Елене Блиновской дали реальный срок за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и незаконный оборот средств платежей. 🙅‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1882

Приговор для Блиновской, у которой уже конфисковано все имущество (5 лет колонии и 1 млрд штрафа) кажется очень жестким. Предполагаем, что наказание показательное — будете дробиться, скрывать доходы и схематозить с платежами, вот что с вами будет.

Блогеров вообще достаточно жестко прижимают в части налогов и контроля. Вообще бизнес в онлайне становится рискованнее. Например, с 1 апреля 2025 года всем, кто зарабатывает на рекламе, придётся платить специальный сбор с доходов от нее. Под уплату в частности попадают и рекламораспространители, т.е. те же блогеры, у которых доход от рекламы это значительная часть выручки. Подробнее о новом сборе можно почитать тут.

Кроме того, с ноября 2024 года всем популярным блогерам, число подписчиков у которых перевалило за 10 000, нужно пройти регистрацию в Роскомнадзоре (закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ).

Новые правила вводятся для продавцов маркетплейсов и других участников бизнеса в сети. А как мы видим, проверки для них могут закончится весьма плачевно. Поэтому нужно взвесить все за и против и при начале своего дела в интернете, и при продумывании способов оптимизации.