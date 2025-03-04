Утренний бухгалтер № 5837. ФНС напомнила порядок предоставления отсрочки и рассрочки по налогам

Налоговики напоминают, что отсрочка или рассрочка может быть предоставлена на основании заявления.

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Минфин: при возврате импортированного товара будет ставка НДС 0% как при экспорте.

Средствами материнского капитала хотят разрешить оплачивать платную неотложную медицинскую помощь ребенку.

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Минфин: ИП-комиссионер на ОСНО учитывает доход по дате поступления денег на счет.

Законопроект: если у водителя не будет разрешения на перевозку пассажиров, такси оштрафуют до 700 тысяч рублей.

ФНС пока что не будет штрафовать рестораторов за неправильную работу с кассой.

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Собственников квартир могут обязать сообщать в МВД и управляющие компании о сдаче жилья в аренду.

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