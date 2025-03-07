Утренний бухгалтер № 5840. Самые частые ошибки ИП при заполнении 3-НДФЛ: проверьте себя

В список частых нарушений в форме 3-НДФЛ вошли: ошибки в указании КБК, завышение расходов и включение в вычеты недопустимых сумм.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: НДС при УСН не идет ни в доходы, ни в расходы.
Роструд: не все работники могут избежать медосмотра при внешнем совместительстве.
ФНС разъснила алгоритм перехода с НПД на патент.
Как увидеть все доступные меры поддержки для вашего бизнеса в одном окне, узнаете из статьи.
Минфин: переход с УСН на ОСНО позволяет вернуть НДС за прошлые покупки.
Депутаты хотят установить срок подачи заявление на отпуск — не менее пяти и не более 14 календарных дней.
Бизнес из сферы e-commerce просит разрешить переписку с клиентами в иностранных мессенджерах.
⭐ Совет от редакции: Хотите продавать на Авито? Получите 5 000 бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений товаров. Получить спецпредложение.
Разборы законов
— По какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году: примеры расчета
В связи с налоговой реформой в 2025 году ФНС запустила в действие новые дифференцированные ставки НДФЛ.
— Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем топ ошибок, которые допускают бухгалтеры в отчетности. Приводим пошаговую инструкцию, что проверить в учете перед составлением годовой отчетности.
— Как рассчитать и выплатить командировочные по правилам 2025 года. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как рассчитать средний заработок и оплатить командировочные расходы сотруднику.
— Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры
Разбираем на примерах, как рассчитывать НДФЛ с доходов работника. Памятка в закладки бухгалтеру.
— Как проверить, правильно ли СФР начислил пособие по больничному в 2025 году. Мини-курс
Знание кодов в больничном листе поможет не только проверить расчеты СФР, но и избежать собственных ошибок. Например, определить, какие дни рассчитываются из МРОТ или какой процент стажа применять.
Новости
1 Минцифры назвало прямой ущерб от киберпреступников за прошлый год
2 ТПП просит о частичной отмене лицензирования
3 Клиентам российских банков и брокеров – налоговым нерезидентам стоит готовиться к доначислению налогов
4 Разовые премии к 23 Февраля и 8 Марта – нужно ли потом включать в расчет среднего заработка?
5 Госкомпании потратили рекордную сумму на закупках у МСП: какие сферы выиграли больше всего
6 «За бугром поди? IT?» Военкоматы начали проверки организаций
7 Правильность расчета утильсбора контролирует не ФНС
8 Что изменилось по УСН с 2025 года: обзор от ФНС
9 Физлица должны платить взносы и сдавать РСВ и ЕФС-1 за домработницу-иностранку
10 44% компаний повысят зарплату в 2025 году
11 Из-за новых правил иностранцы перестали скупать сим-карты. Проблема в русском языке
12 С 1 апреля 2024 года иностранные права можно обменять на российские без автошколы. И это лайфхак
13 Какие ошибки бухгалтеры допускают в ЕНП-уведомлениях
14 Банки начали продавать страховки от потери процентов по депозитам
15 Впервые за год начала расти безработица
16 ❗ Депутаты изменят сроки подачи заявлений на отпуск
17 Компания впервые победила ФНС в споре о контролируемых сделках
18 Все о новой бухотчетности расскажем на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»
19 Минфин напомнил: переход с УСН на ОСНО позволяет вернуть НДС за прошлые покупки
20 Агрегаторы и маркетплейсы будут устанавливать стандарты качества для самозанятых исполнителей
21 🙋 Женщины стали чаще заниматься онлайн-бизнесом по сравнению с мужчинами
22 ФНС: алгоритм перехода с НПД на патент
23 💬 Компании просят разрешить переписку с клиентами в иностранных мессенджерах
24 Налоговики назвали самые частые ошибки ИП при заполнении 3-НДФЛ в 2025 году
25 В Госдуму внесен законопроект о пособиях для предпенсионеров
26 🌼 Дарим букеты знаний! Главная акция на «Клерке» к 8 Марта
27 Роспатент улучшит аналитическую систему для ускорения импортозамещения
28 Не все работники могут избежать медосмотра при внешнем совместительстве
29 Центробанк может создать реестр инкассаторов
30 Смена налогового резидентства сокращает срок применения фиксированного налога по КИК
31 НДС при УСН не идет ни в доходы, ни в расходы
32 🔥 Составьте учетную политику с помощью нового конструктора от «Клерка»
33 🌹 ФТС назвала четыре страны, из которых в Россию везут 93% цветов к 8 Марта
34 С 1 марта проверок работодателей станет больше: соглашения приравняли к закону
Мероприятия
Формирование актуальной финансовой стратегии при работе с Гособоронзаказом.
Дата проведения: 11 марта, вторник
Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд
Дата проведения: 11 марта, вторник
Переход на КЭДО: правовые аспекты, ЛНА и судебная практика
Дата проведения: 12 марта, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5839. ФНС запустила алгоритм выявления незаконного привлечения самозанятых
Компаниям и ИП советуют сдать уточненные 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений, пеней и штрафов.
— Как применять имущественный вычет в 1 млн рублей при продаже квартиры: пять разных ситуаций с примерами
Если продать квартиру до истечения минимального срока владения, то будет налог. При этом налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на налоговый вычет. Для жилья он составляет 1 млн рублей. Есть нюансы применения этого вычета. Объясняем на примерах.
— Контент для социальных сетей: как придумывать идеи, заранее планировать публикации и экономить время
Ведение социальных сетей — это как создание игрушки: если не продумать детали заранее, результат получится хаотичным. Каждый мастер хоть раз сталкивался с ситуацией, когда хочется рассказать о своем творчестве, но мысли разбегаются, идей нет, а времени — тем более.
— Как перевести сырье в изделие в 1С
Если организация закупает товар в рулонах, а продает в штучных изделиях, то в 1С нужно отражать такие изменения. Разбираемся, как провести товар в бухгалтерском учете.
— Кто выйдет на пенсию в 2025 году
Рассказываем, кто может уйти на пенсию в 2025 году, какие условия для этого необходимо соблюсти и кто имеет право на досрочную пенсию.
— Как учитывать расходы по разработке личного кабинета для покупателей
Если организация дорабатывает свой сайт и создает личный кабинет, то неясно: как учитывать расходы на его разработку. Порядок списания зависит от того, может ли организация применять упрощенные способы бухучета.
— Какие налоги ИП должен уплачивать с зарплаты сотрудников
Если ИП только зарегистрировался, то может быть неясно: какие налоги уплачивать с зарплаты сотрудников и как рассчитывать страховые взносы.
— Как агенту рассчитать ставку НДС по гостиничным услугам
Если организация работает по агентскому договору и реализует за принципала гостиничные услуги, то непонятно: как рассчитывать ставку НДС. Разбираемся с учетом у агента.
— Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году: таблица
С 2025 года действует несколько прогрессивных шкал НДФЛ. Разные налоговые базы облагаются по разным ставкам НДФЛ. Мы собрали все данные по доходам и ставкам в одну таблицу.
— Деньги: откуда они берутся и кто их контролирует
Мы привыкли считать деньгами монеты и купюры, но сегодня деньги уже не должны непременно звенеть или хрустеть. Откуда берутся деньги в современном мире, кто контролирует их количество и сколько их должно быть в стране?
Блоги компаний
7 законных способов снять деньги с расчетного счета
Реализация имущества в терминологии ст. 39 НК не порождает доход, облагаемый по УСН
Новый ресурс для бизнеса: все меры поддержки в одном окне
Как в 2025 году списать в два раза больше расходов за счёт новых повышенных коэффициентов
Третья волна маркировки одежды с 1 марта 2025: как промаркировать остатки
Налоговые проверки в 2025 ужесточат: кто в зоне риска?
Букеты знаний к 8 Марта! Главная акция на «Клерке»
Как скорректировать бухгалтерскую отчётность: пошаговая инструкция для бухгалтера
Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете: первичные документы и проводки
Самые частые ошибки при работе с самозанятыми
Модульбанк бесплатно откроет ИП для водителей такси и возьмет ведение бухгалтерии на себя
Почему нельзя нанимать самозанятого кассиром: риски и решения для бизнеса
Из Excel в 1C:ERP: запуск 1C:ERP на заводе по производству рыбных кормов
Как бизнесу «заинтересовать» налоговую в 2025 году?
Как с помощью контент-маркетинга сформировать позиционирование компании как лидера рынка в области юридического консалтинга
Все изменения по ведению кадрового и воинского учета в новом курсе профпереподготовки
Консультации
Компенсация при увольнении сотруднику, погибшему на СВО
Налоговая база маркетплейсы Яндекс.Маркет
Продолжительность отпуска по уходуза ребенком
Отчетность за иностранных физ.лиц на договорах ГПХ
Отчетность частного образовательного учрежденияЧОУ
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Заместитель руководителя казначейства/Финансовый менеджер
Трибуна
Топ-5 дивидендных акций от «Цифра брокер»
Самозанятые vs. Верховный Суд: кто кого перехитрил в игре «Налоговые прятки»
Что такое деловая цель? Почему каждый, кто оптимизирует налоги, должен понимать ее значение
Право принципала на «нулевую» ставку НДС при оказании услуг через агента
💥Обзор новостей: количество банковских карт на человека могут ограничить, применение ИИ мошенниками — отягчающие обстоятельство, средняя цена букетов выросла на 28%
Кто освобожден от НДС в 2025 году и как оформить освобождение
💰Какие компании заплатят дивиденды весной?
Маркетинг для юристов: как продвигаться в 2025 году
Бывшему главному бухгалтеру банка придется выплатить солидарно более 67 млн рублей
Как не терять деньги в бизнесе и реально увеличить прибыль
Фейковая льгота, увольнения в Налоговой службе, преступления Иисуса в международном обзоре
Учет надоя: как Россельхозбанк спрятал свое приложение на ферме
О чем говорит запрос из ИФНС со ссылкой на статью 93.1 НК РФ?
Как перестать жить в долг и начать копить
Переход на КЭДО в 2025 году — четыре острых юридических вопроса
В какие сроки платить налоги и взносы в 2025 году: подробный разбор
Как сохранить, а затем передать активы и бизнес по наследству? Поговорим о личном фонде
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/132657 от 27.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2665 от 16.01.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/1357 от 24.02.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 16-4-6-2-ОГ/1861 от 19.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26767 от 25.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/26896 от 26.03.2024
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № 20123-ИТ/Д05и от 07.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/114895 от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-08/122513 от 05.12.2024
Последние темы форума
— Декларация по налогу на имущество
— Отчет о реализации ВБ, когда учесть доход. ИП УСН6%
— Попадает ли ИП на УСН (доходы) под налоговую льготу в Омской области?
— Какой код в декларации указать при применении льготной ставки по налогу ИП на УСН в Оренбургской области?
— Нужно ли юр. лицу подавать уведомление о КИК
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию