Утренний бухгалтер № 5828. Налоговики откажутся от декларации по НДФЛ

К концу 2025 года налоговики откажутся от деклараций по НДФЛ в части основных видов доходов, которые сейчас нужно декларировать.

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Жалуются налогоплательщики: после возврата налога по 3-НДФЛ с вычетом сальдо ЕНС неожиданно становится отрицательным и идут пени.

Минфин: у самозанятых без статуса ИП пока нет права на оплату больничных.

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Обновлены контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений из-за новых КБК по НДФЛ.

Эксперт: северным дистанционщикам надо платить районный коэффициент.

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Чтобы налоговая нагрузка не росла, предприниматели просят индексировать шкалу НДФЛ и установить семейное налогообложение.

Минфин: при переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН.

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