ИП на УСН сдает помещение самозанятому: нужно ли применять ККТ

Если ИП на УСН сдает нежилое помещение самозанятому, то непонятно: нужно ли применять ККТ. Разбираемся в нюансах применения онлайн-кассы.

ИП нужно применять ККТ, так как самозанятый выступает в качестве арендатора физлица. Осуществлять расчеты без ККТ могут ИП, которые применяют патент на сдачу в аренду (наем) собственных или арендованных жилых и нежилых помещений по п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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Но ИП, который сдает в аренду нежилые помещения, нужно иметь в виду несколько факторов (из письма Минфина от 15.09.2021 № 03-11-06/74685):

ИП может совместить ПСН и УСН, если помещения находятся в разных муниципальных образованиях региона . То есть на территории, где действует полученный патент, на ПСН должна быть переведена вся деятельность по сдаче в аренду имущества, находящегося на этой территории;

ИП не может совмещать ПСН и УСН, если помещения находятся в одном муниципальном образовании региона.

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