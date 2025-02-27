Утренний бухгалтер № 5834. Сальдо ЕНС можно будет передать по наследству

Законопроект: наследникам налогоплательщика хотят вплачивать деньги, формирующие положительное сальдо ЕНС.
Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: при продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.
В телеграм-чате ФНС пользователи возмущаются, что уже несколько дней не работает личный кабинет.
Власти хотят регламентировать деятельность блогеров, которые рассказывают о здоровье и медицине.
Хотите узнать, что такое коучинг, и примерить на себя роль коуча, подробности здесь.
У компании-упрощенца в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете — еще нет.
Если у нерезидента остаток на зарубежном счете менее 600 тыс. рублей, отчет в налоговую все равно нужен.
ФНС: торговля на УСН подакцизными товарами не мешает освобождению от НДС.
Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку, узнаете из статьи.
Минфин не помог: из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС.
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Разборы законов
— Что можно сделать с переплатой на ЕНС: инструкция для бухгалтера. Мини-курс
С 2023 года практически все налоговые платежи сначала поступают на ЕНС, а затем распределяются по налоговым обязательствам. Стало проще платить налоги, т.к. сократилось число реквизитов в платежке. Но механизм списания денег с ЕНС у многих до сих пор вызывает вопросы.
— Когда налоговые органы должны возмещать судебные издержки налогоплательщиков
Если действия (бездействие) налоговых органов было незаконным и повлекло за собой убытки, то налогоплательщик вправе потребовать их возмещения в судебном порядке. Проанализировали практику и рассказываем об условиях, при которых получится добиться выплаты от ИФНС.
— Как установить самозапрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)
С 1 марта можно будет установить запрет на заключение от своего имени договоров потребзайма (кредита) — бесплатно и сколько угодно раз. Снять запрет также можно лишь по личному заявлению.
— Новые последствия для работодателя из-за задержки зарплаты с марта 2025. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем о межведомственных комиссиях и о том, какую ответственность несет работодатель при задержке зарплаты.
— Изменения в налогах – 2025: самые частые вопросы. Конспект вебинара с видео и тестированием
Изменения, которые произошли с начала этого года, существенно прибавили работы бухгалтерам. В материале разбираем особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры, отвечаем на частые вопросы.
Новости
1 Минпромторг с 28.02.2025 начнет принимать заявки по спецпрограмме господдержки логистических компаний
2 Кабмин решил, у кого будет приоритет получения помощи по соцконтракту
3 Минфин уточнил, в какой форме может быть госконтракт
4 Более 92% выдач «зонтичных» поручительств пришлось на микро- и малый бизнес
5 При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС
6 Большинство россиян не верит в заморозку вкладов и планирует реинвестировать доход
7 В законе могут закрепить понятие «блогер»
8 Многодетным хотят давать льготные кредиты на открытие бизнеса
9 Сальдо ЕНС можно будет унаследовать
10 👎 Из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС
11 Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2025
12 Для маркетплейсов установят антимонопольные ограничения по числу ПВЗ
13 🔥 Горячее предложение! Получите доступ к закрытым разборам и онлайн-курсам «Клерка» по суперцене
14 Минфин упростит регистрацию иностранных компаний в РФ
15 Контрафакт с маркетплейсов будут убирать быстрее
16 Все о новой бухотчетности расскажем на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»
17 Банки с высоким рейтингом смогут выдавать бизнесу больше налоговых гарантий
18 👖 Роструд: можно ли требовать переодевания спецодежды в нерабочее время
19 Кто вправе отказаться от командировки, и это не будет нарушением: Роструд привел список
20 Инструкция от эксперта: как в 1С вести учет НДС при УСН
21 В новых регионах зарегистрировали больше 22 тысяч кассовых аппаратов
22 Учебный отпуск работнику-заочнику оплачивают при соблюдении трех условий
23 ❔ При УСН в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете еще нет
24 😡 Пользователи жалуются на сбой в личном кабинете на сайте ФНС
25 Нельзя отменить заявлением зачет, если на ЕНС сумму в резерв инспекция поставила в счет налогового уведомления
26 Пенсионер взыскал с РЖД больше 3 млн рублей за увольнение по срочному договору
27 Если остаток на зарубежном счете менее 600 тыс. рублей, отчет в налоговую все равно нужен
28 Торговля на УСН подакцизными товарами не мешает освобождению от НДС
29 Анатолий Аксаков: деньги на ИИС-3 начнут страховать уже в марте
30 Минфин снова высказался об исчислении НДС по отдельным составляющим договорной цены
31 Почему программисты любят технологии больше, чем людей: смотрите в новом интервью!
32 ® Малый и средний бизнес сможет быстрее регистрировать товарный знак
33 Минфин может закрыть лазейку для снижения налога на элитную недвижимость
Мероприятия
Научно-практическая конференция для бухгалтеров
Дата проведения: 27 февраля, четверг
Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 27 февраля, четверг
Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы
Дата проведения: 3 марта, понедельник
Юридический минимум для бухгалтера
Дата проведения: 3 марта, понедельник
Как составить идеальную бухгалтерскую отчетность. Все новые стандарты бухучета. Донастройка СВК.
Дата проведения: 4 марта, вторник
Дата проведения: 4 марта, вторник
Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок
Дата проведения: 4 марта, вторник
Как подготовиться к новым правилам расчета гостей с 1 марта 2025 года
Дата проведения: 4 марта, вторник
Статьи
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 620 от 18.08.2008
Подробнее о документе мы писали в новости Какую отчетность в 2025 году можно сдать только в электронном виде
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/114759 от 19.11.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/2917 от 11.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 27-06-14/70094 от 26.07.2024
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д28и-900 от 11.04.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Участие в госзакупках: налоговые и бухгалтерские аспекты
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-21/1841@ от 24.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не всегда может начислить налог по сведениям от Росреестра
Первый апелляционный суд общей юрисдикции: Определение № 88-226/2025 от 27.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Пенсионер взыскал с РЖД больше 3 млн рублей за увольнение по срочному договору
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/23085 от 09.04.2018
Президиум ВАС РФ: Постановление № 13923/10 от 29.03.2011
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-52670/2019 от 26.05.2021
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