Утренний бухгалтер № 5828. Налоговики откажутся от декларации по НДФЛ

К концу 2025 года налоговики откажутся от деклараций по НДФЛ в части основных видов доходов, которые сейчас нужно декларировать.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Жалуются налогоплательщики: после возврата налога по 3-НДФЛ с вычетом сальдо ЕНС неожиданно становится отрицательным и идут пени.
Минфин: у самозанятых без статуса ИП пока нет права на оплату больничных.
Как создавать и управлять комплектами документов с помощью онлайн-конструктора, узнаете здесь.
Обновлены контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений из-за новых КБК по НДФЛ.
Эксперт: северным дистанционщикам надо платить районный коэффициент.
Как бухгалтеру получать дополнительный доход, не работая, узнаете из статьи.
Чтобы налоговая нагрузка не росла, предприниматели просят индексировать шкалу НДФЛ и установить семейное налогообложение.
Минфин: при переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН.
⭐ Совет от редакции: разберитесь во всех изменениях в работе предпринимателей на УСН, чтобы избежать ошибок в работе и правильно заполнить декларацию за 2024 год. Приходите на вебинар 20 февраля в 11:00 мск. Записаться.
👥Онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
5 марта в 10:00 мск пройдет бесплатный онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей со специалистами ФНС России, «Такском» и с независимым экспертом.
В программе мероприятия:
Главные изменения в исчислении НДФЛ и страховых взносов в 2025 году.
Особенности применения УСН в 2025 году.
Отчётность по налогу на прибыль организаций за 2024 год.
Налог на добавленную стоимость 2025.
Электронный документооборот: преимущества, применение и особенности использования.
Электронные перевозочные документы — драйвер цифровизации логистики.
Записи мероприятия не будет! Присоединяйтесь к прямой трансляции!
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid 2W5zFHRWskt
Разборы законов
— Изменили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений
Из-за новых КБК по НДФЛ внесли изменения в контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП.
— Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям
Срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений, заключенные до 13 декабря 2024 года, следует считать бессрочными, но не все. Некоторые придется приводить в соответствие с ТК.
— Нужно ли в 2025 году подтверждать вид деятельности для СФР. Мини-курс
В последний рабочий день 2024 года вышел закон № 529-ФЗ, отменяющий процедуру подтверждения основного вида деятельности для определения тарифа по травматизму. Но его действие начнется с 1 сентября 2025, поэтому тариф за 2024 год подтверждаем до 15 апреля 2025 в последний раз, но с оглядкой на новые правила. Напомним, как это сделать работодателям-юрлицам.
— Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет
Представим: есть перспективный работник, но для перевода на вышестоящую должность ему следует повысить квалификацию. Если работодатель согласен оплатить курсы, надо ли заключать ученический договор?
— Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс
После покупки недвижимости можно частично вернуть налог на доходы физических лиц. Но не все знают, что налоговым вычетом можно воспользоваться повторно. В мини-курсе расскажем, в каких случаях это можно сделать.
Новости
1 Атаки хакеров стали мощнее и дольше
2 Власти расширят налоговые льготы на Курилах
3 Введена отсрочка по уплате утильсбора. Но не для всех
4 В России появится новая особая экономическая зона
5 Только каждая десятая компания может взять льготный кредит. Будет еще меньше
6 Обновили контрольные соотношения для РСВ
7 Почти половина россиян не заметили разницы после перехода на российское ПО
8 Налоговая напомнила о штрафах за покупку авто у иностранцев за наличные
9 Автомобильные перевозчики могут приостановить работу на месяц
10 Акция на онлайн-курсы для настоящих борцов со штрафами и кризисами
11 Регионам могут дать право предоставлять отсрочку по федеральным налогам
12 ❌ Увеличивать лимит дохода для самозанятых в 2,4 млн рублей не планируют
13 Бухгалтера, скрывшего свою инвалидность, нельзя за это уволить
14 🙉 После возврата налога по 3-НДФЛ с вычетом сальдо ЕНС неожиданно становится отрицательным и идут пени
15 Минфин: перехода к уплате налогов на имущество по кадастру пока не будет
16 ❌ У самозанятых без статуса ИП пока нет права на оплату больничных
17 Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!
18 ❗ Минфин сделал важное заявление о корректировке основных параметров налоговой системы РФ
19 Среди ИП лидерами по доходу стали программисты
20 Уведомление о начале отпуска можно заменить ознакомлением с приказом
21 При переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН
22 С 1 марта начнут действовать новые правила работы с чеками
23 Защитите бизнес от налоговых бурь и невзгод! Новая акция на онлайн-курсы
24 📅 Приближается срок уплаты имущественных налогов юрлицами
25 Если права на вычет по покупке квартиры уже нет, можно получить вычет на ипотечные проценты: пример
26 ❗ Из-за новых КБК по НДФЛ обновили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений
27 Кабмин может прогнать с табачного рынка торговцев контрафактом
28 ❄ Северным дистанционщикам надо платить районный коэффициент
29 Предприниматели открыли в 1,5 раза больше ИП, чем закрыли
30 Законодатель обещает «идеальный модельный закон» о платформенной занятости
31 🚮 ФНС откажется от декларации по НДФЛ
32 Эффективность бизнес-проекта можно рассчитать по трем показателям
33 🙏 РСПП просит индексировать шкалу НДФЛ и ввести семейное налогообложение. Шансы оценивает налоговый юрист
34 Если сотрудник во время отпуска проходил медкомиссию в военкомате, отдых продлевается
35 Необычная вакансия для бухгалтера: Банк Точка ищет автора — эксперта в бухгалтерии
Мероприятия
Учет заработной платы, налогов и взносов
Дата проведения: 19 февраля, среда
Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Дата проведения: 19 февраля, среда
Бесплатный вебинар "Бух.Точка" 19 февраля в 10:00 по МСК!
Дата проведения: 19 февраля, среда
УСН – 2025: правила работы и изменения
Дата проведения: 20 февраля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5827. Налоговики оштрафуют за покупку автомобиля у иностранца за наличку
Автомобилисты забывают, что сделки с иностранцами должны проходить только через банковские счета. Им грозит штраф.
— Как уменьшить патент на сумму страховых взносов
В 2025 году ИП на ПСН без работников по-прежнему может полностью уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, а предприниматель со штатными сотрудниками — на 50%. Но есть особенности. Рассказываем, как уменьшить налог правильно.
— Счет-фактура в 2025 году: особенности и правила заполнения
Счет-фактура — ключевой документ в торговых сделках, необходимый как продавцу, так и покупателю. Для плательщиков НДС его выставление — обязательное требование, поскольку без него покупатель не сможет принять НДС к вычету.
— «Письма счастья» от ФНС: как налоговая проверяет наличные расчеты россиян с нерезидентами. Обзор прессы
Федеральная налоговая служба начала массовые проверки россиян, совершающих сделки с иностранцами за наличные. Владельцы автомобилей и недвижимости уже получают штрафы в размере до 40% от суммы сделки. Почему ФНС взялась за этот вопрос именно сейчас и как избежать санкций — в нашем обзоре.
— Как правильно начислить транспортный налог на лизинговые ТС
Транспортный налог ежегодно уплачивают владельцы автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Разбираемся, как рассчитывать налог по ТС, находящимся в лизинге.
— Как определить доход продавца на Wildberries по документам от маркетплейса
Определить доход на Wildberries в целях исчисления налога при УСН сложно. Если рассчитывать его по колонке «Продажи» из Еженедельного отчета, то выплаты могут превышать задолженность маркетплейса перед селлером. Разбираемся, как правильно определить доход по документам от площадки.
— Нужны ли российской экономике мигранты
В последние два года не утихают споры вокруг темы трудовых мигрантов. Россияне считают, что те все получают на блюдечке с голубой каемочкой, правительство вводит для них новые ограничения и штрафы, а производство и бизнес жалуются на острую нехватку рабочих рук.
— Организация перешла на УСН, но не восстановила НДС: как ответить на требование налоговой
Если организация переходит на УСН и при этом остается плательщиком НДС по ставке 20%, то она может не восстанавливать налог. Однако у ИФНС могут возникнуть вопросы. Рассказываем, как отвечать на такие требования.
— ИП на УСН сдает помещение самозанятому: нужно ли применять ККТ
Если ИП на УСН сдает нежилое помещение самозанятому, то непонятно: нужно ли применять ККТ. Разбираемся в нюансах применения онлайн-кассы.
— Три важные задачи в нацрежиме для заказчиков по 44-ФЗ: рекомендации эксперта
С 1 января 2025 года действуют новые правила национального режима в закупках. И на первый взгляд, немного изменили условия и унифицировали: теперь для 223-ФЗ такие же требования, как и по 44-ФЗ.
Блоги компаний
Защитите компанию от рисков и штрафов! Акция на онлайн-курсы для сильных духом бухгалтеров
Что изменилось в уплате НДС при импорте с 1 января
Как рассчитывать НДС рознице в 2025 году: смотрите на схемах и примерах
Как бизнесу перевести деньги из России в Европу и обратно в 2025 году
Налоговый контроль: когда самому не отбиться
Туристический налог: как рассчитать, уплатить и отчитаться
Что нужно бухгалтеру, чтобы работать на себя: 5 шагов к удаленке
Новый формат на «Клерке»! Заполняйте новые формы декларации по УСН и НДС под руководством эксперта на мастер-классах
Дебиторская задолженность: как обезопасить бизнес, списать просрочку и грамотно отразить в отчетах
Как сделать так, чтобы вашу компанию не забыли? 5 советов продвижения юридического консалтинга
Новая форма декларации по налогу на прибыль в 2025 году: что изменилось, как заполнить
Консультации
Восстановление НДС по недвижимости
расходы при усн при возврате оплаты
Расходы по приобретению жилой недвижимости в целях коммерческой деятельности ИП на УСН (доходы минус расходы)
Налогообложение результатов интеллектуальной деятельности в бюджетной организации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер: общепит, маркетплейсы, грузоперевозки
Трибуна
Новый кейс от ВС РФ. Последствия уступки долга и его последующего взыскания в обход контрсанкций
Пассивный доход моего портфеля превысил 64 000 рублей в месяц — новый рекорд
ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас
Как селлерам на маркетплейсах работать с НДС в 2025 году: инструкция по новым правилам
💥Обзор новостей: ФНС подтвердила отказ от деклараций по НДФЛ, компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40, 1 марта заработает сервис «Мои чеки онлайн»
Субсидиарная ответственность лиц, получивших выгоду от банкротства: кто будет отвечать личным имуществом по долгам
На что обращают внимание проверяющие в документации налогоплательщика?
Стало известно, сколько миллиардов в 2024 году россияне заплатили за нарушения ПДД
Кому доверить защиту своих интересов по делу о субсидиарной ответственности?
24,5% на длинных облигациях Балтийского лизинга
Что такое реклама, и с чем ее едят, с правовой с точки зрения (с приложением судебной практики)
Главному бухгалтеру придется солидарно с директором возмещать ущерб 19,8 млн рублей
Автоматизация контроля НДС через АСК НДС-2
Обзор: самые популярные маркетплейсы. Где продавать и покупать в 2025 году
Дорогие наши собственники бизнеса!
Отмена мигрантских вычетов, проценты за ошибочное списание с ЕНС в обзоре налоговых новостей
Новые изменения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства
Бюджетирование перевернет твой взгляд на мир к лучшему
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/2477 от 16.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/2074 от 15.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1156 от 13.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/485 от 10.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/131352 от 25.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4010 от 20.01.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1511@ от 14.02.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1433@ от 13.02.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/881@ от 31.01.2025
Последние темы форума
— Отказ от применения ПБУ 18/02
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию