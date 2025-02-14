Утренний бухгалтер № 5825. Много не мало: в уведомлении по НДФЛ с зарплаты теперь может быть 7 разных КБК

С 2025 года для НДФЛ с зарплаты действует пятиступенчатая шкала, а для НДФЛ с районных коэффициентов – двухступенчатая. Составили перечень КБК для уведомления.
Утренний бухгалтер
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/1769 от 15.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/5/94669 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/93292 от 26.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/113983 от 18.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 28-04-10/109572 от 07.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/106631 от 31.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/105493 от 29.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/198 от 09.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Может ли ИП, который перешел с УСН на ОСНО, принять к вычету НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/235 от 09.01.2025
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