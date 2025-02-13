ФНС заподозрит неладное, если после договоров ГПХ самозанятых приняли в штат. 👤«Ночной бухгалтер» № 1870

Бизнесу выгодно сотрудничать с самозанятыми: можно сократить издержки, упростить документооборот и избежать обязательных страховых взносов. Но не стоит забывать: налоговая внимательно следит за такими отношениями, чтобы исключить попытки скрыть трудовые договоры под видом гражданско-правовых.

В статье рассказали, как подготовиться к проверке, минимизировать риски и дать корректный ответ, чтобы избежать штрафов и доначислений.

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