Обзоры для бухгалтера

Какие налоги надо заплатить с подарков к 8 Марта. 💐«Ночной бухгалтер» № 1884

Для кого праздник, а для кого заморочка с документами и налогами. С подарков придется заплатить НДФЛ и еще НДС.

Сегодня в выпуске:

  • За подарки придется заплатить: во сколько обойдутся работодателю сюрпризы на 8 Марта.

  • Как в РСВ сдать сведения на директора — единственного учредителя, которому не платят заорплату.

  • Новые КС для декларации по УСН.

  • Как работаем и отдыхаем в марте. Спойлер: обойдемся без допвыходных.

  • Налоговая предупреждает о проблемах с ЛК физлиц.

  • ФНС усилит проверки по самозанятым и предлагает «схематозникам» сдаваться добровольно.

  • Полезные ссылки для бухгалтера.

  • Мем дня.

Во что обойдутся работодателю подарки на 8 Марта

Безвозмездно переданные товары (цветы, конфеты, сертификаты и т.д.) облагаются НДФЛ (если стоимость их в течение года превысила 4000 руб., мы тут в редакции вчера обсуждали стоимость букетов не из одного тюльпана и были, мягко говоря, в шоке).

Страховые взносы платить с подарков не придется, но нужен договор дарения (письменный, если подарок на сумму более 3000 рублей). Взносы от несчастных случаев — аналогично.

НДС возникает в любом случае, независимо от суммы подарка, платить налог, конечно, должны только компании и ИП на ОСНО или на УСН с НДС.

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Включение директора-единственного учредителя без зарплаты в РСВ зависит от позиции компании по трудовому договору

Если компания считает, что трудовой договор директор заключать не должен, то в РСВ оказывается нулевая численность сотрудников и никаких данных на директора не подается. Ссылки на эту позицию от Минтруда и Роструда смотрите здесь.

Если позиция обратная — директор должен заключить ТД с компанией, то тогда, несмотря на отсутствие зарплаты (обычно в этом случае оформляется отпуск за свой счет), его надо включить в РСВ. Также руководитель может установить себе минимальную ставку и, например, одночасовой рабочий день.

Новые контрольные соотношения по декларации на УСН

В письме ФНС от 28.12.2024 № СД-4-3/14759@ приведены новые контрольные соотношения (КС), на которые налоговики будут ориентироваться при отражении налога по УСН на ЕНС и в декларации.

Изменения, в частности, касаются расходов на приобретение ККТ налогоплательщиками из новых регионов России, которые могут быть учтены при уменьшении налога.

Также в КС добавили новые лимиты доходов и учли отмену повышенных налоговых ставок.

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В марте 2025-го дополнительных выходных не будет!

Производственный календарь марта не порадует вас лишними выходными. Нас ждет 21 рабочий день при пятидневке. 8 Марта попадает на субботу, поэтому порадует нас только сокращенный день в пятницу, 7 числа.

С ЛК физлиц продолжаются проблемы

ФНС предупредила, что из-за наплыва желающих получить вычеты и сдать декларации 3-НДФЛ ЛК работает нестабильно.

В обязательном порядке декларацию сдают до 30 апреля (например, при продаже квартиры, которая была в собственности менее 5 лет), при получении вычетов подать в 2025 году декларации за 2022, 2023 и 2024 год можно в течение всего года.

Розыгрыш онлайн-билета на конференцию!

В честь скорого 8 Марта мы запускаем розыгрыш, который подарит вам не только весеннее настроение, но и шанс стать частью масштабного события.

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ФНС ждет от бизнеса порядочности при работе с самозанятыми

Налоговики предупреждают, что проверки по использованию договоров с самозанятых взамен трудовых взаимоотношений продолжатся. Работодателям предлагают добровольно сдать отчеты РСВ и 6-НДФЛ и доплатить взносы и налоги.

Оценивать бизнес на риски подмены трудовых отношений будут по многим критериям, среди которых — постоянство работы с одними и теми же заказчиками, регулярные выплаты, примерно совпадающие с зарплатой, установленной на предприятии и другие.

Полезные ссылки для бухгалтера

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ККТ в новых регионах: сроки перехода, регистрация, вычет, требования к чекам — разбираем особенности применения онлайн-касс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Упрощенный порядок рассмотрения налоговых жалоб: что изменилось с 2025 года — как обжаловать действия или бездействие ИФНС как можно быстрее.

Мем дня

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