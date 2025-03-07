Утренний бухгалтер № 5840. Самые частые ошибки ИП при заполнении 3-НДФЛ: проверьте себя

В список частых нарушений в форме 3-НДФЛ вошли: ошибки в указании КБК, завышение расходов и включение в вычеты недопустимых сумм.

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Минфин: НДС при УСН не идет ни в доходы, ни в расходы.

Роструд: не все работники могут избежать медосмотра при внешнем совместительстве.

ФНС разъснила алгоритм перехода с НПД на патент.

Как увидеть все доступные меры поддержки для вашего бизнеса в одном окне, узнаете из статьи.

Минфин: переход с УСН на ОСНО позволяет вернуть НДС за прошлые покупки.

Депутаты хотят установить срок подачи заявление на отпуск — не менее пяти и не более 14 календарных дней.

Бизнес из сферы e-commerce просит разрешить переписку с клиентами в иностранных мессенджерах.

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