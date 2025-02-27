Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5834. Сальдо ЕНС можно будет передать по наследству

В Госдуму поступил новый законопроект.

Законопроект: наследникам налогоплательщика хотят вплачивать деньги, формирующие положительное сальдо ЕНС.

РАССЫЛКА 628 440 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Минфин: при продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.

В телеграм-чате ФНС пользователи возмущаются, что уже несколько дней не работает личный кабинет.

Власти хотят регламентировать деятельность блогеров, которые рассказывают о здоровье и медицине.

Хотите узнать, что такое коучинг, и примерить на себя роль коуча, подробности здесь.

У компании-упрощенца в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете — еще нет.

Если у нерезидента остаток на зарубежном счете менее 600 тыс. рублей, отчет в налоговую все равно нужен.

ФНС: торговля на УСН подакцизными товарами не мешает освобождению от НДС.

Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку, узнаете из статьи.

Минфин не помог: из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС.

❗Сдайте отчетность без ошибок!

Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность», который защитит вас от претензий налоговиков к отчетности. Курс содержит все важные изменения в порядке заполнения и сдачи отчетности в 2025 году. Получите:

практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях;
актуальные знания по всем изменениям в 2025 году;
экспертную поддержку.

Сейчас курс продается со скидкой 75% за 6 900 рублей. Старт потока — 1 марта.

Записаться

Разборы законов

Что можно сделать с переплатой на ЕНС: инструкция для бухгалтера. Мини-курс

С 2023 года практически все налоговые платежи сначала поступают на ЕНС, а затем распределяются по налоговым обязательствам. Стало проще платить налоги, т.к. сократилось число реквизитов в платежке. Но механизм списания денег с ЕНС у многих до сих пор вызывает вопросы.

Когда налоговые органы должны возмещать судебные издержки налогоплательщиков

Если действия (бездействие) налоговых органов было незаконным и повлекло за собой убытки, то налогоплательщик вправе потребовать их возмещения в судебном порядке. Проанализировали практику и рассказываем об условиях, при которых получится добиться выплаты от ИФНС.

Как установить самозапрет на заключение договоров потребительского займа (кредита)

С 1 марта можно будет установить запрет на заключение от своего имени договоров потребзайма (кредита) — бесплатно и сколько угодно раз. Снять запрет также можно лишь по личному заявлению.

Новые последствия для работодателя из-за задержки зарплаты с марта 2025. Мини-курс

За пару минут в мини-курсе расскажем о межведомственных комиссиях и о том, какую ответственность несет работодатель при задержке зарплаты.

Изменения в налогах – 2025: самые частые вопросы. Конспект вебинара с видео и тестированием

Изменения, которые произошли с начала этого года, существенно прибавили работы бухгалтерам. В материале разбираем особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры, отвечаем на частые вопросы.

Новости

1 Минпромторг с 28.02.2025 начнет принимать заявки по спецпрограмме господдержки логистических компаний

2 Кабмин решил, у кого будет приоритет получения помощи по соцконтракту

3 Минфин уточнил, в какой форме может быть госконтракт

4 Более 92% выдач «зонтичных» поручительств пришлось на микро- и малый бизнес

5 При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС

6 Большинство россиян не верит в заморозку вкладов и планирует реинвестировать доход

7 В законе могут закрепить понятие «блогер»

8 Многодетным хотят давать льготные кредиты на открытие бизнеса

9 Сальдо ЕНС можно будет унаследовать

10 👎 Из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС

11 Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2025

12 Для маркетплейсов установят антимонопольные ограничения по числу ПВЗ

13 🔥 Горячее предложение! Получите доступ к закрытым разборам и онлайн-курсам «Клерка» по суперцене

14 Минфин упростит регистрацию иностранных компаний в РФ

15 Контрафакт с маркетплейсов будут убирать быстрее

16 Все о новой бухотчетности расскажем на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»

17 Банки с высоким рейтингом смогут выдавать бизнесу больше налоговых гарантий

18 👖 Роструд: можно ли требовать переодевания спецодежды в нерабочее время

19 Кто вправе отказаться от командировки, и это не будет нарушением: Роструд привел список

20 Инструкция от эксперта: как в 1С вести учет НДС при УСН

21 В новых регионах зарегистрировали больше 22 тысяч кассовых аппаратов

22 Учебный отпуск работнику-заочнику оплачивают при соблюдении трех условий

23 ❔ При УСН в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете еще нет

24 😡 Пользователи жалуются на сбой в личном кабинете на сайте ФНС

25 Нельзя отменить заявлением зачет, если на ЕНС сумму в резерв инспекция поставила в счет налогового уведомления

26 Пенсионер взыскал с РЖД больше 3 млн рублей за увольнение по срочному договору

27 Если остаток на зарубежном счете менее 600 тыс. рублей, отчет в налоговую все равно нужен

28 Торговля на УСН подакцизными товарами не мешает освобождению от НДС

29 Анатолий Аксаков: деньги на ИИС-3 начнут страховать уже в марте

30 Минфин снова высказался об исчислении НДС по отдельным составляющим договорной цены

31 Почему программисты любят технологии больше, чем людей: смотрите в новом интервью!

32 ® Малый и средний бизнес сможет быстрее регистрировать товарный знак

33 Минфин может закрыть лазейку для снижения налога на элитную недвижимость

Мероприятия

Научно-практическая конференция для бухгалтеров

Дата проведения: 27 февраля, четверг

Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3

Дата проведения: 27 февраля, четверг

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы

Дата проведения: 3 марта, понедельник

Юридический минимум для бухгалтера

Дата проведения: 3 марта, понедельник

Как составить идеальную бухгалтерскую отчетность. Все новые стандарты бухучета. Донастройка СВК.

Дата проведения: 4 марта, вторник

Налог на прибыль в 2025 году

Дата проведения: 4 марта, вторник

Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок

Дата проведения: 4 марта, вторник

Как подготовиться к новым правилам расчета гостей с 1 марта 2025 года

Дата проведения: 4 марта, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5833. Задерживают зарплату на 15 дней? Можно приостановить работу

Образец заявления на приостановку работы приводит Роструд.

Просто об упрощенке с НДС

Собрали самые частые и интересные вопросы по уплате НДС на УСН с 01.01.2025 года и подготовили цикл постов в форме вопросов и ответов.

Власти намерены защитить россиян от вала киберпреступности

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, внесенный правительством в феврале и направленный на создание высокотехнологичного заслона от телефонных и кибермошенников.

Какие столбцы из отчета о реализации от маркетплейса нужно включить в КУДиР

При ведении учета торговли на маркетплейсе нужно знать множество нюансов: правильно учитывать доходы и расходы, отражать комиссию онлайн-площадки и сверяться по полученной выручке. Рассказываем, какие данные из отчета о реализации нужно включить в КУДиР.

Как отражать в бухучете модернизацию ПО

Если компания решила изменить свое программное обеспечение, то необходимо правильно отразить такую операцию в бухгалтерском учете. Рассказываем, как учитывать модернизацию по правилам ФСБУ.

ИП на УСН с НДС торгует на маркетплейсе: какой датой проводить доходы в учете

Порядок признания дохода на УСН с НДС 5% при продаже товара через маркетплейс происходит по факту поступления средств от онлайн-площадки. Разбираемся, какой датой стоит проводить доходы при таких операциях.

Как оформить переход сотрудника с основной работы на совместительство

Если работника в организации необходимо перевести на работу по совместительству, то сначала его нужно уволить, а затем снова трудоустроить. Разбираемся, как оформить кадровый переход.

Как безопасно обменять наличную валюту

Анна собралась в отпуск в Турцию. Перед отъездом ей нужно купить доллары, но она боится, что ее обсчитают или подсунут фальшивки. Разбираемся, как безопаснее всего обменять деньги.

Блоги компаний

Электронная подпись сотрудника: какая нужна и где получить

Типовое рабочее место для электронной подписи: как организовать и оптимизировать

Сладкие скидки к Масленице! Успейте купить курсы по вкусным ценам

Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году и бухгалтерская отчетность без ошибок. Дайджест вебинаров на март

Декларация 3-НДФЛ за 2024 год. Что изменилось в налоговых вычетах в 2024-2025 году

По какому ФСБУ сдавать отчетность за 2024 год

Доверяй, но проверяй: зачем вашему бизнесу нужен аудитор

Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку

Портал для риелторов: как найти идеальную квартиру за пару кликов

Календарь бухгалтера на 2025 год: сроки уплаты налогов, сдачи отчетности и уведомлений и другие важные даты

Март–2025: главные изменения для бухгалтера и предпринимателя

✨ Научно-практическая конференция для бухгалтеров — это не просто очередное событие. Это возможность перезагрузить свой подход к профессии и начать зарабатывать больше!

Иван Муратов: «Мне нравятся технологии, а не люди». Техдир о коде, идеальной команде и смысле жизни.

Как получить карту поляка и что дает вам этот документ

Самые востребованные бухгалтерские услуги 2025 года

Изменятся правила расчета средней заработной платы для командировок, отпусков и выходных пособий

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер по заработной плате Зарплата не указана, Москва, Полный день

Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 110000 до 150000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день

Ведущий специалист Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер на производство Зарплата от 110000 до 110000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

⚡️Выручка Яндекса за 12 месяцев 2024 года перевалила за 1 трлн рублей.

11% в золотых долларах. Свежие облигации: Южуралзолото USD на размещении

11% годовых на валютных облигациях золотодобытчика ЮГК

💥Обзор новостей: Минфин упростит постановку на учет иностранных компаний, банки начали брать комиссию за покупку новых долларов, в России родился Трамп

Работа в программе 1С: с чем удалось разобраться на этой неделе

⚡️Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности. Часть. 5. Реформация баланса

О переносе отпуска при переходе сотрудника из одной организации в другую

Как выбрать ставку НДС на УСН: так где выгоднее?

Изменились ли штрафы за неуплату налога при продаже недвижимости в 2025 году: таблица + пояснения

Искажение информации главным бухгалтером — еще не повод для субсидиарной ответственности

⚡ Возвращение западных IT-компаний. «Они уничтожат импортозамещение». Почему это бред, в который верят все больше людей!?

Как проводить финансовую разведку конкурентов?

Как страховой компании продвигать услуги через контент-маркетинг и прогревать аудиторию

Банк прислал рекомендацию не проводить платеж на поставщика. Что делать?

Создали официальный Telegram-канал про конференции «Клерка». Подписывайтесь!

Одновременно две проверки одной декларации. А что, так можно было?

Какую доходность приносит трендовая стратегия на российском фондовом рынке

Обзор: обложение общих участков СНТ, вычет для ветеранов, НДФЛ при споре с работодателем

Бизнес «под статьей» 238 Уголовного кодекса РФ. Мнение юриста

Чек-лист: 20 вопросов, которые помогут понять, где ваша компания теряет прибыль

Документы

Правительство РФ: Постановление № 620 от 18.08.2008

Подробнее о документе мы писали в новости Какую отчетность в 2025 году можно сдать только в электронном виде

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/114759 от 19.11.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/2917 от 11.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 27-06-14/70094 от 26.07.2024

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д28и-900 от 11.04.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Участие в госзакупках: налоговые и бухгалтерские аспекты

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-21/1841@ от 24.02.2025

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не всегда может начислить налог по сведениям от Росреестра

Первый апелляционный суд общей юрисдикции: Определение № 88-226/2025 от 27.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Пенсионер взыскал с РЖД больше 3 млн рублей за увольнение по срочному договору

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/23085 от 09.04.2018

Президиум ВАС РФ: Постановление № 13923/10 от 29.03.2011

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-52670/2019 от 26.05.2021

Последние темы форума

ИП УСН "доходы" НДС с 2025г

Ндс с продуктов питания для ГПХ

НДФЛ и смена налоговой

НДФЛ с %% займа от физлица

РАССЫЛКА 628 440 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Начать дискуссию