычета по НДС с помощью фиктивных документов — заняла заслуженное место в Уголовном кодексе. Подробности в статье: «Бумажный» налог на добавленную стоимость.
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Вернуться на УСН
Потеряв право на УСН, вернуться обратно быстро не получится. Вновь перейти на УСН возможно не ранее чем через 1 год после утраты права на нее.
Если в 2025 году компания слетает с упрощенки, то часть 2025 года и весь 2026 год ей придется быть на ОСНО. И только с 01.01.2027 она может снова перейти на УСН.
Мем дня
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Ваша получает вычет со своих доходов, потому что сама работает редакция
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