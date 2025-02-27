Утренний бухгалтер № 5834. Сальдо ЕНС можно будет передать по наследству

Законопроект: наследникам налогоплательщика хотят вплачивать деньги, формирующие положительное сальдо ЕНС.

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Минфин: при продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС.

В телеграм-чате ФНС пользователи возмущаются, что уже несколько дней не работает личный кабинет.

Власти хотят регламентировать деятельность блогеров, которые рассказывают о здоровье и медицине.

Хотите узнать, что такое коучинг, и примерить на себя роль коуча, подробности здесь.

У компании-упрощенца в бухучете выручка может перевалить за лимит применения спецрежима, а в налоговом учете — еще нет.

Если у нерезидента остаток на зарубежном счете менее 600 тыс. рублей, отчет в налоговую все равно нужен.

ФНС: торговля на УСН подакцизными товарами не мешает освобождению от НДС.

Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку, узнаете из статьи.

Минфин не помог: из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС.