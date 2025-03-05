Какие налоги надо заплатить с подарков к 8 Марта. 💐«Ночной бухгалтер» № 1884

Сегодня в выпуске:
За подарки придется заплатить: во сколько обойдутся работодателю сюрпризы на 8 Марта.
Как в РСВ сдать сведения на директора — единственного учредителя, которому не платят заорплату.
Новые КС для декларации по УСН.
Как работаем и отдыхаем в марте. Спойлер: обойдемся без допвыходных.
Налоговая предупреждает о проблемах с ЛК физлиц.
ФНС усилит проверки по самозанятым и предлагает «схематозникам» сдаваться добровольно.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Во что обойдутся работодателю подарки на 8 Марта
Безвозмездно переданные товары (цветы, конфеты, сертификаты и т.д.) облагаются НДФЛ (если стоимость их в течение года превысила 4000 руб., мы тут в редакции вчера обсуждали стоимость букетов не из одного тюльпана и были, мягко говоря, в шоке).
Страховые взносы платить с подарков не придется, но нужен договор дарения (письменный, если подарок на сумму более 3000 рублей). Взносы от несчастных случаев — аналогично.
НДС возникает в любом случае, независимо от суммы подарка, платить налог, конечно, должны только компании и ИП на ОСНО или на УСН с НДС.
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Включение директора-единственного учредителя без зарплаты в РСВ зависит от позиции компании по трудовому договору
Если компания считает, что трудовой договор директор заключать не должен, то в РСВ оказывается нулевая численность сотрудников и никаких данных на директора не подается. Ссылки на эту позицию от Минтруда и Роструда смотрите здесь.
Если позиция обратная — директор должен заключить ТД с компанией, то тогда, несмотря на отсутствие зарплаты (обычно в этом случае оформляется отпуск за свой счет), его надо включить в РСВ. Также руководитель может установить себе минимальную ставку и, например, одночасовой рабочий день.
Новые контрольные соотношения по декларации на УСН
В письме ФНС от 28.12.2024 № СД-4-3/14759@ приведены новые контрольные соотношения (КС), на которые налоговики будут ориентироваться при отражении налога по УСН на ЕНС и в декларации.
Изменения, в частности, касаются расходов на приобретение ККТ налогоплательщиками из новых регионов России, которые могут быть учтены при уменьшении налога.
Также в КС добавили новые лимиты доходов и учли отмену повышенных налоговых ставок.
📌Совет от редакции:
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В марте 2025-го дополнительных выходных не будет!
Производственный календарь марта не порадует вас лишними выходными. Нас ждет 21 рабочий день при пятидневке. 8 Марта попадает на субботу, поэтому порадует нас только сокращенный день в пятницу, 7 числа.
С ЛК физлиц продолжаются проблемы
ФНС предупредила, что из-за наплыва желающих получить вычеты и сдать декларации 3-НДФЛ ЛК работает нестабильно.
В обязательном порядке декларацию сдают до 30 апреля (например, при продаже квартиры, которая была в собственности менее 5 лет), при получении вычетов подать в 2025 году декларации за 2022, 2023 и 2024 год можно в течение всего года.
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В честь скорого 8 Марта мы запускаем розыгрыш, который подарит вам не только весеннее настроение, но и шанс стать частью масштабного события.
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ФНС ждет от бизнеса порядочности при работе с самозанятыми
Налоговики предупреждают, что проверки по использованию договоров с самозанятых взамен трудовых взаимоотношений продолжатся. Работодателям предлагают добровольно сдать отчеты РСВ и 6-НДФЛ и доплатить взносы и налоги.
Оценивать бизнес на риски подмены трудовых отношений будут по многим критериям, среди которых — постоянство работы с одними и теми же заказчиками, регулярные выплаты, примерно совпадающие с зарплатой, установленной на предприятии и другие.
Полезные ссылки для бухгалтера
Минимальная пенсия в 2025 году: таблица с суммами по всем регионам — статья от эксперта Клерк.ру.
ККТ в новых регионах: сроки перехода, регистрация, вычет, требования к чекам — разбираем особенности применения онлайн-касс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Упрощенный порядок рассмотрения налоговых жалоб: что изменилось с 2025 года — как обжаловать действия или бездействие ИФНС как можно быстрее.
Мем дня
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