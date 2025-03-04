Утренний бухгалтер № 5837. ФНС напомнила порядок предоставления отсрочки и рассрочки по налогам

Налоговики напоминают, что отсрочка или рассрочка может быть предоставлена на основании заявления.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: при возврате импортированного товара будет ставка НДС 0% как при экспорте.
Средствами материнского капитала хотят разрешить оплачивать платную неотложную медицинскую помощь ребенку.
Как бухгалтеру получать дополнительный заработок, даже работая в найме? Узнайте за 4 коротких видео.
Минфин: ИП-комиссионер на ОСНО учитывает доход по дате поступления денег на счет.
Законопроект: если у водителя не будет разрешения на перевозку пассажиров, такси оштрафуют до 700 тысяч рублей.
ФНС пока что не будет штрафовать рестораторов за неправильную работу с кассой.
Договор ГПХ в 2025 году: что с налогами, взносами и отчетностью, узнаете из статьи.
Собственников квартир могут обязать сообщать в МВД и управляющие компании о сдаче жилья в аренду.
⭐ Совет от редакции: готовитесь заполнять декларацию по НДС за первый квартал? Сделайте это без ошибок! Приходите на мастер-класс «Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 20 марта в 11:00 мск! Записаться.
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В программе мероприятия:
Главные изменения в исчислении НДФЛ и страховых взносов в 2025 году
Особенности применения УСН в 2025 году
Отчётность по налогу на прибыль организаций за 2024 год
Налог на добавленную стоимость 2025
Электронный документооборот: преимущества, применение и особенности использования
Электронные перевозочные документы — цифровой тренд
Машиночитаемые доверенности — роль в ЭДО
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Разборы законов
— Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка
При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.
— В каких случаях нужно отправить в СФР опись АДВ-6-1 и как ее заполнить. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем, когда нужно отправлять опись АДВ-6-1 и как ее оформить.
— Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому
Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.
— Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью. Конспект вебинара с видео
Чтобы годовая бухгалтерская отчетность была полная, правильная, достоверная и не принесла претензий от собственников, прочих заинтересованных лиц, аудиторов, обязательно нужно проверить, все ли вы верно учли, нет ли несоответствий с ФСБУ. Разбираем, на что обратить внимание.
— НДФЛ с процентов по вкладам с 2025 года считают по-новому
Изменился расчет налоговой базы по НДФЛ с 2023 года (задним числом), изменилась шкала НДФЛ с 2025 года, а также отменили вычеты по НДФЛ с процентов по вкладам.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Новости
1 Ozon Банк запустит кредитные карты и свои банкоматы
2 Росстат назвал сферу, где чаще всего долги по зарплате
3 В 2025 году в программу трудовой мобильности попали 22 региона и их работодатели
4 Налоговики напомнили порядок предоставления отсрочки и рассрочки по налогам
5 После отмены санкций Минпромторг согласен снизить импортные пошлины на товары
6 Небольшие компании смогут не принимать оплату по QR-коду
7 Минфин не планирует снижать общую ставку НДС до 10%
8 ФНС рассказала о новом способе получения кассового чека покупателем
9 Встречайте бухгалтерскую весну на конференции от «Клерка»!
10 Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление
11 В выходные объем торгов на Мосбирже превысил 10 млрд рублей
12 Ставки УСН 8% и 20% с 2025 года не действуют
13 Инструкция от эксперта: как начать работать с электронными документами в грузоперевозках
14 Рост зарплат побил рекорд за последние 16 лет
15 Для концентратов и полупроводников из драгметаллов будет одна ставка НДПИ — 6%
16 Если у водителя не будет разрешения на перевозку пассажиров, такси оштрафуют до 700 тысяч рублей
17 «Билайн» под хакерской атакой: абоненты столкнулись со сбоем в сети
18 Зарплата сотрудников-военных пенсионеров тоже облагается взносами
19 Неподтвержденный экспорт, переплата на ЕНС, НДФЛ на проценты по вкладам: экспертные разборы за неделю
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21 После закрытия ИП можно продать квартиру без налогов
22 ИП-комиссионер на ОСНО учитывает доход по дате поступления денег на счет
23 Маткапитал разрешат тратить на платную медицину
24 Владельцев квартир обяжут делиться информацией об арендаторах
25 При возврате импортированного товара будет ставка НДС 0% как при экспорте
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27 Минтруд объяснил, потеряет ли сотрудник стаж для отпуска при смене должности
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Когда сотрудник работает за границей, работодатель не может обеспечить ему безопасные условия труда. А это обязательно по ТК. А раз так, то трудового договора при удаленной работе за границей быть не может.
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— Как организации на УСН учитывать уведомление о выкупе на Wildberries
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— Компания с НДС на УСН присоединилась к организации без НДС: что будет со спецрежимом
Если компания на УСН с НДС решила провести реорганизацию и присоединиться к другой без НДС, то неясно: возникнет ли у второй обязанность по уплате налога. Разбираемся, появится ли обязанность по НДС из-за реорганизации.
— Какие форматы УПД и счетов-фактур нужно использовать
С 1 апреля согласно приказу ФНС от 19.12.2023 ЕД-7-26/970@ нужно применять новые форматы УПД и счетов-фактур. Рассказываем, что изменилось в формах.
— ООО заключило договор с контрагентом из Казахстана: что будет с налогами
Если ООО заключает договор для предоставления услуг с помощью собственного ПО, то нужно учесть нюансы уплаты НДС при электронных услугах. Разбираемся, кто исчисляет и уплачивает НДС и что будет с налогом на доходы.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14600@ от 25.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/103458 от 24.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Плата за поручительство перед банком облагается страховыми взносами
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 11АП-16243/2024 от 31.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100044 от 15.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИП-комиссионер на ОСНО учитывает доход по дате поступления денег на счет
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/75094 от 01.10.2019
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/1906@ от 25.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Рестораторов пока что не будут наказывать за несоблюдение новых правил работы с ККТ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25821 от 22.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72448 от 02.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/103173 от 24.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/104788 от 28.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При возврате импортированного товара будет ставка НДС 0% как при экспорте
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