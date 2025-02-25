Утренний бухгалтер № 5832. ИП может уменьшить налог по УСН за два года сразу, но есть условие

ФНС напомнила, как ИП, которые применяют УСН с объектом «Доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы в размере 1%.

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