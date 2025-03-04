Детей освободили от НДФЛ с продажи квартиры, которую семья купила за маткапитал

Что случилось
Вышли письма ФНС от 06.02.2025 № БС-4-11/1107@, от 12.02.2025 № БС-4-11/1274@, в которых налоговики напомнили о нововведении по НДФЛ с дохода от продажи квартир семьями с детьми.
Речь идет о продаже жилья, приобретенного за маткапитал.
Суть проблемы
Если жилье покупают с применением маткапитала, то в нем обязательно выделяют доли всем членам семьи.
Зачастую доли выделяют уже после того, как квартира приобретена в собственность. Например, если покупка была в ипотеку, то переоформление долей происходит в течение полугода после погашения ипотеки.
Если семья решила продать эту квартиру, для НДФЛ с ее продажи имеет значение срок владения. В общем случае он составляет 5 лет, в ряде случаев – 3 года.
Как в разных ситуациях считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи, мы подробно разбирали тут.
Может быть такая ситуация, когда квартира изначально была приобретена на имя жены. Затем выделили доли мужу и детям. После этого квартиру решили продать. У жены срок владения – больше минимального, а у мужа детей – меньше минимального.
Ситуация с НДФЛ по доходу от продажи квартиры будет такая:
Жена – НДФЛ не будет, потому что срок владения больше минимального.
Муж – НДФЛ не будет, потому что для мужа срок владения идет от даты покупки квартиры на имя жены, ведь в браке все имущество общее. И не важно, что по данным Росреестра муж стал собственником совсем недавно.
Дети – будет НДФЛ, потому что срок владения для детей идет от даты оформления на них собственности по данным Росреестра.
Такое разъяснение содержится, в частности, в письме Минфина от 02.06.2023 № 03-04-05/51097.
В итоге семья сталкивалась с ситуацией, когда после многолетнего владения квартирой все равно приходилось платить НДФЛ. Для многих это становилось неприятным сюрпризом: об обязанности уплатить налог люди узнавали из письма от ФНС.
Проблема решена
В прошлом году эту проблему решили кардинально. Принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
По нему срок владения для детей теперь идет от даты покупки квартиры.
Таким образом, если изначально квартира была оформлена на имя жены, а уже затем выделены доли мужу и детям, то для всей семьи, в том числе детей, срок владения идет от даты оформления собственности на имя жены.
Если с момента покупки квартиры с использованием маткапитала прошло больше 5 (или 3) лет, то НДФЛ с ее продажи не будет, даже если доли детям выделены совсем недавно.
Когда заработала норма
Закон принят в августе 2024 года, но он заработал задним числом – с 01.01.2024.
ФНС в своих свежих письмах уточняет – норма применяется в отношении доходов, полученных от продажи жилья с 01.01.2024.
Если квартира была продана раньше этой даты, то данная норма не применяется.
Те, кто продал квартиру в 2023 году, должны заплатить НДФЛ за доли детей.
Вместе с тем, напомним, что при расчете НДФЛ можно уменьшить доход на имущественный вычет в 1 млн рублей (в пропорции к доле) или на фактические расходы по покупке квартиры (тоже в пропорции к доле).
Кроме того, у семей с детьми есть льгота по НДФЛ с продажи жилья. НДФЛ может вообще не быть при любом сроке владения, если соблюдаются условия, одно из которых – улучшение жилищных условий (покупка другого жилья).
Подробно условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.
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