Утренний бухгалтер № 5832. ИП может уменьшить налог по УСН за два года сразу, но есть условие

ФНС напомнила, как ИП, которые применяют УСН с объектом «Доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы в размере 1%.
Утренний бухгалтер
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Что будет, если сдавать отчетность чужой электронной подписью, узнаете из статьи.
Минфин: с 2025 года получить НДФЛ-вычет с доходов от процентов по вкладам уже нельзя.
🤝Онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей со спикерами ФНС
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Налог на добавленную стоимость 2025.
Электронный документооборот: преимущества, применение
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Электронные перевозочные документы цифровой тренд.
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Разборы законов
— Как упрощенцу получить НДС с покупателя по договору без налога
Стабильные и честные деловые отношения очень ценны, но как быть упрощенцу, который с 2025 года стал плательщиком НДС, а в договоре, заключенном в 2024 году, цена указана без налога?
— Как заполнить в КУДиР уменьшение УСН за счет неуплаченных страховых взносов 2025 года. Мини-курс
С 2025 года предприниматели на доходно-расходной УСН получили право уменьшать упрощенный налог или авансовые платежи на личные взносы до их фактической уплаты. Эта особенность внесла некоторые поправки в заполнение книги доходов и расходов. Подробнее в мини-курсе.
— Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025. Конспект вебинара с видео и тестированием
В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях, чтобы ничего не упустить. Пройдемся по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.
— НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Конспект вебинара с видео
Разбираем новые правила, особенности расчета НДФЛ по разным видам доходов и разным ставкам на протяжении года на примерах, применение вычетов, обновленную отчетность.
— Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому
Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.
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Новости
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2 К частным инвестициям в ЖКХ будут новые требования
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4 СПБ Биржа приостановила торги из-за сбоя
5 📌 Какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале: таблица
6 📛 С 2025 года получить НДФЛ-вычет с доходов от процентов по вкладам уже нельзя
7 В справке для соцвычета по НДФЛ должен быть штрих-код
8 Минфин отказал IT-компаниям в налоговой льготе при перевозке грузов
9 СПБ Биржа приостанавливала торги утром, сбои на биржах участились
10 Австралия приняла рекордно большой пакет санкций против РФ
11 Минфин объяснил, как включать дивиденды в таможенную стоимость товаров
12 При учете убытков для налога на прибыль первичку надо хранить много лет
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15 Логистические компании получат компенсации за скидки на перевозки в Латинскую Америка и Африку
16 Сбербанк: задержки зарплаты — причина просрочек по кредитам
17 Чтобы сверить раздел 2 и приложение 1 формы 6-НДФЛ, в 1С можно сформировать реестр
18 ФНС рассказала, как подавать уведомление об освобождении от НДС
19 Не забудьте подать уведомление о КИК за 2024 год
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21 Средняя зарплата по-новому, пониженные взносы для МСП, НДС-вычет по кассовому чеку: экспертные разборы за неделю
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23 ВТБ открыл новую компанию для заблокированных активов
24 Многодетный сотрудник может не соблюдать график отпусков
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Документы
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-4863/24 от 19.09.2024
Минфин РФ, ФНС РФ: Приказ № 86н от 13.08.2002
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-6546/2021 от 16.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/6772 от 27.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала ставку 5%
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/12540 от 12.02.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/2370@ от 20.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Централизация отчетности: ФНС запретила крупнейшим компаниям подавать декларации по имуществу через регионы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25741 от 22.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья с детьми должна купить новую
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/390 от 08.08.2012
: Федеральный закон № 236-ФЗ от 01.07.2021
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