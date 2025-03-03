Елене Блиновской дали реальный срок за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и незаконный оборот средств платежей. 🙅‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1882

Сегодня в выпуске:
За блогеров ФНС взялась не на шутку.
Если сменить должность, то стаж на отпуск не теряется.
В 2025 году нет повышенных ставок налога на УСН.
Арендодателей квартир могут обязать сообщать об арендаторах в МВД и УК.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Показательное наказание?
Приговор для Блиновской, у которой уже конфисковано все имущество (5 лет колонии и 1 млрд штрафа) кажется очень жестким. Предполагаем, что наказание показательное — будете дробиться, скрывать доходы и схематозить с платежами, вот что с вами будет.
Блогеров вообще достаточно жестко прижимают в части налогов и контроля. Вообще бизнес в онлайне становится рискованнее. Например, с 1 апреля 2025 года всем, кто зарабатывает на рекламе, придётся платить специальный сбор с доходов от нее. Под уплату в частности попадают и рекламораспространители, т.е. те же блогеры, у которых доход от рекламы это значительная часть выручки. Подробнее о новом сборе можно почитать тут.
Кроме того, с ноября 2024 года всем популярным блогерам, число подписчиков у которых перевалило за 10 000, нужно пройти регистрацию в Роскомнадзоре (закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ).
Новые правила вводятся для продавцов маркетплейсов и других участников бизнеса в сети. А как мы видим, проверки для них могут закончится весьма плачевно. Поэтому нужно взвесить все за и против и при начале своего дела в интернете, и при продумывании способов оптимизации.
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Минтруд подтвердил, что при смене должности стаж для отпуска не теряется
Если работник переходит с одной должности на другую у того же работодателя, то сохраняет право на отпуск с учетом отработанного по первой должности времени. Такой ответ дан в телеграм-канале Минтруда.
Т.е. если работник принят 3 марта на должность рабочего цеха, и право на отпуск у него возникает в сентябре, то это право не теряется, если в июле он перейдет на должность мастера цеха.
«Обнуляется» период, если сотрудник прекращает трудовой договор и заключает новый с другим работодателем.
Ставок 8% и 20% на УСН в 2025 году нет
С этого года повышенные ставки для УСН не действуют, так как изменились лимиты для упрощенки, а еще появился НДС. Если раньше повышенные ставки служили своеобразным переходом к ОСНО, то теперь с той же задачей будет справляться НДС.
С 2025 года основные ставки по УСН 6% и 15%. Льготные — от 0% (для ИП на «каникулах») УСН «доходы» по региональному закону и от 5% на УСН «доходы минус расходы», также по региональному законодательству.
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В целях безопасности владельцев квартир могут обязать передавать информацию об арендаторах в МВД и УК
Для безопасности жителей многоквартирного дома собственников могут обязать сообщать в МВД и управляющие компании о сдаче жилья в аренду. Это, в том числе, может помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией.
Сейчас согласно закону от 25.06.1993 № 5242-1, статья 5 гражданин регистрируется по месту пребывания в обязательном порядке, если проживает не по месту основной регистрации более 90 дней. При нарушении штраф грозит и арендатору, и арендодателю. Но он не настолько большой, а кроме того, нужно еще знать о факте аренды.
Полезные ссылки для бухгалтера
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Изменение данных ЕГРЮЛ по клиенту: появление сведений о недостоверности директора
Какие новые КС нужно использовать для заполнения уведомления по НДФЛ
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Наши спикеры — это успешные эксперты с многолетним опытом, практики, которые ответят на ваши вопросы в ходе конференции.
Успейте выбрать лучшие места!
Мем дня
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Ваша все еще немножко сонная, хоть и вечер редакция
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