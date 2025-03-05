Какие налоги надо заплатить с подарков к 8 Марта. 💐«Ночной бухгалтер» № 1884

Безвозмездно переданные товары (цветы, конфеты, сертификаты и т.д.) облагаются НДФЛ (если стоимость их в течение года превысила 4000 руб., мы тут в редакции вчера обсуждали стоимость букетов не из одного тюльпана и были, мягко говоря, в шоке).

Страховые взносы платить с подарков не придется, но нужен договор дарения (письменный, если подарок на сумму более 3000 рублей). Взносы от несчастных случаев — аналогично.

НДС возникает в любом случае, независимо от суммы подарка, платить налог, конечно, должны только компании и ИП на ОСНО или на УСН с НДС.

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