Детей освободили от НДФЛ с продажи квартиры, которую семья купила за маткапитал

Что случилось

Вышли письма ФНС от 06.02.2025 № БС-4-11/1107@, от 12.02.2025 № БС-4-11/1274@, в которых налоговики напомнили о нововведении по НДФЛ с дохода от продажи квартир семьями с детьми.

Речь идет о продаже жилья, приобретенного за маткапитал.

Суть проблемы

Если жилье покупают с применением маткапитала, то в нем обязательно выделяют доли всем членам семьи.

Зачастую доли выделяют уже после того, как квартира приобретена в собственность. Например, если покупка была в ипотеку, то переоформление долей происходит в течение полугода после погашения ипотеки.

Если семья решила продать эту квартиру, для НДФЛ с ее продажи имеет значение срок владения. В общем случае он составляет 5 лет, в ряде случаев – 3 года.

Как в разных ситуациях считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи, мы подробно разбирали тут.

Может быть такая ситуация, когда квартира изначально была приобретена на имя жены. Затем выделили доли мужу и детям. После этого квартиру решили продать. У жены срок владения – больше минимального, а у мужа детей – меньше минимального.

Ситуация с НДФЛ по доходу от продажи квартиры будет такая: Жена – НДФЛ не будет, потому что срок владения больше минимального.

Муж – НДФЛ не будет, потому что для мужа срок владения идет от даты покупки квартиры на имя жены, ведь в браке все имущество общее. И не важно, что по данным Росреестра муж стал собственником совсем недавно.

Дети – будет НДФЛ, потому что срок владения для детей идет от даты оформления на них собственности по данным Росреестра.