Утренний бухгалтер № 5825. Много не мало: в уведомлении по НДФЛ с зарплаты теперь может быть 7 разных КБК

С 2025 года для НДФЛ с зарплаты действует пятиступенчатая шкала, а для НДФЛ с районных коэффициентов – двухступенчатая. Составили перечень КБК для уведомления.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

К 2028 году Минфин внесет поправки в ФСБУ 4/2023.

ФНС пояснила, когда можно снова перейти на УСН при утрате права на этот режим в 2025 году.

Пять способов снизить риски возникновения дебиторской задолженности, описали в статье.

Может ли ИП, который перешел с УСН на ОСНО, принять к вычету НДС, разъяснил Минфин.

Если договор ДМС действует меньше года, то платежи по нему нельзя учитывать в расходах, но начисленные страховые взносы по ним списать можно.

Обсуждают бухгалтеры: налоговики требуют уплатить зарплатные налоги за самозанятых, которые потом стали сотрудниками.